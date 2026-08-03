झुंड से भटककर कुएं में गिरा जंगली हाथी, घंटों की मेहनत के बाद किया गया रेस्क्यू
रांची में झुंड से भटककर एक हाथी कुएं में गिर गया. घंटों मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया.
Published : August 3, 2026 at 1:00 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में इन दिनों जंगली हाथियों का झुंड जंगल से बाहर निकाल कर ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा है. रांची में भी कई इलाकों में जंगली हाथियों का प्रकोप है. जंगल से बाहर निकल रहे हाथी हादसों का भी शिकार हो रहे हैं. ताजा मामला रांची के लापुंग इलाके का है. रविवार की देर रात एक जंगली हाथी कुएं में जा गिरा. कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया.
क्या है पूरा मामला
रांची लापुंग प्रखंड के जरिया मंगरा टोली गांव में रविवार देर रात एक जंगली हाथी खुले कुएं में गिर गया. ग्रामीण सुखदेव महतो ने बताया कि हाथियों का एक दल भोजन की तलाश में गांव के आसपास पहुंचा था. इसी दौरान अंधेरे में रास्ता भटकने से एक हाथी पुराने कच्चे कुएं में जा गिरा. कुएं से हाथी की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही विभाग की टीम आवश्यक उपकरणों और दो जेसीबी मशीनों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया.
कुएं की मिट्टी काट बनाया गया रास्ता
रेस्क्यू टीम ने काफी सावधानी के साथ कुएं के किनारे को काटकर बाहर निकलने का रास्ता तैयार किया. करीब तीन घंटे तक चले अभियान के बाद हाथी को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया. बाहर आते ही हाथी कुछ देर रूका और फिर जंगल की ओर लौट गया. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समय पर सूचना मिलने और ग्रामीणों के सहयोग से अभियान सफल रहा.
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