विश्व फोटोग्राफी दिवस: सेकंड हैंड कैमरे से शुरू हुआ सफर, आज दुनिया के मंच तक पहुंचीं दीप की तस्वीरें
विश्व फोटोग्राफी दिवस... उत्तराखंड में भी कई जगहों की सुंदरता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. इसके पीछे फोटोग्राफरों की बड़ी मेहनत है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 19, 2026 at 4:58 PM IST
रामनगर: आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है. यह दिन उन फोटोग्राफरों को समर्पित है, जो कैमरे के जरिए सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचते, बल्कि ऐसे दुर्लभ पलों और कहानियों को दुनिया के सामने लाते हैं, जिन्हें आम इंसान शायद अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाता.
उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने भी अपने कैमरे के जरिए कॉर्बेट की जैव विविधता और वन्यजीवों के अनदेखे पलों को देश-दुनिया तक पहुंचाया है. खास बात यह है कि उनका सफर किसी महंगे कैमरे से नहीं बल्कि एक सेकंड हैंड कैमरे से शुरू हुआ था.
करीब 12 वर्षों की मेहनत के बाद आज उनकी तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहचान बना चुकी हैं. विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर उनकी आर्ट गैलरी में बच्चों के लिए विशेष वर्कशॉप भी आयोजित की गई, जहां बच्चों ने फोटोग्राफी के साथ जंगल और वन्यजीवों को समझने की सीख ली.
दीप रजवार बताते हैं कि फोटोग्राफी की शुरुआत उनके लिए महज एक शौक थी. धीरे-धीरे जंगल और वन्यजीवों को समझने की रुचि बढ़ी और यही शौक जुनून में बदल गया. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने सेकंड हैंड कैमरा खरीदा और कॉर्बेट के जंगलों में समय बिताकर वन्यजीवों के व्यवहार को समझना शुरू किया.
कॉर्बेट सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि एक विरासत है. देश-विदेश के बड़े वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर यहां पहुंचते हैं और इस जंगल ने कई फोटोग्राफरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है. दीप रजवार की क्लिक की गई तस्वीरें कई इंटरनेशल मीडिया की वेबसाइट, अखबारों और पोर्टल पर भी प्रकाशित हो चुकी हैं.
मार्च 2023 में रामनगर में आयोजित G-20 ने कॉर्बेट और उत्तराखंड की वन्यजीव तस्वीरों को अंतरराष्ट्रीय मेहमानों तक पहुंचाने का बड़ा मंच दिया. पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे 17 देशों के 51 प्रतिनिधि सड़क मार्ग से रामनगर पहुंचे थे. इसी दौरान पंतनगर से रामनगर के मार्ग पर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार की खींची कॉर्बेट के बाघों की तस्वीरों की प्रदर्शनियां लगाई गईं. छलांग लगाता बाघ, शिकार पर झपटता टाइगर और आक्रामक अंदाज वाली तस्वीरों ने विदेशी मेहमानों का ध्यान खींचा. कॉर्बेट में विदेशी डेलीगेट्स ने जंगल सफारी के दौरान बाघों का दीदार भी किया. दीप रजवार की तस्वीरों ने उस समय कॉर्बेट की वन्यजीव समृद्धि को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दिलाई.
उनकी चर्चित तस्वीरों में कॉर्बेट के ढेला रेंज के कार रोड क्षेत्र में पानी से भरी सड़क को छलांग लगाकर पार करता बाघ भी शामिल है. दीप बताते हैं कि,
यह बेहद तेज और अप्रत्याशित पल था. बाघ ग्रासलैंड की ओर बढ़ रहा था और उसके व्यवहार से उन्हें अंदाजा हुआ कि वह पानी भरी सड़क को छलांग लगाकर पार कर सकता है. कैमरा पहले से तैयार था और कुछ ही सेकंड में बाघ ने छलांग लगा दी. कैमरे में कैद हुआ यह क्षण बाद में उनकी पहचान बन गया. हवा में छलांग लगाते बाघ की आंखों से लेकर उसके पूरे शरीर का फ्रेम इतना प्रभावी रहा कि कई मंचों पर इस तस्वीर की सराहना हुई.
-दीप रजवार, फोटोग्राफर-
दीप इसे अपना सिग्नेचर शॉट मानते हैं, हालांकि दीप के मुताबिक, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी सिर्फ महंगे कैमरे और खूबसूरत तस्वीरों का खेल नहीं है. इसके लिए जंगल को पढ़ना और वन्यजीवों के व्यवहार को समझना सबसे जरूरी है. फुटप्रिंट, अलार्म कॉल और जंगल के दूसरे संकेत फोटोग्राफर को वन्यजीवों की मौजूदगी का अंदाजा देते हैं. कई बार उन्हें भी ऐसे क्लोज एनकाउंटर का सामना करना पड़ा, जहां स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी. उनका कहना है कि, जंगल में घबराने के बजाय वन्यजीव के व्यवहार को समझना जरूरी है.
