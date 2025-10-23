ETV Bharat / bharat

EXPLAINER: हर साल वादा, हर साल इंतज़ार! अब तक क्यों नहीं हो सकी दिल्ली में कृत्रिम बारिश? जानिए...कैसे होती है आर्टिफिशियल रेन

दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन से प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक? जानिए क्या होती है आर्टिफिशियल रेन

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 23, 2025 at 12:04 PM IST

12 Min Read
रिपोर्ट: आशुतोष झा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस बार पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है. दिवाली के बाद से वायु गुणवत्ता ‘बहुत गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. दिल्ली की हवा में जहर घुलने के बीच सरकार अब कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) कराने की तैयारी में जुटी है, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके.

हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए गए- जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP), निर्माण कार्यों पर रोक, और वाहनों की सीमित आवाजाही, लेकिन इन उपायों का असर सीमित रहा. इस बीच दिल्ली सरकार वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद से कृत्रिम बारिश कराने की संभावनाएं तलाश रही है.

प्रदूषण पर कृत्रिम बारिश का वार
प्रदूषण पर कृत्रिम बारिश का वार (ETV Bharat)

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब कृत्रिम बारिश की बात हो रही है. बीते कई वर्षों से हर सर्दी और दिवाली पर जब प्रदूषण चरम पर पहुंचता है, तब सरकारें इस विकल्प पर चर्चा करती रही हैं, लेकिन अब तक यह प्रयोग तकनीकी कारणों और अनुमति की जटिल प्रक्रियाओं के चलते संभव नहीं हो सका.

आर्टिफिशियल रेन के लिए प्लेन का निरीक्षण करते पर्यावरण मंत्री
आर्टिफिशियल रेन के लिए प्लेन का निरीक्षण करते पर्यावरण मंत्री (ETV Bharat)

परियोजना को मौसम संबंधी मंज़ूरी मिली

हालांकि, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य जून में परियोजना को मौसम संबंधी मंज़ूरी दे दी थी. यह पायलट प्रोजेक्ट प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लाउड सीडिंग की तकनीकी क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन आईआईटी कानपुर के सहयोग से लागू किया जाएगा, जो साइंटिफिक और तकनीकी संचालन का नेतृत्व करेगा.

पर्यावरण मंत्री ने ये भी बताया कि प्रदूषण कम करने व स्वच्छ हवा सभी का अधिकार है, एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर, और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के कड़े नियमों से लेकर अब आसमान तक, हम दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं. यह पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ बारिश लाने का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक साहस और पर्यावरणीय अनुकूलता का प्रतीक है.

दिल्ली को अपनी पहली कृत्रिम बारिश का अब भी इंतजार

दरअसल, दिल्ली की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में कार्यभार संभाला था. तभी पर्यावरण मंत्री बने मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिम्मेदारी के साथ कहा था कि इस वर्ष दिल्ली की जनता को प्रदूषण से कोई समस्या नहीं होगी, इस बार दमघोंटू माहौल बनते ही सरकार रामबाण उपाय करते हुए आर्टिफिशियल रेन कराएगी.

पर्यावरण मंत्री ने अपनी कथनी के अनुसार इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी, तमाम अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी हासिल कर ली. लेकिन दीपावली के बाद अभी जो प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, एकमात्र उपाय कृत्रिम बारिश के जरिए इसे कम किया जा सकता है लेकिन अब मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समय आसमान में बादल ही नहीं हैं, तो आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई जा सकती.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि क्लाउड सीडिंग शुरू करने की योजना, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है, बादलों के बिना संभव नहीं हो सकती. "क्लाउड सीडिंग तभी होती है जब बादल होते हैं. पहले बादल आते हैं, फिर सीडिंग. बिना बादल के क्लाउड सीडिंग वैज्ञानिक रूप से असंभव है.

आर्टिफिशियल रेन के लिए आप ने केंद्रीय सरकार पर लगाया था गंभीर आरोप

बता दें कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी. तब भी बढ़ते दिल्ली के प्रदूषण पर आर्टिफिशियल रेन करने की तैयारी की थी लेकिन केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच टकराव ने इस गंभीर मु्द्दों पर भी पानी फेर दिया. तब दिल्ली के मौजूदा पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा है कि पिछले 5 साल से हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से प्रदूषण के मुद्दे पर मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन वह समय नहीं दे रहे हैं. दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंचने पर आर्टिफिशियल रेन करने के लिए विभिन्न विभागों से अनुमति की जरूरत होती है. ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर मीटिंग बुलाने की मांग की गई है. इतना ही नहीं राय ने ये भी कहा था कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री उनके पत्र का जवाब भी नहीं देते हैं.

