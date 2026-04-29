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जंगली सूअर कश्मीर की खेतों में मचा रहे भारी उत्पात, किसान के सामने खाने का संकट

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में धान की बुवाई के मौसम में जंगली सूअरों के कारण किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं. बात बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके की करें तो, यहां किसान बशीर अहमद मीर ने दो बार धान के बीज बोए हैं ताकि मई में वह अपने खेत में चावल की खेती के लिए धान की पौध लगा सकें.

लेकिन दोनों ही बार जंगली सूअरों के झुंड ने मीर और उत्तरी कश्मीर के इस जिले के दर्जनों गांवों के दूसरे किसानों की धान की पौध को तबाह कर दिया. किसानों ने छोटी धान की नर्सरी के चारों ओर बाड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे जंगली सूअरों ने उन्हें तबाह कर दिया.

मीर ने ईटीवी भारत को बताया कि, वे इन जंगली सूअरों के सामने बेबस हैं. ये जंगली जानवर धान की नर्सरी, सब्जियों और बगीचों को तबाह कर रहे हैं. कश्मीर में धान और सब्जियों की बुवाई का मौसम अप्रैल में शुरू होता है. खेती और बागवानी की जमीन घाटी के दस जिलों में फैली हुई है. खेती विभाग के मुताबिक, 1.30 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान और सब्जियों की खेती होती है.

चालू मौसम में किसान अपने खेतों में धान के बीज, सब्जियां बोने और अपने बगीचों में स्प्रे करने में व्यस्त हैं. कश्मीर में धान की रोपाई मई में शुरू होती है और सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है. मीर ने कहा, "लेकिन इस मौसम में धान और दूसरी सब्जियां बोना नामुमकिन लग रहा है क्योंकि बांदीपुरा के कई इलाकों में सूअरों ने तबाही मचा रखी है."

बांदीपुरा, बडगाम, कुपवाड़ा और बारामूला में खेती की जमीन सूअरों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जो कश्मीर का एक बाहरी जंगली जानवर है. ये 2013 के बाद घाटी में फिर से दिखाई दिए हैं, जब उन्हें आखिरी बार 1984 में श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क में देखा गया था. वन्यजीव शोधकर्ता कश्मीर में उनके इतिहास का पता महाराजाओं के राज से लगाते हैं, जब 1850 के दशक में महाराजा गुलाब सिंह ने उन्हें शिकार के लिए दाचीगाम के जंगलों में लाया था. उन्होंने 1846 और 1857 के बीच कश्मीर पर राज किया.

घाटी में पिछली बार दिखने के बाद से इनकी आबादी कई गुना बढ़ गई है, लेकिन वन्यजीव विभाग के पास इनका कोई पक्का डेटा नहीं है और उसने अभी तक इनकी गिनती नहीं की है. क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन तौहीद अहमद देवा ने ईटीवी भारत को बताया कि जंगली सूअर तेजी से बच्चे पैदा करते हैं, जिससे उनकी आबादी तेजी से बढ़ती है और मई, जून और जुलाई में ये बहुत सक्रिय रहते हैं और बाद के महीनों में ये जंगल वाले इलाकों में चले जाते हैं.

ये तीन मौसम कश्मीर में खेती और बागवानी के कामों के लिए सबसे अच्छे होते हैं. बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में फसलों और धान की पौध पर हो रहे हमलों ने किसानों को डर और चिंता में डाल दिया है. पिछले साल, पुलवामा और कुलगाम में खेती की जमीन पर सूअरों ने ऐसे ही हमले किए थे. बडगाम के एक किसान गुलाम रसूल डार ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर इन सूअरों को नहीं रोका गया, तो हमारे खेत बंजर हो जाएंगे. इससे हमारे लिए चावल और खाने का संकट पैदा हो जाएगा."