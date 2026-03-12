ETV Bharat / bharat

Explainer : क्या है नीतीश के बेटे निशांत कुमार के लिए 'टीम निशांत' का CM 'प्लान'?

नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा जिसमें निशांत की क्या भूमिका होगी उसके लिए 'टीम निशांत' तैयार है-

CM नीतीश के बेटे के लिए प्लान है रेडी?
CM नीतीश के बेटे के लिए प्लान है रेडी? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 12, 2026 at 8:29 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट- अविनाश कुमार

पटना : एक बात साफ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी छोड़ेंगे. सवाल ये है कि ये कुर्सी एनडीए में किसे मिलेगी? इसको लेकर चर्चा जोर-शोर से चल रही है. जेडीयू के अंदरखाने निशांत कुमार को आगे कर सीएम बनाने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है. सूत्रों की मानें तो इसके लिए 'टीम निशांत' की 'स्पेशल-14' तैयार है.

CM नीतीश के बेटे के लिए प्लान है रेडी? : 8 मार्च 2026 को निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ली. अगले दिन से ही वह पार्टी में एक्टिव भी हो गए. उन्होंने पार्टी के सांसदों, विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा करनी शुरू कर दी है. वह बिहार की यात्रा पर भी जाने की घोषणा कर चुके हैं ऐसे में उनका एक्टिव होना ये बताता है कि प्लानिंग तैयार है बस एग्जीक्यूशन बाकी है.

देखें टीम निशांत के खास रुहेल रंजन से बातचीत (ETV Bharat)

टीम निशांत की रणनीति : जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अभी निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है. फिर भी निशांत को सीएम बनाने की मांग तेज-रफ्तार से चल रही है. जदयू के युवा विधायकों ने निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है. एक दर्जन युवा विधायकों ने एक टीम तैयार की है, जिसे 'निशांत टीम' भी कहा जाने लगा है.

हर वक्त साथ रहती है स्पेशल-14 : संजय झा के आवास पर हुई बैठक में युवा विधायक निशांत के साथ देखे गए थे, उसके बाद युवा विधायकों ने इस्लामपुर के विधायक रुहेल रंजन के आवास पर भी बैठक की. जदयू कार्यालय में निशांत के साथ युवा टीम की बैठक हो चुकी है. युवा टीम में से एक निशांत के नजदीकी रुहेल रंजन का कहना है निशांत की युवा टीम का गोल है कि निशांत बिहार के मुख्यमंत्री बनें.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'युवा टीम का गोल सेट है..' : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी संख्या में युवा विधायक चुनाव जीत कर आये हैं. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद निशांत की राजनीतिक पारी शुरू हो गई है. निशांत एक्टिव भी दिखने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे. इसलिए जदयू की तरफ से यह मांग हो रही है कि निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए.

टीम निशांत में कौन-कौन युवा नेता? : निशांत की युवा टीम में जिन विधायकों का नाम लिया जा रहा है उसमें वारिश नगर के विधायक मृणाल, घोषी के विधायक ऋतुराज, कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश, नबीनगर के विधायक चेतन आनंद, गायघाट के विधायक कोमल सिंह, सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा, करगहर विधायक वशिष्ठ सिंह ऐसे तमाम विधायक की होने की बात कही जा रही है जो निशांत की हाथ को मजबूत करेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में अपनी भूमिका निभाएंगे.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या चाहते हैं निशांत कुमार के स्पेशल '14'? : निशांत के साथ जो युवा टीम सबसे ज्यादा सक्रिय है उसमें रूहेल रंजन हैं. रुहेल रंजन नालंदा जिले के इस्लामपुर के विधायक हैं. नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले स्वर्गीय राजीव रंजन के बेटे हैं. रुहेल रंजन निशांत कुमार के करीबी माने जाते हैं. दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक साथ की है. रूहेल रंजन ने बातचीत करते हुए कहा कि जदयू के सभी विधायक निशांत के साथ हैं लेकिन वह कंफर्ट युवा विधायकों के साथ हैं.

