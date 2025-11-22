ETV Bharat / bharat

'6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे': टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने गिरा दिया था. कबीर की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया. वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा की सचिव प्रियंका टिबरेवाल का कहना है कि यह तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है.

कबीर ने शुक्रवार को कहा, "हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे. इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे."

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि वह 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, जो अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के 33 साल पूरे होने पर होगा.

उन्होंने कहा, "टीएमसी का समाजवाद धर्म के हिसाब से है. जब वे कहते हैं कि वे बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे, तो मैं जानना चाहती हूं कि वे उस बाबरी मस्जिद में किसे बुलाएंगे? उन रोहिंग्याओं को जो अब SIR के डर से बॉर्डर वाले इलाकों में भाग रहे हैं? बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जहां से बाबर आया था? यह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है..."

भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने भी इस मुद्दे को पॉलिटिकलाइज करने के लिए कबीर की आलोचना की, और कहा कि उन्हें राज्य में मस्जिद बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है. उन्होंने कहा, "कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन यह सही जगह पर होनी चाहिए. हमें किसी के भी अपने धर्म का पालन करने पर कोई आपत्ति नहीं है."

सिन्हा ने कहा, "लेकिन जो लोग मस्जिद का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वे मुस्लिम धर्म का अपमान कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ धर्म के लिए मस्जिद बनाना एक अलग बात होगी. अगर सभी मुसलमान, भारतीय मुसलमान, मिलकर मस्जिद बनाते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी."

यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी कबीर की आलोचना की. कांग्रेस नेता ने कहा, "हम बहुत साफ हैं. हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, बराबरी और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं. कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की बात करती है, और ये चुनाव के लिए क्राइटेरिया होने चाहिए." हुमायूं कबीर ने 2024 में भी राज्य में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने की बात कही थी.

