52 साल में 73.2% घटी वाइल्डलाइफ पॉपूलेशन, नदी के जीवों पर सबसे बड़ा संकट, वजह क्या?
Freshwater Wildlife Crisis: नदी-तालाबों, झील-झरनों के जीवों की आबादी में 85%, जमीनी जीवों में 69% और समुद्री जीवों में 59% की गिरावट दर्ज की गई.
Published : October 18, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Wildlife Population Lost: एक जमाना था जब देश और दुनिया के जंगल, नदियां, झीलें और समंदर जानवरों से भरे रहते थे. लेकिन, 1970 से 2022 के बीच के 52 सालों में दुनिया ने अपने करीब तीन-चौथाई वन्यजीव खो दिए. वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट-2026 के मुताबिक वाइल्डलाइफ पॉपुलेशन में 73.2% की भारी गिरावट देखने को मिली है.
इसमें भी सबसे ज्यादा संकट नदियों-तालाबों, झील-झरनों और मीठे पानी में रहने वाले जीवों पर आया. जहां 85% तक की गिरावट दर्ज की गई है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर 52 साल में ऐसा क्या हुआ जो वन्यजीव घटने लगे? इसकी वजहें क्या रहीं?
लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में सबसे बड़ी गिरावट: 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026' के मुताबिक 1970 से 2022 के बीच वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों की आबादी में 73.2% की गिरावट आई है. इसमें मीठे पानी (freshwater) यानी नदी-तालाबों, झील-झरनों के जीवों की आबादी में सबसे अधिक 85% की गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद जमीनी जीवों (terrestrial) में 69% और समुद्री जीवों (marine) में 59% की गिरावट आई है. क्षेत्रीय स्तर पर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में सबसे भारी गिरावट (95%) देखी गई है. इसके बाद अफ्रीका (80%) और एशिया-प्रशांत (49%) का स्थान है.
वाइल्डलाइफ कम होने के पीछे की मुख्य वजह क्या: रिपोर्ट के अनुसार, वन्यजीवों की आबादी में इतनी बड़ी गिरावट का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक आवास का नुकसान यानी वन्यजीवों के लिए रहने की जगह का कम होना है. इसके अलावा, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन भी वन्यजीवों की आबादी कम करने के मुख्य कारणों में से एक है. दरअसल, जंगलों को काटकर खेती योग्य जमीन बनाई जा रही है.
इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं. जिसकी वजह से इकोसिस्टम (Ecosystem) खतरे में पड़ गए हैं जो कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. जबकि समुद्री इकोसिस्टम में अति-कटाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. जलवायु परिवर्तन सभी प्रकार के इकोसिस्टम्स में जैव विविधता को प्रभावित करता है.
कृषि सब्सिडी से दुनिया को सालाना 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान: लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टीविटी में लगभग 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ, जबकि संरक्षण और बहाली कार्यों के लिए केवल 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही खर्च किए गए. यही नहीं, दुनिया भर में कृषि सब्सिडी के कारण पर्यावरण को होने वाला नुकसान सालाना लगभग 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया.
हालांकि, संरक्षण प्रयासों से बाघ, ब्लूफिन टूना और हरे समुद्री कछुओं (green sea turtles) जैसी कुछ प्रजातियों की आबादी को फिर से बढ़ने में मदद मिली है. लेकिन, जैव विविधता के नुकसान को रोकने और स्थिति को सुधारने के लिए, हानिकारक सब्सिडी में सुधार करना और संरक्षण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना बहुत जरूरी है.
कृषि सब्सिडी से पर्यावरण को नुकसान कैसे: कृषि सब्सिडी (Agricultural Subsidy) किसानों को आर्थिक मदद देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है. लेकिन, जब इसका प्रबंधन ठीक से नहीं होता तो इसके कई गंभीर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान भी होते हैं. जैसे, बिजली और पानी पर मिलने वाली सब्सिडी के कारण किसान उन फसलों को भी उगाने लगते हैं जिनमें बहुत पानी की जरूरत होती है. इसके चलते भूजल स्तर नीचे चला जाता है. यही नहीं, उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी के कारण किसान इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इससे जमीन बंजर होने लगती है.
लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या बताती है: लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026 वैश्विक जैव विविधता संकट के बारे में बताती है. वन्यजीवों की आबादी में बदलाव और पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालने वाले तथ्यों का विश्लेषण करती है. यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, जलवायु परिवर्तन और खाद्य उत्पादन के प्रभाव का पता लगाती है. रिपोर्ट बताती है कि जिन आबादी पर नजर रखी जा रही है, उनमें से लगभग आधी घट रही हैं, जबकि बाकी स्थिर हैं या बढ़ रही हैं. इसलिए, यह वैश्विक सूचकांक आबादी में होने वाले बदलावों के कुल स्तर को दर्शाता है, न कि हर प्रजाति में एक समान गिरावट को.
वाइल्डलाइफ आबादी में गिरावट की वजह क्या?
- प्राकृतिक आवास का नुकसान और उसका खराब होना.
- वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन.
- जलवायु परिवर्तन.
- आक्रामक प्रजातियां और जीन.
- प्रदूषण.
- बीमारियां.
प्रजातियों की आबादी में सुधार के प्रयास: रिपोर्ट का मुख्य संदेश सिर्फ यह नहीं है कि वन्यजीवों की संख्या घट रही है, बल्कि यह भी है कि लगातार किए जाने वाले संरक्षण प्रयासों से इस गिरावट को सुधारा जा सकता है. जैसे, दुनिया भर में जंगली बाघों की आबादी 2010 में लगभग 3,200 थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 5,700 हो गई है. यानी इसमें 70% से अधिक की वृद्धि हुई है.
इसके अलावा, दशकों तक ब्लूफिन टूना की आबादी में भारी गिरावट के बाद, अब इनकी संख्या में इतना सुधार आ गया है कि इनमें से किसी को भी अब खतरे की श्रेणी में नहीं रखा गया है. दक्षिणी अफ्रीकी हाथियों की आबादी कई जगह स्थिर है या बढ़ रही है.
ऐसा उन इलाकों में हो रहा है जहां स्थानीय समुदाय उस जमीन के प्रबंधन की जिम्मेदारी खुद संभालते हैं, जहां वे हाथियों के साथ रहते हैं. हरे समुद्री कछुओं को लेकर 80 से अधिक देशों में 50 वर्ष तक चले संरक्षण कार्यों के परिणामस्वरूप, 2025 में ये ऐसे समुद्री कछुए बन गए जिन्हें 'लुप्तप्राय' की श्रेणी से हटाकर 'सबसे कम चिंता' वाली श्रेणी में रखा गया. ये उदाहरण बताते हैं कि संरक्षण के प्रयास कारगर हो सकते हैं.
2030 की समय-सीमा महत्वपूर्ण: रिपोर्ट अपनी सिफारिशों को 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क' से जोड़ती है. इसके तहत, विभिन्न देश 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे वापस सुधारने के लिए सहमत हुए थे. रिपोर्ट के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब्सिडी में सुधार, वित्तीय पारदर्शिता, प्रकृति-अनुकूल उत्पादन और मूल निवासियों तथा स्थानीय समुदायों की मजबूत भागीदारी बहुत जरूरी है.
लिविंग प्लैनेट इंडेक्स' (LPI) क्या है? इसे कैसे मापा जाता है: लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) को जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने WWF के साथ मिलकर विकसित किया है. वे ही इसका प्रबंधन करते हैं. यह इंडेक्स कशेरुकी प्रजातियों, जिनमें स्तनधारी, पक्षी, मछलियां, सरीसृप और उभयचर शामिल हैं, की निगरानी की जाने वाली जंगली आबादी में होने वाले औसत बदलाव को मापता है.
2026 का इंडेक्स 5,790 कशेरुकी प्रजातियों से जुड़ी 35,803 निगरानी की गई आबादी के डेटा पर आधारित है. रिपोर्ट तैयार करने के लिए शोधकर्ता समय-समय पर वन्यजीव आबादी के बारे में जानकारी और अवलोकन इकट्ठा करते हैं.
प्रत्येक आबादी के मौजूदा आकार की तुलना उसके पहले दर्ज किए गए आकार से की जाती है. इसके बाद अलग-अलग प्रजातियों और क्षेत्रों के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए, आबादी के रुझानों को सांख्यिकीय रूप से मिलाकर एक समग्र रुझान का अनुमान लगाया जाता है. ताजा इंडेक्स 1970 को आधार वर्ष (baseline) मानकर 2022 तक हुए बदलावों को ट्रैक करता है.
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