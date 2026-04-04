ETV Bharat / bharat

घुमक्कड़ हुए राजाजी के वन्य जीव, तमाम राज्यों की कर रहे सैर, जैव विविधता बढ़ने का संकेत

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीव पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक जाने की खबर है

RAJAJI NATIONAL PARK
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 4, 2026 at 10:14 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट: रिफ्यूजी फिल्म का एक गाना था- 'पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके...'. ऐसा ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हो रहा है. उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से वन्यजीव न केवल उत्तर प्रदेश, हिमाचल बल्कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच रहे हैं. ये बात एक तरफ वन्यजीवों के लिए जंगलों में बेहतर माहौल का संकेत दे रही है, तो दूसरी तरफ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बाकी राज्यों में जैव विविधता के महत्व को भी बयां कर रही है. पेश है ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

घुमक्कड़ हो गए हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीव: उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व इन दिनों केवल राज्य के जंगलों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके वन्यजीव पड़ोसी राज्यों के जंगलों तक भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. राजाजी से निकलकर वन्यजीव उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यहां तक कि जम्मू-कश्मीर तक पहुंच रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति एक ओर जहां जंगलों के बेहतर पर्यावरण और सुरक्षित आवास का संकेत देती है, वहीं दूसरी ओर यह भी बताती है कि राजाजी टाइगर रिजर्व आसपास के राज्यों की जैव विविधता को भी समृद्ध कर रहा है.

दूसरे राज्यों की सैर कर ले रहे हैं राजाजी के वन्य जीव (Video- ETV Bharat)

यूपी से कश्मीर तक चले जा रहे हैं वन्य जीव: राजाजी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र उत्तराखंड में देहरादून से लेकर हरिद्वार तक फैला हुआ है. हालांकि भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र राज्य के भीतर सीमित है, लेकिन यहां मौजूद वन्यजीवों की आवाजाही राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक दर्ज की जा रही है. कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब राजाजी के जंगलों से निकलकर जंगली जानवर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक पहुंच गए. उत्तर प्रदेश के साथ राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा सटी होने के कारण वहां वन्यजीवों का जाना लगभग सामान्य घटना बन चुका है.

RAJAJI NATIONAL PARK
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 5 जोन हैं (ETV Bharat Graphics)

वन्य जीवों का एपिक सेंटर बना राजाजी टाइगर रिजर्व: दरअसल राजाजी टाइगर रिजर्व अपने आसपास के जंगलों के लिए एक तरह से वन्यजीवों का एपिक सेंटर बनता जा रहा है. इस रिजर्व में बड़ी संख्या में टाइगर, लेपर्ड और एशियाई हाथी मौजूद हैं. इसके अलावा चीतल, सांभर, काकड़ और अन्य हिरण प्रजाति के वन्यजीव भी यहां अच्छी संख्या में पाए जाते हैं. यही नहीं, यहां पक्षियों की भी कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियां मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और समृद्ध बनाती हैं.

RAJAJI NATIONAL PARK
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपनी वन्य जीव विविधता के लिए जाना जाता है (ETV Bharat Graphics)

घुमक्कड़ वन्य जीवों ने पारिस्थितिक तंत्र मंजबूत और संतुलित बनाया: वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी जंगल का पारिस्थितिक तंत्र मजबूत और संतुलित होता है, तो वहां के जानवर प्राकृतिक रूप से नए क्षेत्रों की ओर भी विचरण करते हैं. राजाजी टाइगर रिजर्व में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है.

यहां के वन्यजीव भोजन, प्रजनन या नए क्षेत्र की तलाश में आसपास के जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं. चूंकि वन्यजीवों के लिए किसी राज्य की सीमा का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए वे प्राकृतिक कॉरिडोर और जंगलों के जरिए आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच जाते हैं.