दीप रजवार अब फोटोग्राफी को सिर्फ तस्वीर लेने का माध्यम नहीं मानते. उनका उद्देश्य तस्वीरों के जरिए लोगों को जंगल और वन्यजीवों की दुनिया से जोड़ना और संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. इसी सोच के साथ उन्होंने कॉर्बेट की जैव विविधता को एक जगह प्रदर्शित करने के लिए वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी स्थापित की है.
गैलरी में कॉर्बेट के लैंडस्केप, पक्षी, कीट, सरीसृप, हाथी, बाघ सहित कई दुर्लभ वन्यजीवों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं. पैंगोलिन और ऊदबिलाव जैसे कम दिखाई देने वाले वन्यजीव भी उनके कैमरे में कैद हुए हैं. करीब डेढ़ सौ से ज्यादा तस्वीरों के जरिए लोगों को वन्यजीवों और उनके व्यवहार को समझाने का प्रयास किया जा रहा है.
दीप रजवार का मानना है कि, आने वाली पीढ़ी को जंगल से जोड़ना बेहद जरूरी है. इसी उद्देश्य से विश्व फोटोग्राफी दिवस पर उनकी आर्ट गैलरी में विशेष फोटोग्राफी वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया.
रामनगर क्षेत्र के शिक्षक गोपाल सिंह बिष्ट ने दीप रजवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि,
वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके जरिए नई पीढ़ी को वन्यजीवों और प्रकृति के प्रति जागरूक करना बेहद महत्वपूर्ण है. दीप लंबे समय से बच्चों के बीच वाइल्डलाइफ और फोटोग्राफी को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं.
-गोपाल सिंह बिष्ट, शिक्षक-
गोपाल सिंह बिष्ट के मुताबिक, आज फोटोग्राफी और वाइल्डलाइफ दोनों ही बेहतर करियर विकल्प बन चुके हैं. कॉर्बेट क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग वाइल्डलाइफ टूरिज्म और फोटोग्राफी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, एक बेहतरीन तस्वीर किसी फोटोग्राफर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकती है और दीप रजवार इसका उदाहरण हैं.
दीप पिछले करीब 12 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. यह मुकाम एक-दो दिन की मेहनत से हासिल नहीं होता. इसके पीछे वर्षों का समय, मेहनत और संसाधन लगे हैं. कॉर्बेट के वन्यजीवों की तस्वीरें जब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती हैं तो इससे रामनगर और कॉर्बेट क्षेत्र की पहचान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है.
-गोपाल सिंह बिष्ट, शिक्षक-
वर्कशॉप में पहुंचीं छात्रा अनुष्का अग्रवाल ने कहा कि, आर्ट गैलरी में आकर उन्हें फोटोग्राफी के महत्व और इसके पीछे की मेहनत को समझने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि, तस्वीरों को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे वे खुद जंगल में मौजूद हों. खासतौर पर बाघ, जंगल, मधुमक्खियों और छोटे-छोटे जीवों की तस्वीरों ने उन्हें काफी प्रभावित किया.
फोटोग्राफी उन लोगों तक भी दुनिया के खूबसूरत अनुभव पहुंचाने का माध्यम है, जो उम्र या किसी अन्य वजह से हर जगह नहीं जा सकते. प्रोफेशनल कैमरे और फोटोग्राफी उपकरणों की जानकारी हासिल करने के साथ यह भी समझा कि फोटोग्राफी एक बेहतर करियर विकल्प हो सकती है.
-अनुष्का अग्रवाल, छात्रा-
लिटिल स्कॉलर स्कूल, काशीपुर की छात्रा श्रुति अग्रवाल ने कहा कि, उन्हें विश्व फोटोग्राफी दिवस और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के बारे में काफी कुछ सीखने का अवसर मिला. दीप रजवार वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं और उन्हें उनके काम के बारे में जानकर काफी प्रेरणा मिली.
गैलरी में पक्षियों, जंगली जानवरों और उनके शिकार करने के पलों की शानदार तस्वीरें देखने को मिलीं, इन तस्वीरों के जरिए उन्हें वन्यजीवों की जिंदगी और प्रकृति को करीब से समझने का मौका मिला.
-श्रुति अग्रवाल, छात्रा-
विश्व फोटोग्राफी दिवस पर दीप रजवार की कहानी यह बताती है कि, सफलता के लिए हमेशा बड़े संसाधनों से शुरुआत जरूरी नहीं होती, एक सेकंड हैंड कैमरे से शुरू हुआ सफर आज कॉर्बेट की जैव विविधता को दुनिया के मंच तक पहुंचा रहा है.
उनकी तस्वीरें सिर्फ वनयजीवों के दुर्लभ पलों को कैद नहीं करतीं, बल्कि जंगल की कहानी भी कहती हैं. यही तस्वीरें बच्चों और प्रकृति प्रेमियों को वन्यजीवों से जोड़ने के साथ संरक्षण का संदेश भी देती हैं. कॉर्बेट की धरती से निकली दीप रजवार की यह यात्रा उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने जुनून को पहचान में बदलने का सपना देखते हैं.
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