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1965 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे सिपाही मदन सिंह, 60 साल बाद पत्नी को मिले सहायता राशि के ₹28.45 लाख

1965 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए मदन सिंह की पत्नी को 60 साल बाद आर्थिक मदद मिली. ( PHOTO- DEBULI DEVI RELATIVE )

बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की एक शहीद की वीरांगना को 6 दशक बाद आर्थिक सहायता मिली है. 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए स्व. सिपाही मदन सिंह की वीरांगना देबुली देवी को 60 साल बाद शहीद की वीरांगना को मिलने वाली राशि की पहली किस्त मिली है. यह सहायता भारतीय सेना और सैनिक कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों से जारी की गई है.

वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में देश की रक्षा करते हुए बलिदान हुए स्व. सिपाही मदन सिंह की वीरांगना देबुली देवी को लगभग 60 साल बाद बड़ी आर्थिक राहत मिली है. भारतीय सेना और सैनिक कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों से उनके खाते में पहली किस्त के रूप में 28.45 लाख रुपए जमा किए गए हैं. सालों से लंबित पड़े इस प्रकरण के समाधान के बाद अब परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है.

इस मौके पर देबुली देवी ने बताया कि, उनके पति शहीद मदन सिंह 7 सितंबर 1965 को भारत-पाक युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे. उन्हें अब तक उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (युद्ध, सीमा पर झड़प, उग्रवादी हमलों या किसी सक्रिय सैन्य अभियान के दौरान कर्तव्यों का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त होने पर मिलने वाली पेंशन)मिलती रही. लेकिन भारत सरकार से युद्ध में बलिदानियों की समीक्षा और लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत उनके मामले का पुनरीक्षण किया गया.

भारतीय सेना, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश जोशी (सेना मेडल, सेवानिवृत्त), कुमाऊं रेजिमेंट और ओआईसी पीसीडीए प्रयागराज के समन्वित प्रयासों से यह राशि जारी की गई. उन्होंने बताया कि, लगभग इतनी ही दूसरी किस्त भी अभी मिलनी बाकी है.