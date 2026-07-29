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Explainer : बांकीपुर उपचुनाव में क्या Gen Z बनेगा बिहार का नया 'किंगमेकर'?

2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नितिन नबीन ने करीब 62.66 प्रतिशत वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की थी. ऐसे में Gen-Z आंदोलन के बीच यह उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. नीरज कुमार सिन्हा के सामने आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रशांत किशोर है. पीके की मौजूदगी ने इस चुनाव को और भी खास बना दिया है.

बीजेपी का मजबूत गढ़ कैसे?: बांकीपुर विधानसभा सीट पर नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद हो रहा यह उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है. अपने इस मजबूत गढ़ को बचाने के लिए भाजपा ने नीरज सिन्हा (32 वर्षीय) को उतारा है, जिन्हें प्रशांत किशोर सीधे चुनौती दे रहे हैं. कई चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है. इस सीट पर नितिन नबीन और उनके पिता नवीन सिन्हा 1995 से लगातार जीतते रहे हैं.

NDA के साथ हैं युवा- नितीन नबीन: BJP अध्यक्ष नितिन नबीन जब बांकीपुर में पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या आंदोलन से पार्टी की चुनावी उम्मीदों पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने ना में जवाब दिया. उन्होंने अपने रोड शो को देखने आई भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, "युवा BJP के साथ खड़े हैं. आज का युवा नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी और खासकर एनडीए के साथ हैं."

क्या Gen-Z बदल सकते हैं परिणाम?: अपने आंदोलन से Gen-Z ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन पटना में जो आंदोलन हुआ वो उस समय हुआ जब बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव है. ये आंदोलन भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ. माना जाए तो ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन उपचुनाव को देखते हुए किया जा रहा था. इसके बावजूद जानकार इसे महज इतेफाक मानते हैं, लेकिन, Gen-Z यदि वोट दे देते हैं तो परिणाम भी बदल सकते हैं.

युवा मतदाताओं का गणित: बांकीपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,79,616 है. इसमें से 18-29 वर्ष आयु वर्ग (युवा वोटर) की बात करें तो उनकी सख्या 1.20 लाख से 1.35 लाख (लगभग 32% से 35%) है. यानी कुल वोटरों का करीब एक-तिहाई हिस्सा है. वहीं पहली बार वोट देने वाले युवाओं (18-19 वर्ष) की बात करें तो ये संख्या 4998 है.

बांकीपुर चुनाव में 'Gen Z' फैक्टर: बांकीपुर सीट पर पटना यूनिवर्सिटी और कई कोचिंग संस्थान होने की वजह से बड़ी संख्या में युवा वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जहां 3.79 लाख में से 1.35 लाख से अधिक मतदाता 18-29 वर्ष की उम्र के हैं. कुल वोटरों में करीब एक-तिहाई हिस्सेदारी के साथ, इस बार के चुनाव में 'Gen Z' फैक्टर सबसे खास माना जा रहा है.

पटना: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में लगभग एक तिहाई (34% तक) मतदाता 18-34 वर्ष आयु वर्ग के युवा और जेनजी (Gen Z) हैं. इस सीट पर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जन सुराज के बीच मुकाबला है, जहां सभी दल युवा और नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रैलियों, सोशल मीडिया और जनसंपर्क का सहारा ले रहे हैं. ऐसे में शहरी युवा मतदाता, खासतौर पर Gen Z यानी 1.10 लाख से अधिक युवा मतदाता क्या चुनावी गणित बदलेंगे? विस्तार से जानें..

बांकीपुर में प्रशांत किशोर: इस सीट पर एक तरफ बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नितिन नबीन की पारंपरिक राजनीतिक विरासत दांव पर है. वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की यह पहली अग्निपरीक्षा है. इस बीच जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद इस उपचुनाव में ताल ठोंक रहे हैं. उनकी एंट्री ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय और राष्ट्रीय स्तर का बना दिया है. पीके ने इसे सरकार के कामकाज का 'जनमत संग्रह' करार दिया है. साफ है कि यह एक सीट की नहीं, बल्कि बिहार में पीके की राजनीतिक स्वीकार्यता का लिटमस टेस्ट है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

BJP के 'किले' में तेजस्वी की सेंधमारी: वहीं इस सीट पर पिछले 30 सालों से बीजेपी के एकछत्र राज को ध्वस्त करने के लिए तेजस्वी यादव की आरजेडी ने युवाओं और Gen-Z के भीतर पनपे विरोध को अपना हथियार बनाने की कोशिश की है. अगर आंदोलनकारी युवा वोटरों का एक बड़ा हिस्सा पासा पलटता है, तो बीजेपी के इस अभेद्य शहरी किले में तेजस्वी की सेंधमारी बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रच देगी.