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता से बातचीत (ETV Bharat)

कृत्रिम बारिश से प्रदूषण पर लगेगी रोक

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के सदस्य और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 से भी ऊपर चला जाता है. ऐसे हालात में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगता है. कृत्रिम बारिश से हवा में मौजूद पीएम 2.5, पीएम 10 कण, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन जैसे जहरीले तत्व जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में अस्थाई कमी आती है.

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता
पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता (ETV Bharat)

जानिए कैसे कराई जाती है कृत्रिम बारिश

कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग नाम की तकनीक के जरिए करवाई जाती है. इसके तहत बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे नमक के कणों का छिड़काव किया जाता है. कहीं पर इसके लिए एक विशेष विमान का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं रॉकेट का और कहीं जमीन पर मौजूद विशेष उपकरणों का नमक के ये कण बादल में मौजूद वाष्प को अपनी तरफ खींच लेते हैं. इससे नमी भी खिंची चली आती है जो गाढ़ी हो कर पानी की बूंदों का रूप धारण कर लेती है और बारिश बन के बरस जाती है. कोशिश यह होती है कि बादल के प्राकृतिक विकास के क्रम को बदल दिया जाए, ताकि कृत्रिम रूप से बारिश करवाई जा सके.

आर्टिफिशियल रेन (concept image)
आर्टिफिशियल रेन (concept image) (ETV Bharat)

आखिर क्या होती है क्लाउड सीडिंग

क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है, जिसका उपयोग सिल्वर आयोडाइड (AgI) को वायुमंडल में छोड़ कर मौसम को बदलने के लिए किया जाता है. इससे बर्फ के क्रिस्टल का निर्माण होता है और बादल की बारिश करने की क्षमता बढ़ जाती है. सिल्वर आयोडाइड बादलों में बर्फ के नाभिक के निर्माण में सहायता करता है, जो आर्टिफिशियल बारिश के लिए जरूरी है.

क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे कैमेकि्स को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आकाश में फैलाया जाता है. ये कैमिकल जल वाष्प को आकर्षित करते हैं, जिससे बारिश के बादल बनने में मदद मिलती है. आमतौर पर इस विधि से बारिश होने में लगभग 30 मिनट लगते हैं. साइंसडायरेक्ट के अनुसार क्लाउड सीडिंग को दो प्रकार की होती है. पहली हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग और दूसरी ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग

आर्टिफिशियल रेन (concept image)
आर्टिफिशियल रेन (concept image) (ETV Bharat)

हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग

यह मैथड लिक्विड क्लाउड में बूंदों के विलय को तेज करता है, जिससे बड़ी बूंदें बनती हैं जो अंत में बारिश का कारण बनती हैं. इसमें आम तौर पर नमक के कण बादल के आधार पर छोड़े जाते हैं.

ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग

यह तकनीक सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे आइस के नाभिक को फैलाकर सुपरकूल्ड बादलों में बर्फ के निर्माण को करती है. यह बर्फ के नाभिकीकरण और उसके बाद बारिश को ट्रिगर करती है.

आर्टिफिशियल रेन (concept image)
आर्टिफिशियल रेन (concept image) (ETV Bharat)

कहां हो चुका है क्लाउड-सीडिंग का इस्तेमाल ?

एयर क्वालिटी में सुधार के लिए क्लाउड-सीडिंग को अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है, जबकि आईआईटी कानपुर ने पिछले साल एक प्रयोग करने की योजना बनाई थी.

दिसंबर 2023 में, पाकिस्तान के लाहौर में क्लाउड-सीडिंग की गई, जिसके कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 300 से 189 तक आ गया था. हालांकि, दो दिनों के भीतर AQI फिर से खराब हो गया.

कृत्रिम बारिश के फायदे
कृत्रिम बारिश के फायदे (ETV Bharat)

कृत्रिम बारिश के फायदे

वायु प्रदूषण पर नियंत्रणबारिश के बाद हवा में मौजूद जहरीले कण और धूल मिट्टी के साथ नीचे बैठ जाते हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा मिलती है.
स्वास्थ्य पर बुरे असर से राहतसांस, अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अस्थाई तौर पर बड़ी राहत मिलेगी.
दृश्यता में सुधारस्मॉग कम होगा और सड़क व हवाई यातायात पर सकारात्मक असर दिखेगा.
पर्यावरण संरक्षण

यह पहल अन्य प्रदूषित शहरों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है.

