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क्या भारतीय कंपनियों को टैरिफ का पैसा वापस मिलेगा ? तीन लाख से ज्यादा आयातकों को फायदा

अप्रैल 2025 में टैरिफ की शुरुआत 10 फीसदी से हुई थी. भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 25 फीसदी हो गया और फिर 28 अगस्त तक 50 फीसदी तक पहुंच गया. यह फरवरी 2026 की शुरुआत तक बना रहा.6 फरवरी को शुल्क घटकर 18 फीसदी हो गया था. लेकिन कुछ ही हफ्तों में, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पूरी संरचना को अमान्य कर दिया, जिससे शुल्क निरर्थक हो गए और वर्तमान धनवापसी प्रक्रिया शुरू हो गई.

निर्यातक और उपभोक्ता सीधे तौर पर रिफंड का दावा नहीं कर सकते, हालांकि फेडेक्स जैसी कुछ कंपनियां स्वेच्छा से रिफंड साझा करने का विकल्प चुन सकती हैं. टैरिफ का भुगतान अमेरिकी आयातकों ने किया, लेकिन इसका प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला में ऊपर तक पहुंचा. भारतीय निर्यातकों ने अक्सर कीमतों में कटौती करके या मार्जिन कम करके और संविदात्मक समायोजन करके लागतों को वहन करके इसका जवाब दिया था.

रिफंड पाने के लिए, अमेरिकी आयातकों को शिपमेंट डेटा, टैरिफ लाइन और भुगतान के प्रमाण सहित विस्तृत दावे दाखिल करने होंगे. ब्याज सहित स्वीकृत दावों का भुगतान 60-90 दिनों के भीतर होने की उम्मीद है. केवल वे लोग जिन्होंने टैरिफ का भुगतान किया है - मुख्य रूप से अमेरिकी आयातक और कंपनियां - रिफंड का दावा कर सकते हैं.

2 अप्रैल, 2025 को पहली बार लागू किए गए टैरिफ ने अमेरिका में आयात की लागत बढ़ा दी थी. अनुमान है कि कुल रिफंड में से लगभग 10-12 अरब डॉलर भारत से आयातित वस्तुओं से संबंधित हैं. हालांकि, रिफंड तंत्र की संरचना भारतीय कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ को सीमित करती है.

अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा द्वारा संचालित एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म, CAPE (कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज) के माध्यम से 20 अप्रैल से रिफंड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने उन अरबों डॉलर के टैरिफ की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में रद्द कर दिया था. कंपनियां वसूले गए पैसे - ब्याज सहित - की वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले से जिन कंपनियों को नुकसान पहुंचा था, उन्हें ब्याज सहित टैरिफ के पैसे मिलेंगे. 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम् कोर्ट ने यह आदेश दिया था. इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हालांकि, भारतीय कंपनियों के कितने पैसे वापस दिए जाएंगे, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है.

जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात का आधे से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ. विशेष रूप से कपड़ा और परिधान जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों में.इन क्षेत्रों से भारत से जुड़े रिफंड में लगभग 4 अरब डॉलर का योगदान होने की उम्मीद है. इंजीनियरिंग उत्पादों का योगदान भी लगभग इतना ही हो सकता है, जबकि रसायनों का योगदान लगभग 2 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, अन्य श्रेणियों में इसका हिस्सा कम रहेगा.हालांकि, निर्यातकों के लिए सीधे दावा करने का कोई रास्ता न होने से स्थिति जटिल हो जाती है. भुगतान केवल अमेरिकी आयातकों को ही किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि भारतीय कंपनियों को रिफंड किए गए शुल्क का कोई भी हिस्सा प्राप्त करने के लिए बातचीत पर निर्भर रहना होगा.

भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर नीतिगत समर्थन से अधिक सौदेबाजी में निहित है. जिन कंपनियों ने शुल्क-भुगतान के आधार पर अनुबंध तय किए थे, वे अमेरिकी खरीदारों के साथ शर्तों पर पुनर्विचार करने का अवसर पा सकती हैं.

विकल्पों में आंशिक छूट साझा करना, कीमतों में संशोधन करना, क्रेडिट नोट जारी करना या टैरिफ लागतों को हटाने के लिए भविष्य के अनुबंधों का पुनर्गठन करना शामिल है.मजबूत सौदेबाजी क्षमता वाले निर्यातक, विशेष रूप से वस्त्र और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों में, तत्काल निपटान या भविष्य के ऑर्डरों में बेहतर मूल्य निर्धारण के माध्यम से अनुकूल शर्तें प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकते हैं. यह घटनाक्रम अवसर का द्वार खोलता है, लेकिन लाभ की गारंटी नहीं देता. भारत के लिए, परिणाम अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्यातक अमेरिका में कानूनी बदलाव को व्यावसायिक लाभ में कितनी प्रभावी ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं.

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने मार्च में सीमा शुल्क अधिकारियों को सरकार द्वारा एकत्र किए गए 160 अरब डॉलर से अधिक की राशि वापस करने का आदेश दिया था, जिससे लगभग 330,000 आयातकों को कुछ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है.ये वापसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत लगाए गए शुल्कों से संबंधित हैं.

अमेरिकी कोर्ट के न्यायाधीश रिचर्ड ईटन ने मार्च में लिखा था, "जिन आयातकों के माल पर आईईईपीए शुल्क लागू होता है, वे सभी पंजीकृत आयातकों को इस फैसले का लाभ उठाने का अधिकार है."अप्रैल की शुरुआत तक, पोर्टल खुलने पर 56,000 से अधिक आयातकों ने ऑनलाइन रिफंड के लिए आवेदन करने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिनके दावों की कीमत 127 अरब डॉलर थी. कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज (केप) के नाम से जाना जाने वाला यह पोर्टल सोमवार को चालू हुआ.

हालांकि, कुछ लोगों को आशंका है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित नए टैरिफ की संभावना उनके रिफंड को लगभग जीरो कर देगा. कई लोगों ने उन कंपनियों के खिलाफ सामूहिक मुकदमे दायर करना शुरू कर दिया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्होंने ट्रंप के टैरिफ की लागत उपभोक्ताओं पर डाल दी, और उनका तर्क है कि व्यवसायों को जो भी रिफंड दिया जाता है, वह उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए.

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