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समुद्री डॉल्फिन के राज जुटाएगा WII, पहली बार होने जा रहा अध्ययन, इन बातों पर खास फोकस

समुद्री डॉल्फिन पर अध्ययन ( PHOTO- WII )

देहरादून: समुद्र की गहराइयों में रहने वाली डॉल्फिन की दुनिया अब वैज्ञानिकों के लिए नई जानकारी का स्रोत बनने जा रही है. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) पहली बार समुद्री डॉल्फिन पर अध्ययन कर इनके व्यवहार, आवास, आवाजाही और जीवन से जुड़े रहस्यों को समझने की दिशा में काम करेगा. इस अध्ययन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में डॉल्फिन की भूमिका और उनके सामने मौजूद चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है. खास बात यह है कि समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिहाज से यह शोध महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

नदियों में डॉल्फिन की मौजूदगी और उनकी आबादी का आकलन करने के बाद अब समुद्री डॉल्फिन के वास स्थलों, संख्या, अनुकूल परिस्थितियों और सामने मौजूद खतरों को समझने पर जोर दिया जा रहा है. भारतीय वन्यजीव संस्थान के नेतृत्व में डॉल्फिन संरक्षण की दिशा में समुद्री क्षेत्रों को लेकर भी व्यापक अध्ययन की तैयारी है. इसके तहत यह समझने की कोशिश होगी कि भारतीय समुद्री क्षेत्रों में डॉल्फिन कहां-कहां मौजूद है? उनके आवास की स्थिति कैसी है? और किन कारणों से उनकी संख्या प्रभावित हो रही है? वहीं नदियों में डॉल्फिन की आबादी का दूसरा राष्ट्रव्यापी आकलन भी शुरू हो चुका है.