उपचुनाव पर पड़ेगा Gen-Z आंदोलन का असर?: वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, 'देखिए, असर पड़ना चाहिए. पिछले चुनाव 2025 में इनका असर कितना रहा था यह हम लोग नहीं बता सकते हैं. लेकिन जो 25 तारीख को हंगामा हुआ था. वह बांकीपुर विधानसभा में ही आता है. जिस तरह से पता है कि Gen-Z का पॉपुलेशन वन थर्ड है, 1.25 लाख है, यह सब मिलकर वोट करते हैं तो बिल्कुल असर करेगा. सब मिलकर वोट कर देंगे तो, चुनावी परिणाम पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा.'

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

Gen-Z कौन हैं और क्या यह वोट करते हैं?: अमरनाथ कहते है कि 'देखिए, यह वोट तो जरूर करते हैं. अपने वोट के प्रति यह ज्यादा सजग भी रहते हैं. लेकिन यह कितनी मात्रा में वोट करते हैं? यह सभी लोग पटना में हैं या नहीं हैं? यह उस विधानसभा क्षेत्र में वोट करेंगे या नहीं करेंगे? यह प्रश्न है. लेकिन सब मिलकर वोट कर दिए तो इसका परिणाम पर आना निश्चित है.'

"25 तारीख को उस दिन मैं पटना की सड़कों पर गया था, जिस दिन लड़के हंगामा कर रहे थे. उसमें जो ग्रुप था वह 17 साल से 21 साल के बीच का था. यह युवा थे, जो कुछ भी करने को तैयार थे. गांधी मैदान के पास पत्थरबाजी कर रहे थे. डाक बंगला चौराहे के पास हंगामा कर रहे थे. सरकार पर दबाव जरूर बना कि केस वापस लेना है और कल खबर भी आई की सभी का केस वापस लिया जा रहा है."- अमरनाथ तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार

राबड़ी देवी के साथ आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

BJP के लिए खतरे ही घंटी- अमरनाथ तिवारी: अमरनाथ तिवारी कहते हैं कि अब इसको लेकर दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय है कि इस तरह का प्रावधान होना चाहिए जो बिहार सरकार ने किया है. इस फैसले को लेकर Gen-Z में उत्साह है. अभी के बाद यह Gen-Z वोट देने में कितना उत्साह दिखाते हैं और यदि उत्साह दिखा दिए तो, यह खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए है.'

रणक्षेत्र बांकीपुर विधानसभा ही क्यों?: अमरनाथ तिवारी बताते है कि 'बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को रणक्षेत्र बनाया नहीं गया था. बिहार में पटना का अर्बन एरिया यही है और पटना का भी अर्बन एरिया बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस सेंटर्स बांकीपुर विधानसभा में ही रहा है. जो आंदोलन निकल कर आए वह गांधी मैदान, डाकबंगला, एग्जिबिशन रोड में ही रहे और यह हमेशा से रहा है. हर पॉलीटिकल पार्टी अपना प्रोटेस्ट इसी इलाके में करती है.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

'इत्तेफाफ था टारगेट नहीं': Gen-Z भी यहीं पर आए, प्रशासनिक अधिकारी भी इसी इलाके में ज्यादा हैं. यह कोई प्री प्लान नहीं था. यह महज इत्तेफाक था. यह तो होना ही था और कोई दूसरा अर्बन एरिया नहीं है, जहां प्रोटेस्ट होता है. Gen-Z का हो या कोई दूसरी पॉलीटिकल पार्टी का हो, इधर ही प्रोटेस्ट होता है.बांकीपुर को टारगेट किया गया था, इसको मैं नहीं मानता हूं. बायपोल को लेकर टारगेट किया गया था ऐसा नहीं लगता है.'

किधर जाएंगे युवा वोटर्स?: अमरनाथ तिवारी कहते है 'Gen-Z किधर जाएंगे यह कहना बहुत ही मुश्किल है. जो दिल्ली जैन जी का प्रोटेस्ट था वह अगेंस्ट गवर्नमेंट था. लेकिन पटना में जो प्रोटेस्ट हुआ है वह बीजेपी के पक्ष में जाएगा या विरोध में जाएगा यह कहना मुश्किल है. शायद Gen-Z आंदोलन को लेकर ही इस उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बांकीपुर सीट का जातिगत समीकरण: इस सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो यादव वोटर 12 फीसदी (55 से 60 हजार), मुस्लिम वोटर 10 फीसदी, चंद्रवंशी वोटर 9 फीसदी, वैश्य समुदाय 9 फीसदी, दलित 8 फीसदी, भूमिहार 7, ब्राह्मण 7, राजपूत 5, कुर्मी 5 और कुशवाहा 3 फीसदी हैं.

बांकीपुर का राजनीतिक इतिहास: बांकीपुर विधानसभा सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई. इससे पहले यह मुख्य रूप से पटना पश्चिम सीट का हिस्सा थी. इस सीट पर हुए सभी चुनावों में नितिन नबीन (BJP) ने प्रतिनिधित्व किया है. साल 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नबीन की जीत हुई.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (ETV Bharat)

कब है चुनाव?: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है. 3 अगस्त को काउंटिंग होगी और उसी दिन परिणाम घोषित होंगे.

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