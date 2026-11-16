'आक्रामकता रोकने में कामयाब होंगे', चीन पर कड़ी निगरानी रख रहा है भारत-एयर चीफ मार्शल दीक्षित
उन्होंने दिल्ली में एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में 'भारत की आर्म्ड फोर्सेज की तैयारी और भविष्य के युद्ध' शीर्षक आधारित सत्र को संबोधित किया.
Published : November 16, 2026 at 12:06 PM IST
नई दिल्ली: एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को कहा कि भारत चीन पर कड़ी नजर रख रहा है और उसे रोकने के लिए 'प्लान तैयार' है. नई दिल्ली में एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में 'भारत के सशस्त्र बल और भविष्य के युद्धों की तैयारी' शीर्षक आधारित सत्र को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ने नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया है.
चीन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हम बहुत करीब से नजर रख रहे हैं, और हम अपने दुश्मनों में हो रही हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं. यह हमारे दुश्मनों के लिए है. यह हमारा शांति के समय का काम है, और पहले अपने तरीकों को एक साथ लाना है और फिर उसके साथ अपनी क्षमता को भी. तो एयरक्राफ्ट या क्षमता, असल में उनका इस्तेमाल तीन-चार चीजों पर निर्भर करता है.
एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा, 'इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्लान तैयार हैं. इसलिए हम कुछ नई टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं. तो, इसके साथ ही यह ठीक है. हम एक ठीक स्थिति में हैं और कोई आसान नहीं बल्कि ठीक स्थिति है कि हम किसी आक्रामकता को रोक पाएंगे.
हम ऐसी स्थिति में हैं जिसे नो पीस, नो वॉर कहते हैं और वहां से हम किसी तरह के अटैकिंग या डिफेंसिव तरीके पर जा सकते हैं.' भारत का कहना है कि भारत-चीन रिश्तों को नॉर्मल बनाने के लिए बॉर्डर एरिया में शांति और सुकून जरूरी है.
पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा था कि बॉर्डर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी के नतीजे होंगे. दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के एडिटर-इन-चीफ जॉन मिकलेथवेट के साथ बातचीत में जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच कोई तय बॉर्डर नहीं है और यह मुद्दा दशकों से बना हुआ है.
उन्होंने कहा, 'भारत और चीन के बीच कोई तय बॉर्डर नहीं है. यह कोई नया मुद्दा नहीं है. यह कई दशकों से चल रहा है. 1975 से 2020 तक, यानी पूरे 45 साल, उस बॉर्डर पर कोई खून नहीं बहा. आखिरी बार मौतें 1975 में हुई थी. इस दौरान भारत-चीन के रिश्ते जरूर बढ़े,' उन्होंने कहा.