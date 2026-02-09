ETV Bharat / bharat

'मेरे जीवन की सबसे ठंडी सर्दी थी...' जोधपुर जेल में बंद वांगचुक ने पत्नी को बताया अनुभव

सोनम को उम्मीद है कि अदालत से अनुमति मिल जाए तो जेल में भी शिक्षा और नवाचार में अपना अच्छा काम जारी रख सकेंगे.

जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक
जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक (ETV Bharat And ANI)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 11:38 AM IST

जोधपुर : जोधपुर जेल में बंद पर्यावरणविद लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक को अंटार्टिका से भी ज्यादा ठंड जोधपुर में महसूस हुई. उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि वो जब जोधपुर जेल में पति से मिलने गईं तो सोनम ने सर्दियों का जोधपुर जेल का अपना अनुभव बताया. उन्होंने बताया कि यह उनके जीवन की सबसे ठंडी सर्दी थी. लद्दाख में हमारे पास अच्छी तैयारी रहती है. हमारे सोलर गर्म घर +18 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं, जिससे आसानी रहती है. सोनम ने -25 डिग्री सेल्सियस में बाहर भूख हड़ताल की है. अंटार्टिका भी गए हैं, लेकिन जो सर्दी का अनुभव यहां हुआ वो कभी नहीं हुआ.

खिड़कियों में दरवाजे नहीं, सिर्फ लोहे के सरिए : वांगचुक ने अपनी पत्नी को बताया कि यहां बाहर 6 डिग्री सेल्सियस और घर के अंदर 6 डिग्री सेल्सियस था. सीमेंट और पत्थर के उनके बड़े हॉलनुमा सेल में 10 खिड़कियां हैं, जिनमें केवल लोहे की छड़ें हैं, कोई शटर नहीं है. जब तेज हवाएं चलती हैं तो वास्तविक ठंड महसूस होती है. हवा की ठंड के प्रभाव के साथ ठंड महसूस होती है. यह बिल्कुल दिल्ली में एक पुल के नीचे सोने जैसा है.

ओढ़ने बिछाने के लिए सिर्फ कंबल, बिस्तर नहीं : जेल में बिस्तर या गद्दे या तकिए की कोई अवधारणा नहीं है. ठंडे कंक्रीट के फर्श पर कंबल ही सहारा है. जेल के लोग सिर्फ अतिरिक्त कंबल ही दे सकते थे, लेकिन सभी खिड़कियों से हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था. वांगचुक ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर उनके सेल के दरवाजे के बाहर पाइपों में चलने वाला बोरवेल पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर है. तो यह एक मुफ्त संसाधन है, मैं इस पानी का उपयोग करके बिना किसी लागत के, शून्य कार्बन फ्लोर प्रणाली डिजाइन करना चाहता हूं, जिससे भारत के सभी जेलों बैरकों के लिए गर्मियों में एक शीतलन प्रणाली काम कर सकती है.

न्यायालय से अनुमति की उम्मीद : सोनम 26 सितंबर से जोधपुर जेल में हैं. उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है. सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. अपने वैज्ञानिक नवाचार के लिए जाने जाने वाले सोनम को उम्मीद है कि उन्हें जेल अधिकारियों से थर्मामीटर जैसे सरल उपकरण के साथ अदालत से अनुमति मिल जाए तो जेल में भी शिक्षा और नवाचार में अपना अच्छा काम जारी रख सकेंगे.

