ETV Bharat / bharat

52 साल में 73.2% घटी वाइल्डलाइफ पॉपूलेशन, नदी के जीवों पर सबसे बड़ा संकट, वजह क्या?

52 साल में 73.2% घटी वाइल्डलाइफ पॉपूलेशन. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Wildlife Population Lost: एक जमाना था जब देश और दुनिया के जंगल, नदियां, झीलें और समंदर जानवरों से भरे रहते थे. लेकिन, 1970 से 2022 के बीच के 52 सालों में दुनिया ने अपने करीब तीन-चौथाई वन्यजीव खो दिए. वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट-2026 के मुताबिक वाइल्डलाइफ पॉपुलेशन में 73.2% की भारी गिरावट देखने को मिली है.

इसमें भी सबसे ज्यादा संकट नदियों-तालाबों, झील-झरनों और मीठे पानी में रहने वाले जीवों पर आया. जहां 85% तक की गिरावट दर्ज की गई है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर 52 साल में ऐसा क्या हुआ जो वन्यजीव घटने लगे? इसकी वजहें क्या रहीं?