EXPLAINER: हर साल वादा, हर साल इंतज़ार! अब तक क्यों नहीं हो सकी दिल्ली में कृत्रिम बारिश? जानिए...कैसे होती है आर्टिफिशियल रेन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस बार पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है. दिवाली के बाद से वायु गुणवत्ता ‘बहुत गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. दिल्ली की हवा में जहर घुलने के बीच सरकार अब कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) कराने की तैयारी में जुटी है, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके.

हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए गए- जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP), निर्माण कार्यों पर रोक, और वाहनों की सीमित आवाजाही, लेकिन इन उपायों का असर सीमित रहा. इस बीच दिल्ली सरकार वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद से कृत्रिम बारिश कराने की संभावनाएं तलाश रही है.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब कृत्रिम बारिश की बात हो रही है. बीते कई वर्षों से हर सर्दी और दिवाली पर जब प्रदूषण चरम पर पहुंचता है, तब सरकारें इस विकल्प पर चर्चा करती रही हैं, लेकिन अब तक यह प्रयोग तकनीकी कारणों और अनुमति की जटिल प्रक्रियाओं के चलते संभव नहीं हो सका.

परियोजना को मौसम संबंधी मंज़ूरी मिली

हालांकि, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य जून में परियोजना को मौसम संबंधी मंज़ूरी दे दी थी. यह पायलट प्रोजेक्ट प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लाउड सीडिंग की तकनीकी क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन आईआईटी कानपुर के सहयोग से लागू किया जाएगा, जो साइंटिफिक और तकनीकी संचालन का नेतृत्व करेगा.

पर्यावरण मंत्री ने ये भी बताया कि प्रदूषण कम करने व स्वच्छ हवा सभी का अधिकार है, एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर, और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के कड़े नियमों से लेकर अब आसमान तक, हम दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं. यह पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ बारिश लाने का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक साहस और पर्यावरणीय अनुकूलता का प्रतीक है.

दिल्ली को अपनी पहली कृत्रिम बारिश का अब भी इंतजार

दरअसल, दिल्ली की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में कार्यभार संभाला था. तभी पर्यावरण मंत्री बने मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिम्मेदारी के साथ कहा था कि इस वर्ष दिल्ली की जनता को प्रदूषण से कोई समस्या नहीं होगी, इस बार दमघोंटू माहौल बनते ही सरकार रामबाण उपाय करते हुए आर्टिफिशियल रेन कराएगी.

पर्यावरण मंत्री ने अपनी कथनी के अनुसार इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी, तमाम अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी हासिल कर ली. लेकिन दीपावली के बाद अभी जो प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, एकमात्र उपाय कृत्रिम बारिश के जरिए इसे कम किया जा सकता है लेकिन अब मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समय आसमान में बादल ही नहीं हैं, तो आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई जा सकती.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि क्लाउड सीडिंग शुरू करने की योजना, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है, बादलों के बिना संभव नहीं हो सकती. "क्लाउड सीडिंग तभी होती है जब बादल होते हैं. पहले बादल आते हैं, फिर सीडिंग. बिना बादल के क्लाउड सीडिंग वैज्ञानिक रूप से असंभव है.

आर्टिफिशियल रेन के लिए आप ने केंद्रीय सरकार पर लगाया था गंभीर आरोप

बता दें कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी. तब भी बढ़ते दिल्ली के प्रदूषण पर आर्टिफिशियल रेन करने की तैयारी की थी लेकिन केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच टकराव ने इस गंभीर मु्द्दों पर भी पानी फेर दिया. तब दिल्ली के मौजूदा पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा है कि पिछले 5 साल से हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से प्रदूषण के मुद्दे पर मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन वह समय नहीं दे रहे हैं. दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंचने पर आर्टिफिशियल रेन करने के लिए विभिन्न विभागों से अनुमति की जरूरत होती है. ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर मीटिंग बुलाने की मांग की गई है. इतना ही नहीं राय ने ये भी कहा था कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री उनके पत्र का जवाब भी नहीं देते हैं.

कृत्रिम बारिश से प्रदूषण पर लगेगी रोक

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के सदस्य और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 से भी ऊपर चला जाता है. ऐसे हालात में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगता है. कृत्रिम बारिश से हवा में मौजूद पीएम 2.5, पीएम 10 कण, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन जैसे जहरीले तत्व जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में अस्थाई कमी आती है.

जानिए कैसे कराई जाती है कृत्रिम बारिश

कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग नाम की तकनीक के जरिए करवाई जाती है. इसके तहत बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे नमक के कणों का छिड़काव किया जाता है. कहीं पर इसके लिए एक विशेष विमान का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं रॉकेट का और कहीं जमीन पर मौजूद विशेष उपकरणों का नमक के ये कण बादल में मौजूद वाष्प को अपनी तरफ खींच लेते हैं. इससे नमी भी खिंची चली आती है जो गाढ़ी हो कर पानी की बूंदों का रूप धारण कर लेती है और बारिश बन के बरस जाती है. कोशिश यह होती है कि बादल के प्राकृतिक विकास के क्रम को बदल दिया जाए, ताकि कृत्रिम रूप से बारिश करवाई जा सके.

आखिर क्या होती है क्लाउड सीडिंग