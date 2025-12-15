जंगली आंवले का खास च्यवनप्राशः इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ आदिवासी महिलाओं को बना रहा 'सशक्त'
महाराष्ट्र के मेलघाट की आदिवासी महिलाओं के इस नए रोजगार के अवसर पर 'ईटीवी भारत' ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की.
Published : December 15, 2025 at 7:18 PM IST
मेलघाट (महाराष्ट्र): सर्दी का मौसम आते ही लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिनमें च्यवनप्राश का सेवन भी शामिल है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र के मेलघाट में एक अनूठी पहल शुरू की गई है. यहां घने जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले आंवले का उपयोग कर च्यवनप्राश तैयार किया जा रहा है.
यह च्यवनप्राश, जो सर्दियों में सर्दी, खाँसी, बुखार और गठिया संबंधी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और शरीर की प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) को बढ़ाता है. यह पहल न केवल स्थानीय संसाधनों का बेहतरीन उपयोग है, बल्कि इलाके की सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर मुहैया करा रहा है. मेलघाट की आदिवासी महिलाओं के इस नए रोजगार के अवसर पर 'ईटीवी भारत' ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है.
जंगल से आंवला कैसे लाया जाता है:
सामान्य आंवले और जंगली आंवले में अंतर होता है. जंगली आंवला आकार में छोटा होता है. जंगली आंवले को घने जंगलों से तोड़ना पड़ता है. यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि तोड़ते समय वे जमीन पर न गिरें. इसलिए, जंगली आंवले को तोड़ते समय पेड़ के नीचे एक जाल बिछाया जाता है. च्यवनप्राश बनाने के लिए केवल ताजे और बिना दाग वाले आंवले ही एकत्र किए जाते हैं.
डॉ. सुमित भालेराव, जो मेलघाट में पहली बार आंवले का च्यवनप्राश बना रहे हैं ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में बताया कि जंगली आंवले में फाइबर की मात्रा अधिक और चीनी की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है. इससे च्यवनप्राश को प्राकृतिक गाढ़ापन मिलता है और वह लंबे समय तक चलता है. इन आंवलों में पोषक तत्व बरकरार रहते हैं. यह आंवला खराब नहीं होता है.
आंवला च्यवनप्राश में औषधीय सामग्री
- जंगली आंवला
- अश्वगंधा
- शतावरी
- पुष्करमूल
- विदारीकंद
- नागरमोथा
- पुनर्नवा
- जीवंती
- दालचीनी
- तेजपत्ता
- मिश्री (Rock Sugar)
- गिर गाय का घी
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है:
आंवले का च्यवनप्राश बनाने के लिए गिर गाय के घी का उपयोग किया जाता है. इस च्यवनप्राश को बनाने की प्रक्रिया में दो दिन लगते हैं. अध्ययनों से पता चला है कि आंवला च्यवनप्राश सर्दियों के दौरान होने वाली बीमारियों के लिए और साल भर सेवन के लिए फायदेमंद है. डॉ. सुमिरत भालेराव ने यह भी बताया कि एक शोध अध्ययन ने शरीर की प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) को बढ़ाने में आंवला च्यवनप्राश को प्रभावी साबित किया है.
जंगली आंवला च्यवनप्राश के फायदे:
- शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को बढ़ाता है
- सर्दी, खाँसी, बुखार और सर्दियों की बीमारियों के लिए उपयोगी है
- वात विकारों, गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद है
- पिप्पली (long pepper) और अडूसा (Malabar nut) जैसी सामग्रियाँ श्वसन प्रणाली के सुचारू कामकाज को बनाए रखने में मदद करती हैं और मौसमी बदलावों के दौरान सुरक्षा प्रदान करती हैं
- यह शहरी जीवन में शक्ति, ऊर्जा और कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद करता है
- सूखी अदरक, काली मिर्च और पिप्पली जैसी सामग्रियां पाचन में सुधार करती हैं
- उच्च फाइबर सामग्री आंतों को स्वस्थ रखती है
- त्वचा और बालों की मजबूती बनाए रखने में मदद करता है
- नियमित सेवन जीवन शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है
आदिवासी महिलाओं के रोजगार पर जोर:
चिखलदरा, अमझरी, अलडोह और शाहनूर के वन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जंगली आंवले के पेड़ हैं. महिलाएं जंगल से आंवला इकट्ठा करने में लगी हुई हैं. आंवला संग्रह के लिए इस क्षेत्र की महिलाओं को जाल प्रदान किए गए हैं. डॉ. सुमिरत भालेराव ने कहा, 'हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि संग्रह से लेकर बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया आदिवासी महिलाओं द्वारा ही की जाए.'
स्फूर्ति क्लस्टर से जुड़ीं छह सौ महिलाएं:
चिखलदरा क्षेत्र में, आदिवासी लोगों की पारंपरिक प्रणालियों को एक उद्योग का दर्जा देने के उद्देश्य से, एक शहर विकास योजना के तहत स्फूर्ति क्लस्टर के माध्यम से विभिन्न उद्योग चलाए जा रहे हैं. जंगल से विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों और फलों, जैसे शहद, जामुन, सीताफल, कॉफी और हर्रे को प्रोसेस करके नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं.
स्फूर्ति क्लस्टर के निदेशक सुनील भालेराव ने ईटीवी भारत को बताया कि कुल छह सौ महिलाएं इस काम में जुटी हैं. सुनील भालेराव ने यह भी कहा कि इन महिलाओं को घर से काम करते हुए आय का एक स्रोत मिल गया है.
