शहीद ASP की पत्नी को बनाया गया DSP, सुकमा IED ब्लास्ट में आकाश राव गिरिपुंजे हुए थे शहीद

शासन ने 9 शर्तों के साथ बनाया डीएसपी. चंदखुरी पुलिस अकादमी में स्नेहा गिरिपुंजे देंगी सेवाएं.

WIFE OF MARTYRED ASP BECOMES DSP
शहीद ASP की पत्नी को बनाया गया DSP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2025 at 4:44 PM IST

4 Min Read
रायपुर: नक्सल प्रभावित सुकमा में हुए आईईडी ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हुए थे. शासन की ओर से अब उनकी पत्नी स्नेहा गिरिपुंजे को अनुकंपा नियुक्ति देते हुए डीएसपी बनाया गया है. डीएसपी के तौर पर स्नेहा गिरिपुंजे की पहली पोस्टिंग चंदखुरी पुलिस अकादमी में मिली है. चंदखुरी पुलिस अकादमी में शहीद एडिशनल एसपी की पत्नी अपनी सेवाएं देंगी. साय कैबिनेट के निर्देश पर अनुकंपा नियुक्ति और पोस्टिंग का आदेश गृह विभाग ने 17 अक्टूबर को जारी किया. डीएसपी स्नेहा गिरिपुंजे की पहली पोस्टिंग के साथ उनके सामने 9 शर्तें रखी गई हैं.

शहीद ASP की पत्नी को बनाया गया DSP: शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे 9 जून को सुकमा जिले के कोंटा में माओवादियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गए थे. नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए कोंटा एर्राबोर मार्ग पर बम को प्लांट किया था. इसी बम की चपेट में आकाश राव गिरिपुंजे आए थे. बम की चपेट में आने से एडीओपी और टीआई भी जख्मी हुए थे. घटना को एडिशनल डीजी विवेकानंद सिन्हा ने नक्सलियों का ट्रैप बताया था.

शासन की 9 शर्तें

  • राज्य सरकार ने मंत्री परिषद निर्णय (9 सितंबर 2025) के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति नियमों को शिथिल करते हुए विशेष प्रकरण मानकर शहिद एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरिपुंजे को 2 साल के प्रोविजन पर राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी रायपुर में पदस्थ किया जाता है.
  • प्रोविजन अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण पुलिस अकादमी द्वारा तैयार कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण के पश्चात ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल होकर वरिष्ठता का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय पुलिस अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों को भी शामिल किया जा सकेगा.
  • पुलिस अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को प्रशिक्षण केंद्र में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने पर अधिकारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
  • उक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 और छत्तीसगढ़ और पुलिस कार्यपालिका सेवा भर्ती पदोन्नति नियम 2005 के अंतर्गत होगी.
  • उक्त नियुक्ति स्नेहा गिरिपुंजे पत्नी शहीद स्वर्गीय आकाशराव गिरिपुंजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा को एक महीने के समय सीमा में प्रस्तुत करने की शर्त के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. यदि चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र में कोई विपरीत तथ्य आते हैं तो सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.
  • स्नेहा गिरिपुंजे द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से अलग किया जा सकता है. उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी.
  • राज्य शासन की 1 नवंबर 2004 या इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अंशदान पेंशन लागू होगी सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए के अधीन रहेंगे.
  • परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बॉन्ड शासन के हित में करना होगा की परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा न करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उसे पर किए गए खर्च की राशि जिसमें वेतन भत्ता यात्रा व्यय शामिल होगा, उसे वापसी के लिए तैयार रहना होगा. बॉन्ड का प्रारूप तैयार है. इसको भरकर पोस्टिंग स्थान पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी में उपस्थित होने पर प्रस्तुत करें.
  • पुलिस अकादमी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग से जारी किए जाएंगे.

मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े फैसले: शहीद एएसपी की पत्नी को डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति 2030 तक लागू

