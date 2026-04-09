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पत्नी 10 दिन तक अपने पति के शव के साथ रही, घर के भीतर का मंजर देख दहल गया शख्स का दिल

चिक्कमगलुरु: कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले से दिल को झकझोर देने वाली खबर आई है. जिले के मुदिगेरे तालुक के बनकल में एक एक मानसिक रूप से बीमार बुजुर्ग महिला के अपने मृत पति के शव के साथ 10 दिन बिताने की घटना देर रात सामने आई.

मरने वाले की पहचान सिरिल मोनिस (77) के तौर पर हुई है. वह अपनी पत्नी के साथ बनाकल में रहते थे. सिरिल मोनिस खराब सेहत की वजह से घर पर ही रह रहे थे. उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा बेंगलुरु में काम करता है और दूसरी बेटी विदेश में रहती है.

दोनों बच्चे रोज घर पर फोन करके अपने पिता की सेहत के बारे में पूछते थे. लेकिन घर पर मौजूद मां हमेशा यही कहती थीं कि उनके पिता ठीक हैं. मां की बातों पर यकीन करने वाले बच्चों को पहले तो कोई शक नहीं हुआ. लेकिन, जब दिन बीतते गए और मां की बातें बदल गईं और पिता की आवाज सुनाई नहीं दी, तो बेटे को शक हुआ और उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन करके घर जाकर देखने को कहा.

जब दोस्त के घर गया तो उसने जो मंजर देखा, वह सच में दिल दहला देने वाला था. सिरिल मोनिस को मरे हुए दस दिन हो गए थे. बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी. उनकी पत्नी, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, पति के शव के साथ रह रही थी.

पिता की मौत के बारे में पता चलते ही बच्चे सदमे में हैं. बनाकल के स्थानीय लोग, जो मामले के बारे में पता चलते ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने बनाकल पुलिस को घटना की जानकारी दी. इस दौरान लोगों ने मृतक के अंतिम संस्कार का इंतजाम करके इंसानियत दिखाई.