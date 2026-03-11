ETV Bharat / bharat

क्या असम में झामुमो लड़ेगा विधानसभा चुनाव, सीएम हेमंत सोरेन ने ईटीवी भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिया जवाब

सीएम हेमंत असम दौरे पर हैं, माना जा रहा है कि झामुमो असम विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है.

JMM IN ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS
सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: प्रणब कुमार दास

तेजपुर: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों असम दौरे पर हैं. वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की संभावनाओं पर ईटीवी भारत के साथ खुलकर बात की. तेजपुर में एक होटल में दिए विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अभी चर्चाएं प्रारंभिक स्तर पर हैं और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

असम में राजनीतिक गठबंधन की चर्चा प्रारंभिक चरण में

हेमंत सोरेन ने बताया कि वे विभिन्न नेताओं और स्थानीय समुदायों से मिल रहे हैं ताकि जमीन पर स्थिति को बेहतर समझ सकें. उन्होंने 'जय भारत पार्टी' के साथ संभावित गठबंधन की बात स्वीकारी, लेकिन स्पष्ट किया कि अभी कोई औपचारिक घोषणा करना जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा कि “फिलहाल हम लोगों से मिल रहे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. कई चीजें अभी तय नहीं हुई हैं. गठबंधन या चुनावी रणनीति के बारे में अभी कुछ निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी".

सीएम हेमंत सोरेन ने बात करते प्रणब कुमार दास (ETV Bharat)

चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श जारी

सीएम सोरेन ने बताया कि असम चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चाएं चल रही हैं. नेताओं में स्वतंत्र चुनाव लड़ने या क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन जैसे विकल्पों पर विचार हो रहा है. “विस्तृत चर्चा और परामर्श के बाद ही हम आगे का रास्ता तय करेंगे,”

जय भारत पार्टी के साथ बुधवार को हुई बैठक

बुधवार को हेमंत सोरेन ने जय भारत पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की. बैठक के नतीजे निजी रखे गए और मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई. जय भारत पार्टी असम की राजनीति में नया संगठन है, जो मुख्य रूप से आदिवासी नेताओं से बना है और चाय जनजाति (टी ट्राइब) क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति रखता है.हेमंत सोरेन का यह दौरा और उनके बयान असम में राजनीतिक हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां गठबंधन और रणनीतियों के लिए सक्रिय हो गई हैं.

आदिवासी समुदायों की चिंताओं पर जोर

झारखंड के मुख्यमंत्री ने आदिवासी समुदायों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि कई मूल निवासी अभी भी अपनी वैध सुविधाओं और भूमि संबंधी अधिकारों से वंचित हैं. सोरेन ने जोर दिया कि इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा और उचित कार्रवाई की जरूरत है ताकि आदिवासी समुदायों को न्याय और समर्थन मिल सके.

असम को खूबसूरत बताया

असम दौरे के अनुभव साझा करते हुए हेमंत सोरेन ने राज्य को खूबसूरत जगह करार दिया और यहां के लोगों को गर्मजोशी से स्वागत करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से बातचीत सकारात्मक रही है.

ये भी पढ़ें:

सीएम हेमंत सोरेन ने असम में राजनैतिक रैली को किया संबोधित, क्या वहां चुनाव लड़ने की है तैयारी!

असम विधानसभा चुनाव लड़ने की जेएमएम ने की घोषणा, कांग्रेस ने दी यह प्रतिक्रिया

TAGGED:

HEMANT SOREN IN ASSAM
असम विधानसभा चुनाव
सीएम हेमंत असम दौरे पर
सीएम हेमंत सोरेन
JMM IN ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.