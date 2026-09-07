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बिजली के तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत, कई हाथियों के घायल होने की सूचना

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के कोमर गांव में रविवार देर रात एक जंगली हाथी की मौत हो गयी. बताया जाता है कि हाथी बिजली की तार के चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हुई है. इस दौरान कुछ अन्य हाथियों को भी करंट से घायल होने की सूचना है. फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत कोमर गांव के आसपास जंगली हाथियों का आतंक इन दिनों चरम पर था. जंगली हाथियों का झुंड रात होते ही गांव में घुस कर लोगों के घर और फसल को बर्बाद कर रहा था. बीती रात भी हाथियों का झुंड गांव में घुस गया था. इसी दौरान एक घर के बाहर लगे बिजली के तार की चपेट में हाथियों का झुंड आ गया. इस घटना में एक हाथी की मौत हो गई. ग्रामीण बताते हैं कि रात में कई हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज आ रही थी. जिससे संभावना जताई जा रही है की करंट की चपेट में कुछ अन्य हाथी भी आकर घायल हुए होंगे. हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है.

जानकारी देते वनकर्मी और ग्रामीण (ईटीवी भारत)

खेत में लगा रखा था बिजली का तार

इधर वन विभाग का ट्रैकर पप्पू महतो ने बताया कि बीती रात लगभग 15 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड गांव की तरफ आया था. 2 बजे रात तक उन लोगों की नजर हाथियों पर थी और हाथियों को गांव से भगा दिया गया था. लेकिन अचानक फिर हाथियों का झुंड गांव की ओर आया और एक ग्रामीण के मकई के खेत की ओर गया. यहां पहले से बिजली का तार लगाया हुआ था. बिजली के तार की चपेट में आने से एक हाथी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

पप्पू महतो ने कहा कि यदि हाथी को भगाने के लिए वे लोग भी वहां आते तो बिजली की चपेट में आने से उनके साथ भी कुछ हो सकता था. वहीं वन समिति के अध्यक्ष सुनील उरांव ने कहा कि मना करने के बावजूद इस प्रकार खेत में बिजली का खतरनाक तार लगाने के कारण ही उक्त घटना घटी है.