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देश में पहली बार भालुओं की चारों प्रजातियों पर सर्वे, आबादी और ठिकानों का बनेगा हिसाब, WII लगाएगा पता

भालुओं की संख्या और ठिकानों का बनेगा हिसाब ( PHOTO- ETV Bharat )

देश में भालुओं की चारों प्रजातियों की संख्या और उनके वितरण की जानकारी जुटाने के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) अध्ययन करने जा रहा है. इस अध्ययन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहली बार देशभर में भालुओं की चारों प्रजातियों को एक साथ अध्ययन के दायरे में लाने की पहल होगी. इससे न केवल भालुओं की मौजूदगी वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, बल्कि उन इलाकों का भी पता लगाया जा सकेगा, जहां पहले भालू दिखाई देते थे, लेकिन अब उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं हो रही है. उत्तराखंड के लिए यह अध्ययन खास महत्व रखता है, क्योंकि यहां भालू और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं.