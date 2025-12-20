ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में महाजंगलराज खत्म होगा, TMC जनता को कष्ट दे रही : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने टेलीफोन के जरिए ताहिरपुर की जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जोरदार हमला बोला.

pm narendra modi
पीएम नरेंद्र मोदी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमला बोला और राज्य के मौजूदा हालात को महाजंगलराज बताया. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विकास में परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार राज्य के विकास में बाधा बन चुके हैं.

पीएम मोदी ने कोलकाता से फोन के जरिये नदिया जिले के ताहिरपुर में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने लोगों से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक मौका देकर डबल इंजन की सरकार बनाएं.

मोदी ने कहा, रैली स्थल पर घने कोहरे की वजह प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां बने अस्थायी हेलीपैड पर नहीं उतर सका, जिसके बाद उनको कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा.

उन्होंने परिवर्तन संकल्प सभा में कहा, “टीएमसी चाहे जितना विरोध करे, लेकिन वह लोगों को बंधक नहीं बना सकती, उन्हें कष्ट नहीं दे सकती और पश्चिम बंगाल के विकास को नहीं रोक सकती.” परिवर्तन संकल्प सभा इस वर्ष बंगाल में ऐसी चौथी सभा है.

पीएम ने दावा किया, “हम बंगाल में टीएमसी के महाजंगलराज को खत्म कर देंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी राज्य में जारी मतदाता सूची के एसआईआर का विरोध कर रही है जिससे घुसपैठियों को पहचानने से बचाया जा सके.

पीएम मोदी ने कहा, “बंगाल की हकीकत यह है कि लोग टीएमसी के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं.” उन्होंने कहा, “राज्य की गली-गली में ‘बांचते चाई, बीजेपी ताई’ (जीने के लिए भाजपा चाहिए) का नारा गूंज रहा है.” इससे पहले कम दृष्यता की वजह से प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में नहीं उतर सका, जिसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट लौट आए.

इस बीच, ताहिरपुर के नेताजी पार्क रैली स्थल पर हंगामा हो गया, जब बढ़ती भीड़ ने अपना धैर्य खो दिया और अंदर घुसने की कोशिश की, जो पहले ही पूरी तरह से भर चुका था. भीड़ ने रैली स्थल के एक वीआईपी प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद जिले की पुलिस और प्रशासन को भीड़ को संभालने में परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10:40 बजे कोलकाता पहुंचे थे.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव 2026 होने है. इसी के मद्देनजर भाजपा, टीएमसी समेत कई पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी के खिलाफ पोस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, FIR रद्द करने से इनकार

TAGGED:

TRINAMOOL CONGRESS
TAHERPUR IN NADIA DISTRICT
पीएम नरेंद्र मोदी
TMC
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.