आर्टिफिशियल रेन से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट की मुख्य बातें

  • आईएमडी रियल टाइल पर बादलों की स्थिति, ऊँचाई, नमी और हवा की दिशा जैसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, तभी यह संभव हो सकता है.
  • आर्टिफिशियल रेन के लिए आईआईटी कानपुर की टीम VT Cessna विमान में फ्लेयर-बेस्ड सिस्टम से सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट मिलाकर विशेष मिश्रण का प्रयोग करेगी.
  • कुल पाँच उड़ानों की योजना है, जिनमें प्रत्येक उड़ान कम से कम 100 वर्ग किमी क्षेत्र में एक से 1.5 घंटे तक संचालित की जाएगी.
  • उड़ानें अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन आदि अन्य विशिष्ट स्थानों) से दूर रहेंगी.
  • एअर क्वालिटी पर असर का विश्लेषण CAAQMS मॉनिटरिंग स्टेशनों के ज़रिए किया जाएगा.
  • इस प्रयोग में मुख्यतः निंबोस्ट्रेटस (Ns) बादलों का चयन किया जाएगा जो 500 से 6000 मीटर की ऊँचाई पर होते हैं और जिनमें कम से कम 50% नमी होनी चाहिए.
  • परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3.21 करोड़ है और इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.

आर्टिफिशियल रेन के कई संभावित नुकसान और चुनौतियाँ

1. पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव

आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल होने वाले रसायन (जैसे सिल्वर आयोडाइड) के लंबे समय तक जमा होने से पर्यावरण, मिट्टी, पानी और जलीय जीवों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. उच्च सांद्रता में ये रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा कर सकते हैं, जैसे कि श्वसन संबंधी समस्याएँ या अन्य स्वास्थ्य जोखिम.

2. प्राकृतिक मौसम चक्र में बाधा

एक क्षेत्र में कृत्रिम रूप से बारिश कराने से आस-पास के क्षेत्रों के प्राकृतिक वर्षा सायकल में बाधा आ सकती है. इससे अन्य क्षेत्रों में अनपेक्षित सूखा या बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं.

3. उच्च लागत

आर्टिफिशियल रेन की पूरी प्रक्रिया काफी महंगी होती है, जिसमें विमान, सीडिंग सामग्री और तकनीकी उपकरण का खर्च शामिल होता है.

4. सीमित सफलता और अनिश्चित परिणाम

आर्टिफिशियल रेन केवल तभी प्रभावी होती है जब आसमान में पर्याप्त मात्रा में और उपयुक्त प्रकार के बादल मौजूद हों. परिणाम हमेशा सुनिश्चित नहीं होते हैं; इसकी सफलता दर मौसम की स्थितियों पर निर्भर करती है और यह हमेशा अपेक्षित बारिश नहीं देती. कुछ मामलों में अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ या भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है.

भारतीय मौसम वैज्ञानिक नरेश बताते हैं कि आर्टिफिशियल रेन के दीर्घकालिक अवांछित प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए अभी भी शोध जारी है.

11 विभागो से लेनी होती है कृत्रिम बारिश के लिए अनुमित
11 विभागो से लेनी होती है कृत्रिम बारिश के लिए अनुमित (ETV Bharat)

आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए इन 11 डिपार्टमेंट से चाहिए होती है अनुमति

आईआईटी कानपुर ने पिछले साल प्रेजेंटेशन के दौरान बताया था कि किन-किन डिपार्टमेंट के अनुमति की जरूरत पड़ेगी. इसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटचेंज, गवर्नमेंट ऑफ़ दिल्ली की परमिशन चाहिए. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की परमिशन चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ़ उत्तर प्रदेश इंडियन मेटियोरोलिजकल डिपार्मेंट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ एविएशन सिविल सिक्योरिटी की परमिशन चाहिए.

दरअसल, दिल्ली-एनसीआर की हवा आज सिर्फ धूल और धुएँ से नहीं, बल्कि लापरवाही और राजनीति के ज़हर से भी भरी हुई है. जब हर सांस बोझ बन जाए और आसमान भी धुंध से ढक जाए, तब कृत्रिम बारिश एक उम्मीद की बूंद बनकर सामने आती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयोग सिर्फ कुछ दिनों की राहत देगा या स्थायी समाधान की शुरुआत बनेगा?

अब वक्त आ गया है कि हम केवल “बारिश बुलाने” की कोशिश न करें, बल्कि “प्रदूषण भगाने” का प्रण लें, क्योंकि अगर दिल्ली का दम घुटा, तो देश की साँसें भी थम जाएंगी.

ये भी पढ़ें- दिवाली पर निकला दिल्ली का दम! 'बेहद खतरनाक' स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, AQI 500 के पार, AAP ने सरकार को घेरा

ये भी पढ़ें- दिवाली पर 'गैंस चैंबर' बना दिल्ली-NCR! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी, GRAP-2 लागू

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल, दीवाली से पहले 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची आबोहवा

ये भी पढ़ें- Delhi-NCR में दम घोट रहा प्रदूषण, Very Poor कैटेगरी पर पहुंचा AQI लेवल

DELHI NCR POLLUTION NEWS
DELHI POLLUTION ON DIWALI
DELHI NCR POLLUTION AFTER DIWALI
ARTIFICIAL RAIN
ARTIFICIAL RAIN DELHI POLLUTION

