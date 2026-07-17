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मानव और हाथियों के संघर्ष पर लगेगी रोक, WII करेगा एलिफेंट डेटा पर साइंटिफिक रिसर्च

अनुपम सहाय बताते हैं "अब यहां के हाथियों के हर एक गतिविधि को लेकर रिसर्च किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में हाथी मानव द्वंद्व को कम करनने के साथ ही हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा हाथियों को समझने का भी मौका मिलेगा. भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के साइंटिस्ट्स द्वारा यह रिसर्च किया जा रहा है. 3 साल तक चलने वाले इस रिसर्च में यहां के हाथियों को लेकर बारीकी से अध्ययन किया जाएगा.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं "पिछले कुछ सालों से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों ने अपना परमानेंट आवास बना लिया है और इनकी संख्या अब धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. इसके अलावा हमारे पड़ोसी संजय गांधी टाइगर रिजर्व जो कॉरिडोर बनाता है वहां भी हाथियों की संख्या है. ऐसे में अब इन हाथियों पर साइंटिफिक अध्ययन की तैयारी चल रही है. इसको लेकर 17 जुलाई एक वर्कशॉप भी रखा गया था."

उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और सीधी जिले के संजय गांधी टाइगर रिजर्व में हाथियों ने परमानेंट आवास बना लिया है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तो काफी संख्या में हाथी रह रहे हैं. इस पूरे लैंडस्केप में हाथियों का मूवमेंट बना रहता है. ऐसे में अब यहां के हाथियों पर भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की टीम साइंटिफिक अध्ययन करेगी.

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि WII देहरादून के अनुकूल नाथ इसके प्रोजेक्ट के इंचार्ज रहेंगे और उनके अंडर में रिसर्चर रहेंगे. हम लोग साथ में मिलकर के हाथियों के मूवमेंट का डाटा तैयार करेंगे, रिकॉर्ड तैयार करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे. जहां पर मानव-हाथी द्वंद्व की संभावना वाले स्पॉट हैं, वहां भी रिसर्च किया जाएगा, आखिर कहां पर किस तरह से काम किया जा सकता है?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी (ETV Bharat)

किस तरह के हैबिटेट में हाथी ज्यादा घूमता है, किस तरह की चीजों को वह पसंद कर रहा है, इन बातों पर बहुत ही व्यापक रिसर्च किया जाएगा. पूरे बांधवगढ़ लैंडस्केप, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, नॉर्थ शहडोल, साउथ शहडोल और इस क्षेत्र में जहां-जहां हाथियों का मूवमेंट रहता है, उनके हर एक मूवमेंट और व्यवहार पर रिसर्च किया जाएगा. एक-एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा.

भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के रिसर्च क्या होगा लाभ ?

हाथियों के इस अध्ययन से आखिर किस तरह का लाभ होगा, इसको लेकर क्षेत्र संचालक बताते हैं, "भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के रिसर्च का भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोहा माना जाता है. हाथियों के प्रबंधन का यह वैज्ञानिक पहलू है, जो हाथियों के संरक्षण को एक नई ऊंचाई देगा. डाटा एनालिसिस होगा. हाथियों का एनालिसिस करके ये लोग इतना अच्छा मॉडल बना सकते हैं कि उसे देखकर ही पता कर सकते हैं कि आज हाथी इस गांव में है तो कल कहां जाएगा.

इन सभी बातों के एनालिसिस से यहां तक पता चल जाता है कि हाथी क्या खाएगा, कहां रुकेगा, उसको क्या पसंद है. इससे हाथी मानव द्वंद्व कम होंगे. हाथी मानव सहअस्तित्व बनेगा, हाथियों का संरक्षण होगा.

बांधवगढ़ में हाथियों को लेकर वर्कशॉप

बांधवगढ़- संजय गांधी परिदृश्य में हाथी गलियारों, आवास उपयोग एवं मानव–हाथी संघर्ष संभावित क्षेत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 17 जुलाई को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. ये वर्कशॉप मध्य प्रदेश वन विभाग एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान(WII) देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में किया गया.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50-70 हाथी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में साल 2018 से ही हाथी परमानेंट तौर पर रह रहे हैं. यहां पर करीब 50 से लेकर 70 छोटे-बड़े हाथी हैं. जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही रहते और यहीं विचरण करते हैं. इसके अलावा 14 से 20 हाथी संजय गांधी टाइगर रिजर्व में भी परमानेंट तौर पर रह रहे हैं. शहडोल संभाग में भी पिछले कई सालों से हाथियों का आना-जाना लगा रहता है. अनूपपुर शहडोल में भी हाथियों का मूवमेंट लगातार बना रहता है.