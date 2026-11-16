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'आक्रामकता रोकने में कामयाब होंगे', चीन पर कड़ी निगरानी रख रहा है भारत-एयर चीफ मार्शल दीक्षित

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ( ANI )

नई दिल्ली: एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को कहा कि भारत चीन पर कड़ी नजर रख रहा है और उसे रोकने के लिए 'प्लान तैयार' है. नई दिल्ली में एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में 'भारत के सशस्त्र बल और भविष्य के युद्धों की तैयारी' शीर्षक आधारित सत्र को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ने नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया है.

चीन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हम बहुत करीब से नजर रख रहे हैं, और हम अपने दुश्मनों में हो रही हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं. यह हमारे दुश्मनों के लिए है. यह हमारा शांति के समय का काम है, और पहले अपने तरीकों को एक साथ लाना है और फिर उसके साथ अपनी क्षमता को भी. तो एयरक्राफ्ट या क्षमता, असल में उनका इस्तेमाल तीन-चार चीजों पर निर्भर करता है.

एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा, 'इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्लान तैयार हैं. इसलिए हम कुछ नई टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं. तो, इसके साथ ही यह ठीक है. हम एक ठीक स्थिति में हैं और कोई आसान नहीं बल्कि ठीक स्थिति है कि हम किसी आक्रामकता को रोक पाएंगे.