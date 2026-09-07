बिजली के तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत, कई हाथियों के घायल होने की सूचना
लातेहार में जंगली हाथी की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई है. वन विभाग की टीम जांच में जुटी है.
Published : September 7, 2026 at 9:09 AM IST
लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के कोमर गांव में रविवार देर रात एक जंगली हाथी की मौत हो गयी. बताया जाता है कि हाथी बिजली की तार के चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हुई है. इस दौरान कुछ अन्य हाथियों को भी करंट से घायल होने की सूचना है. फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
दरअसल लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत कोमर गांव के आसपास जंगली हाथियों का आतंक इन दिनों चरम पर था. जंगली हाथियों का झुंड रात होते ही गांव में घुस कर लोगों के घर और फसल को बर्बाद कर रहा था. बीती रात भी हाथियों का झुंड गांव में घुस गया था. इसी दौरान एक घर के बाहर लगे बिजली के तार की चपेट में हाथियों का झुंड आ गया. इस घटना में एक हाथी की मौत हो गई. ग्रामीण बताते हैं कि रात में कई हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज आ रही थी. जिससे संभावना जताई जा रही है की करंट की चपेट में कुछ अन्य हाथी भी आकर घायल हुए होंगे. हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है.
खेत में लगा रखा था बिजली का तार
इधर वन विभाग का ट्रैकर पप्पू महतो ने बताया कि बीती रात लगभग 15 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड गांव की तरफ आया था. 2 बजे रात तक उन लोगों की नजर हाथियों पर थी और हाथियों को गांव से भगा दिया गया था. लेकिन अचानक फिर हाथियों का झुंड गांव की ओर आया और एक ग्रामीण के मकई के खेत की ओर गया. यहां पहले से बिजली का तार लगाया हुआ था. बिजली के तार की चपेट में आने से एक हाथी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
पप्पू महतो ने कहा कि यदि हाथी को भगाने के लिए वे लोग भी वहां आते तो बिजली की चपेट में आने से उनके साथ भी कुछ हो सकता था. वहीं वन समिति के अध्यक्ष सुनील उरांव ने कहा कि मना करने के बावजूद इस प्रकार खेत में बिजली का खतरनाक तार लगाने के कारण ही उक्त घटना घटी है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा
इस संबंध में फॉरेस्ट रेंज पदाधिकारी नंद कुमार मेहता ने कहा कि मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने कहा कि मृतक हाथी के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम भी गठित की जा रही है. पोस्टमार्टम होने और रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत का स्पष्ट कारण सामने आएगा.
मामले की हो रही है जांच
वहीं इस संबंध में लातेहार डीएफओ प्रवेश अग्रवाल में बताया कि घटना की जानकारी मिली है. वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
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