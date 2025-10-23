ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत, इलाके के लोग हाथियों से परेशान

तमिलनाडु में करंट लग जाने से एक हाथी की मौत हो गई. वन विभाग ने कहा है कि वह हाथी का पोस्टमार्टम करवाएगा.

Elephant dies after being electrocuted
करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 2:39 PM IST

कोयंबटूर : तमिलनाडु के कोयंबटूर में करंट की चपेट में आ जाने से हाथी की मौत हो गई. बताया जाता है कि कृषि भूमि पर लगे बिजली के खंभे पर गिरने से एक नर जंगली हाथी की मौत हो गई. कोयंबटूर जिले के पश्चिमी घाट की तलहटी में मदुक्करई, सादिवायल, थोंडामुथुर, मरुथमलाई और थडकम आदि वन क्षेत्रों में 50 से अधिक जंगली हाथी डेरा डाले हुए हैं.

केरल से सटा है जंगल
चूंकि ये क्षेत्र केरल वन क्षेत्र से सटे हुए हैं, इसलिए वहां से आने वाले हाथी आमतौर पर तमिलनाडु के जंगलों में चले जाते हैं, और यहां से फिर आमतौर पर केरल के जंगलों में चले जाते हैं.

इसके अलावा, इन हाथियों की आदत बन गई है कि वे भोजन और पानी की तलाश में शाम और रात में वन क्षेत्र से सटे गांवों में घुस आते हैं. विशेष रूप से, लगातार आरोप लग रहे हैं कि हाथी कृषि भूमि में प्रवेश कर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं.

किसान हाथियों से परेशान
इसके अलावा, इलाके के किसान लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हाथियों को दूसरी जगह बसाया जाए क्योंकि वे इंसानों पर हमला करते हैं. वे इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

इस स्थिति में, पिछले सप्ताह थोंडामुथुर क्षेत्र में घूम रहे रोलेक्स नामक नर जंगली हाथी को वन विभाग ने बेहोशी की दवा देने के बाद पकड़ लिया और उसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के टॉपस्लिप वरागलियार हाथी शिविर में एक लकड़ी के पिंजरे में रखा. वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि हाथी को कुछ सप्ताह बाद दूसरे वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा.

इस स्थिति में, कल थोंडामुथुर के निकट कुप्पेपालयम वन क्षेत्र से भागकर आया एक नर जंगली हाथी वहां नागराजन के खेत में घुस गया और दूसरे बगीचे में जाने का प्रयास किया.

करंट लगने से हाथी की मौके पर दम तोड़ा
ऐसा लगता है कि उस जगह पर एक बिजली का खंभा था और वह झुका हुआ था. वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण, ऐसा लगता है कि बिजली का खंभा हाथी पर गिर गया. परिणामस्वरूप, हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से हाथी की मौके पर ही मौत हो गई.

गुरुवार सुबह जब नागराजन का परिवार घर से बाहर आया तो उन्होंने हाथी को मृत पड़ा देखा और बिजली का खंभा झुका हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बोलुवमपट्टी वन विभाग को इसकी सूचना दी.

सूचना मिलने पर बोलुवमपट्टी वन वार्डन जयचंद्रन और जिला वन अधिकारी जयराज मौके पर पहुंचे और जांच की. इसके बाद वन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मृत हाथी के शव का पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया है.

