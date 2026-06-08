राज्यसभा चुनाव 2026: क्या परिमल नथवानी बढ़ाएंगे कांग्रेस की परेशानी, जानें भाजपा ने क्यों दिया समर्थन?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है. कांग्रेस और झामुमो के प्रत्याशियों को निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी टक्कर दे रहे हैं.
Published : June 8, 2026 at 7:13 PM IST
रांची : झारखंड में राज्यसभा सीट को लेकर जारी सियासी जंग में जेएमएम जहां फीलगुड में है, वहीं कांग्रेस की चिंता थोड़ी बढ़ी हुई है. इसका कारण है निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी. जिन्हें बीजेपी ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है. हालांकि, कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं का कहना है कि उनके पास पर्याप्त आंकड़े हैं. इसलिए उनके दोनों प्रत्याशियों की जीत पक्की है.
गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव हो रहा है. जिसमें जेएमएम प्रत्याशी की जीत पक्की मानी जा रही है. वहीं कांग्रेस की नजर महागठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन पर टिकी हुई है. कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ उसके प्रत्याशी प्रणव झा भी समझ रहें हैं कि थोड़ी सी चूक इस चुनाव में उन्हें जीत से दूर कर देगी. यही वजह है कि पार्टी ने प्रदेश स्तरीय नेता यहां तक कि प्रभारी को भी किनारे कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अच्छे संबंध रखने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक के रूप में झारखंड भेजा है. ताकि प्रणव झा की जीत सुनिश्चित की जा सके.
इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामांकन के बाद महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी के जीत के प्रति फुल कॉन्फिडेंस में दिखे. मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर कहा कि वह बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास करते हैं. सीएम के इस बयान से कांग्रेस नेता अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय कहते हैं कि महागठबंधन के पास पर्याप्त वोट है और दोनों उम्मीदवारों की जीत होगी. इसी तरह पूर्व मंत्री आलमगीर आलम भी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिखे. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू कहते हैं कि बीजेपी हार्स ट्रेडिंग करने की कोशिश में है. इसके बावजूद महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे.
घोषणा के बावजूद बीजेपी ने नहीं दिया उम्मीदवार, बाबूलाल ने दी सफाई
वहीं झामुमो कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी देने के बाद भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है. जबकि कई बीजेपी नेताओं ने घोषणा की थी कि पार्टी इस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी. बीजेपी नेता प्रत्याशी नहीं उतारने का कारण पर्याप्त आंकड़े का नहीं होना बता रहे हैं. हालांकि, अब बीजेपी ने दूसरा रास्ता परिमल नथवानी के रूप में अपनाया है.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी कुछ इसी तरह मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखते नजर आए. उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है. इधर, एनडीए के घटक दल जदयू के एकमात्र विधायक सरयू राय ने साफ तौर पर कहा है कि आंकड़ों का जुगाड़ कैसे होगा, वह भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी जानें. मेरा एक वोट उनके साथ है क्योंकि भाजपा के साथ हम हैं.
बहरहाल, नामांकन के बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी. वहीं 11 जून को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है. 18 जून की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होंगे. वोटों की गिनती उसी दिन यानी 18 जून को ही शाम 5 बजे से शुरू की जाएगी और परिणाम देर शाम तक आएगा.
झारखंड के दो सीटों के लिए होगा राज्यसभा चुनाव
राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज है. झारखंड में दो सीटों के लिए चुनाव हो रहा है. आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस, राजद के पास 56 विधायकों का मत है. जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16 और राजद के 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक है. झामुमो और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को जीत के लिए 28-28 वोट चाहिए. जो इनक पास मौजूद हैं. वहीं विपक्षी खेमे में 24 विधायकों का समर्थन है, जिसमें भाजपा के 21, आजसू, लोजपा और जदयू का एक-एक विधायक शामिल हैं.
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