RAJAJI NATIONAL PARK
वन्य जीवों का एपिक सेंटर बना राजाजी टाइगर रिजर्व (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

उत्तर प्रदेश में राजाजी टाइगर रिजर्व से टाइगर, लेपर्ड और हाथियों का पहुंचना लंबे समय से दर्ज किया जाता रहा है. लेकिन हाल के वर्षों में यह दायरा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अब कई जंगली जानवर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के जंगलों तक भी पहुंच रहे हैं. कुछ मामलों में तो हाथियों के झुंड के जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं.

RAJAJI NATIONAL PARK
घुमक्कड़ वन्य जीवों ने पारिस्थितिक तंत्र मंजबूत और संतुलित बनाया (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

हिमाचल बॉर्डर पर दिखा था हाथियों का झुंड: हाल ही में देहरादून के आशारोड़ी क्षेत्र से हाथियों का एक झुंड हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ने की जानकारी सामने आई थी. यह पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ हो. इससे पहले भी कई बार हाथियों और अन्य वन्यजीवों के हिमाचल और हरियाणा तक पहुंचने के रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि राजाजी टाइगर रिजर्व का प्रभाव अब केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रह गया है.

RAJAJI NATIONAL PARK
वन अधिकारी वन्य जीवों की सैर को जैव विविधता बढ़ने का संकेत मान रहे हैं (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

अफसरों ने बताया सुरक्षित माहौल का संकेत: उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) रंजन कुमार मिश्रा के मुताबिक यह स्थिति जंगलों के बेहतर प्रबंधन और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित माहौल का संकेत है. उनका कहना है कि जब जंगली जानवर बिना किसी बाधा के एक जंगल से दूसरे जंगल तक जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके लिए प्राकृतिक कॉरिडोर अभी भी सक्रिय और सुरक्षित हैं. यह वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से सकारात्मक संकेत है.

RAJAJI NATIONAL PARK
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीव दूसरे राज्यों तक पहुंच रहे हैं (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

उन्होंने बताया कि वन्यजीवों कि-

इस आवाजाही से आसपास के राज्यों के जंगलों में भी जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है. जब किसी क्षेत्र से जानवर दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो इससे वहां के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती मिलती है और वन्यजीव आबादी का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है.
-रंजन कुमार मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ, उत्तराखंड-

दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड ने वन्य जीवों को दिया सुरक्षित रास्ता: इसी बीच दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड का निर्माण भी वन्यजीवों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है. आशारोड़ी क्षेत्र में बने इस एलिवेटेड रोड के कारण अब जंगली जानवरों के लिए सड़क पार करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है.

पहले इस मार्ग पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के कारण वन्यजीवों के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाना जोखिम भरा होता था. अब एलिवेटेड रोड बनने के बाद नीचे बने प्राकृतिक कॉरिडोर के जरिए वन्यजीव आसानी से आवाजाही कर पा रहे हैं. इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मौत का खतरा कम हुआ है, बल्कि उनके लिए जंगलों के बीच निर्बाध आवाजाही भी संभव हो गई है.

RAJAJI NATIONAL PARK
वन्य जीव खुद बना रहे कॉरिडोर (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

वन्य जीवों के लंबे विचरण को विशेषज्ञों ने बताया खास: वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी क्षेत्र में जानवरों की संख्या बढ़ने लगती है, या भोजन के संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, तो वे स्वाभाविक रूप से नए क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं. इसी कारण राजाजी टाइगर रिजर्व के कई वन्यजीव उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के जंगलों तक पहुंच रहे हैं.

RAJAJI NATIONAL PARK
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है (Photo Courtesy: Uttarakhand Forest Department)

महत्वपूर्ण बना उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व: देखा जाए तो राजाजी टाइगर रिजर्व अब केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत के जंगलों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यहां के वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही यह संकेत दे रही है कि यदि जंगल सुरक्षित और जुड़े हुए हों तो वन्यजीव संरक्षण के प्रयास कहीं अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं. यही कारण है कि आज राजाजी टाइगर रिजर्व आसपास के कई राज्यों की जैव विविधता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

UTTARAKHAND WILDLIFE TOUR
RAJAJI PARK BIODIVERSITY
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
राजाजी पार्क जैव विविधता
RAJAJI NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.