''युवा होने के कारण युवा विधायकों के साथ निशांत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने उनके हाथ मजबूत करने का फैसला लिया है. कोई अलग से टीम बनाने की बात नहीं है. शुरुआत में निशांत युवा के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, हम लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए हम लोग ज्यादा समय साथ रहते हैं.''- रुहेल रंजन, विधायक, इस्लामपुर, जेडीयू

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सवाल- आप लोगों का मकसद क्या है? किस गोल पर काम कर रहे हैं?
इस पर रुहेल रंजन ने कहा कि- ''निशांत मुख्यमंत्री बने हम लोगों की मांग है. निशांत युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, इंजीनियर हैं इसलिए हम लोगों की इच्छा है अगला मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए.''

सवाल- आप लोगों ने बैठक भी की है और क्या 14 युवा विधायकों की टीम बनाई है?
इस पर विधायक रुहेल रंजन ने कहा- ''ऐसी कोई बात नहीं है, जिस दिन जॉइनिंग थी, क्योंकि गाड़ी लगाने का वहां जगह नहीं थी, इसलिए सबकी गाड़ी मेरे आवास के पास थी. सब लोग जब गाड़ी लेने आए तो हम लोगों ने एक साथ चाय पिया और कोई बात नहीं है.''

अपने युवा विधायकों के साथ निशांत कुमार की मीटिंग
अपने युवा विधायकों के साथ निशांत कुमार की मीटिंग (ETV Bharat)

सवाल- आप लोग निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या यह बात मुख्यमंत्री के सामने रखी है?
इस पर रुहेल रंजन ने कहा कि- ''जो पहली बार बैठक हुई थी उस समय हम लोगों ने अपनी बात रखी थी और आगे जब भी बैठक होगी उसमें अपनी बात रखेंगे की निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए.''

सवाल- निशांत बिहार यात्रा पर भी जाने वाले हैं तो क्या आप लोग उनके साथ होंगे?
रुहेल रंजन ने चतुराई भरा जवाब दिया और कहा- ''हम लोग तो रहेंगे ही और भी जितने विधायक हैं सभी उनके साथ रहेंगे. हम सब मिलकर बिहार की समस्याओं को समझेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे.''

Nitish Kumar and Nishant
नीतीश कुमार और निशांत कुमार (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर आई थी तस्वीर : निशांत के साथ बैठक के बाद कई विधायकों का सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हुआ था, जिसमें कोमल सिंह भी शामिल थीं. युवा विधायकों में अधिकांश पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए अलग उत्साह और जोश है. इसमें से कई युवा विधायक लगातार निशांत की तारीफ भी कर रहे हैं.

निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा : बिहार में ऐसे तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हो रही है. जदयू कोटे से कई मंत्री भी बनाए जाएंगे, जिसमें निशांत के साथ कई युवा मंत्री होंगे. नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले कुछ पुराने मंत्री खुद हटेंगे और कुछ को बाहर भी किया जाएगा यह भी चर्चा है.

संजय झा और नीतीश कुमार के साथ निशांत
संजय झा और नीतीश कुमार के साथ निशांत (ETV Bharat)

राज्यसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन : 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव के बाद नई सरकार की गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. 10 अप्रैल तक बिहार में नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, इसकी चर्चा है. मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा यह भी कहा जा रहा है, लेकिन निशांत की युवा टीम ने निशांत का नाम आगे किया है और लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.

दावे को दमदार बनाएगी टीम निशांत : निशांत कुमार बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा करने वाले हैं. युवा टीम इसे सफल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. विधायकों की युवा टीम की भूमिका निशांत के हाथ को मजबूत करना और बिहार की राजनीति में मजबूती से उनके पक्ष में लॉबी करना. ऐसे में देखना है युवा टीम निशांत को आगे कहां तक पहुंचा पाता है.

Nitish Kumar and Nishant
नीतीश कुमार को मिठाई खिलाते निशांत (ETV Bharat)

