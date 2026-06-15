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शादी के 6 महीने बाद रूठकर गई पत्नी 48 साल बाद बुढ़ापे में लौटी, दूर हुआ अकेलापन तो पति के छलके आंसू

48 साल बाद ससुराल लौटी पत्नी को देखकर पटना के रहने वाले बुजुर्ग पति के आंखों से आंसू छलक उठे. पढ़ें पूरा मामला..

Wife returned after 48 years
ललन मिश्रा और निर्मला देवी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 3:23 PM IST

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पटना: बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर से एक ऐसी हैरान और भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने मानवीय रिश्तों और इंतजार की पराकाष्ठा को एक नया रूप दे दिया है. बख्तियारपुर स्थित चम्पापुर पंचायत में 48 साल बाद एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया है.

48 साल बाद लौटी पत्नी: यह कहानी है बरियारपुर गांव के रहने वाले बुजुर्ग ललन मिश्रा और उनकी पत्नी निर्मला देवी की. मार्च 1977 में दोनों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ था. शादी के शुरुआती 6 महीने दोनों के बहुत ही अच्छे और खुशहाल बीते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

48 साल का इंतजार हुआ खत्म (ETV Bharat)

गलतफहमी की न टूटने वाली दीवार : घरेलू अनबन और पारिवारिक गलतफहमियों के कारण निर्मला देवी अपने पति से रूठ कर मायके (दरभंगा) चली गई. निर्मला देवी के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल के ही कुछ लोगों ने उन्हें भड़का दिया था, जिसके चलते वह घर छोड़ने पर मजबूर हो गईं.

बढ़ती चली गई दूरियां: मायके जाने के बाद दूरियां इतनी बढ़ गई कि वह कभी लौटकर वापस नहीं आईं. दिन, महीने और साल बीतते गए, यहां तक कि करीब आधी सदी (48 साल) का समय गुजर गया.

"नागपुर में थे. मां-बाप के मौत के बाद नागपुर चले गए थे. अब मैं यहां रहूंगी कि जाऊंगी, ये मेरे पति पर है."- निर्मला देवी, ललन मिश्रा की पत्नी

Wife returned after 48 years
पति ललन मिश्रा और पत्नी निर्मला देवी (ETV Bharat)

सामने आई जीवनसंगिनी तो छलक गए आंसू: इतने लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद अचानक निर्मला देवी अपने पति ललन मिश्रा के सामने आईं, तो वहा मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी जीवन संगिनी को सामने देखकर बुजुर्ग पति खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

नागपुर में पिता ने लगवा दी नौकरी: बताया जाता है कि पत्नी के जाने के बाद ललन मिश्रा ने उनको तलाशने के लिए आसपास के गांवों की खाक छानी और इसी क्रम में उन्होंने अपनी नौकरी तक दांव पर लगा दी थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला. घर छोड़ने के बाद निर्मला देवी के पिता ने उनकी नौकरी नागपुर के एक सरकारी स्कूल में लगवा दी.

Wife returned after 48 years
घर में खुशी का माहौल (ETV Bharat)

जुड़वा बेटों की अकेले की परवरिश: तब से निर्मला देवी नागपुर में ही रह रही थीं. उन्होंने अपने दम पर दो बेटों की परवरिश की. आज उनका एक बेटा पुणे में बतौर इंजीनियर काम कर रहा है, जबकि दूसरा बेटा अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है.

गोदना से पति ने पहचाना: दशकों बाद जब निर्मला देवी वापस बरियारपुर लौटीं, तो वे सीधे बख्तियारपुर थाने पहुंचीं और पुलिस से अपने पति ललन मिश्रा के बारे में जानकारी ली. इसके बाद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में वह अपने ससुराल पहुंची.

48 साल बाद अचानक एक बुजुर्ग महिला को घर में देखकर शुरुआत में परिवार वाले भारी असमंजस में थे, तभी निर्मला देवी ने अपने हाथ पर बना पुराना 'गोदना' (टैटू) दिखाया. इस निशान को देखते ही ललन मिश्रा ने अपनी पत्नी को तुरंत पहचान लिए.

"अपने मन से घर से चली गई थी. 48 साल बाद वापस आई है. मायके में रह रही थी. दरभंगा जिले के मिर्जापुर में मायके है. मेरे दो बच्चे हैं."- ललन मिश्रा, निर्मला देवी के पति

घर में खुशी का माहौल: ललन मिश्रा ने पत्नी निर्मला देवी की पहचान करते ही घर का माहौल पूरी तरह से खुशनुमा हो गया और परिवार के सदस्य छलकती आंखों से उनसे गले मिले. करीब पांच दशक के इस लंबे इंतजार के बाद हुए इस मिलन ने पूरे गांव को भावुक कर दिया है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है. जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर ललन मिश्रा का दशकों पुराना अकेलापन अब दूर हो गया है.

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