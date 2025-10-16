ETV Bharat / bharat

क्या महागठबंधन से अलग होंगे मुकेश सहनी? राहुल गांधी ने किया फोन, फिर भी नहीं बनी बात

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर संकट गहराता जा रहा है. इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी की गुरुवार को प्रस्तावित प्रेस वार्ता अचानक टल गई. पहले यह वार्ता दिन के 12 बजे बुलाई गई थी, फिर समय बदलकर शाम 4 बजे किया गया और बाद में इसे रद्द कर दिया गया. इस घटनाक्रम से राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

राहुल गांधी से हुई बातचीत : वीआईपी के वरिष्ठ नेता डॉ. सुनील कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मुकेश सहनी की आज राहुल गांधी से बात हुई है. उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है और उम्मीद है कि महागठबंधन में स्थिति जल्द स्पष्ट होगी.

''हमारे नेता सकारात्मक व्यक्ति हैं और मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. हालांकि यह सच है कि गठबंधन में कुछ मतभेद हैं, जिन्हें जल्द सुलझा लिया जाएगा.''- डॉ. सुनील कुमार सिंह, वीआईपी के वरिष्ठ नेता

पहले चरण के नामांकन में बचा सिर्फ एक दिन : डॉ. सुनील कुमार सिंह ने इस बात पर चिंता जताई कि पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख में अब केवल एक दिन बचा है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई स्पष्टता नहीं आई है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस में हैं. जो भी निर्णय होगा, मुकेश सहनी ही लेंगे. वह स्थिति का आंकलन कर रहे हैं और जल्द मीडिया के सामने अपनी रणनीति रखेंगे.

सीट शेयरिंग के पेंच में फंसी वीआईपी : महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है. कुछ दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देकर नामांकन भी शुरू कर दिया है, जबकि वीआईपी की ओर से अब तक कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ है. इससे पार्टी की रणनीति ठहर गई है और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है. कई जिलों में वीआईपी समर्थकों ने पार्टी नेतृत्व से जल्द फैसला लेने की मांग की है.