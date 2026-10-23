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उत्तराखंड के फॉरेस्ट से गायब हुए वाइल्ड डॉग, जानिए ये कितने महत्वपूर्ण, क्यों बढ़ी चिंता

गायब हो रहे जंगली कुत्ते, अब संरक्षण की है जरूरत ( Courtesy- Wildlife Institute of India )

देहरादून: उत्तराखंड के जंगलों में कभी बहुतायत में दिखाई देने वाले जंगली कुत्ते अब लंबे अरसे से नजर नहीं आ रहे हैं. जाहिर है कि इससे प्रदेश में इस वन्यजीव के अस्तित्व पर संकट की आशंका बढ़ गई है. जंगली कुत्ते जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य शृंखला का अहम हिस्सा हैं. इनके विलुप्त होने से वन्यजीवों के प्राकृतिक संतुलन पर असर पड़ना लाजमी है. खास बात ये है कि जंगली कुत्तों के पूरी तरह समाप्त होने से वन्यजीव संरक्षण की चुनौतियों, प्रजातियों के संरक्षण और जंगलों में इनके संभावित पुनर्वास की जरूरत पर मंथन हो रहा है और विशेषज्ञों ने भी इसे बड़ी चिंता बताया है.

जंगली कुत्तों को बचाने की मुहिम (Courtesy- Wildlife Institute of India)

राजाजी टाइगर रिजर्व के धौलखंड क्षेत्र से लेकर कॉर्बेट के जंगलों तक कभी इनकी मौजूदगी की बात कही जाती थी. वन्यजीवों के व्यवहार और जंगलों पर लंबे समय से नजर रखने वाले लोगों के मुताबिक करीब 15 से 20 साल पहले तक कई इलाकों में जंगली कुत्ते दिखाई देते थे. अब इन क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी के नए और पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आ रहे हैं.

जंगली कुत्ते जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य शृंखला का अहम हिस्सा हैं (Courtesy- Wildlife Institute of India)

कभी धौलखंड क्षेत्र में दिखाई देते थे वाइल्ड डॉग: धौलखंड क्षेत्र में 1980 के दशक तक जंगली कुत्तों की अच्छी संख्या होने की बात कही जाती रही है. ये झुंड में रहते थे और हिरण, सांभर तथा दूसरे वन्यजीवों का शिकार करते थे. हालांकि पुराने समय में इनकी वास्तविक संख्या कितनी थी इसका आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है.

राजाजी टाइगर रिजर्व के हिस्सों में दिखते थे वाइल्ड डॉग (Courtesy- Wildlife Institute of India)

WII की स्टडी में उत्तराखंड में मौजूदगी का प्रमाण: भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) देहरादून के शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड में जंगली कुत्तों की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किया है. साल 2018 में Mammalia जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र Recent records of dhole in Uttarakhand में उत्तरकाशी जिले के खेड़ा ताल क्षेत्र में कैमरा ट्रैप से एशियाई जंगली कुत्तों की तस्वीरें दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि जंगली कुत्तों के दोबारा पुनर्वास की कोशिश होनी चाहिए (Courtesy- Wildlife Institute of India)

NTCA की साल 2018 की रिपोर्ट Status of Leopards, Co-predators and Megaherbivores in India में भी जंगली कुत्तों को संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार इनके ऐतिहासिक वितरण क्षेत्र में कमी के पीछे जंगलों का नुकसान, शिकार की उपलब्धता कम होना और इंसानों की जंगलों के पास बढ़ती गतिविधि कारण रहे हैं.

गिद्ध की तरह वाइल्ड डॉग भी प्रकृति के सफाई कर्मी माने जाते हैं (Courtesy- Wildlife Institute of India)

दूसरे राज्यों में कहां मौजूद हैं जंगली कुत्ते: एशियाई जंगली कुत्ता जिसे ढोल (Dhole) भी कहा जाता है, भारत के कई वन क्षेत्रों में पाया जाता है. इसके प्रमुख वितरण क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मध्य भारतीय जंगल और पूर्वोत्तर भारत शामिल हैं. कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य भारत के कई वन क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी दर्ज की गई है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में भी इनके अध्ययन हुए हैं. हिमालयी क्षेत्रों में इनकी आबादी अपेक्षाकृत कम और बिखरी हुई बताई गई है.

उत्तराखंड के वनों में नहीं दिख रहे जंगली कुत्ते (Courtesy- Wildlife Institute of India)

IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई जंगली कुत्ते को Endangered यानी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है. यह प्रजाति भारत में ही नहीं, बल्कि अपने व्यापक प्राकृतिक वितरण क्षेत्र में भी संरक्षण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है.

वाइल्ड डॉग झुंड में रहना पसंद करते हैं (Courtesy- Wildlife Institute of India)

झुंड में शिकार, जंगल के संतुलन में अहम भूमिका: जंगली कुत्तों की खासियत है कि वे सामाजिक समूहों में रहते हैं और मिलकर शिकार करते हैं. शिकार के दौरान झुंड अपने लक्ष्य का पीछा करता है और उसे थकाकर पकड़ने की कोशिश करता है. इनके भोजन में चीतल, सांभर और अन्य मध्यम आकार के खुर वाले वन्यजीव शामिल हो सकते हैं. अलग-अलग जंगलों में इनकी भोजन संबंधी प्राथमिकताएं शिकार की उपलब्धता के अनुसार बदलती हैं.