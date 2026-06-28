ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: सांगली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की

महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और पुलिस में एक्सीडेंटल डेथ का एक मामला दर्ज कराया.

woman kills husband lovers
सांगली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सांगली : महाराष्ट्र के सांगली में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का सनसनी खेज मामला सामने आया है. हालांकि इस मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया और महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार सांगली में एक 28 साल का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता था. परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं. उस शख्स ने लव मैरिज की थी. उस शख्स की पत्नी और उसके प्रेमी ने उनके घर पर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी.

विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में 25 जून, 2026 को 'एक्सीडेंटल डेथ' का एक मामला दर्ज किया गया. घटना वाले दिन महिला ने प्रेमी के साथ पति को इलाज के लिए सांगली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था. आरोपी महिला ने शुरू में पुलिस को एक मनगढ़ंत कहानी से गुमराह किया.

महिला ने अस्पताल में दावा किया था कि किसी ने उन पर हमला किया था, वह सोने के लिए घर लौटे थे और बाद में उन्हें होश नहीं रहा और नींद में ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने बताया कि इलाज शुरू होने से पहले ही आनंद की मौत हो चुकी थी. हालांकि सरकारी अस्पताल से मिली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी गर्दन पर खरोंच के निशान मिले, जिससे पता चला कि मौत गला घोंटने से हुई थी.

मौत के बारे में शक होने पर मृतक की पत्नी की हरकतों पर नजर रखी गई, और कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ देखी गई. इसके बाद महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शुरू में उसने गोलमोल जवाब दिया लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर चौंकाने वाली बातें सामने आई.

जांच में पता चला कि उसने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति का गला घोंटकर हत्या कर दी थी. उसने कबूल किया कि पति की शराब की लत के कारण उसे हुए शारीरिक और मानसिक शोषण से नाराज होकर उसने हत्या की थी. महिला और उसके प्रेमी (23) दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट में पेश करने पर दोनों को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

पूछताछ में पता चला कि पिछले दो साल से महिला और उसके के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे. घटना वाले दिन उनके बीच बहस हो गई. फिर महिला ने अपने पति को खत्म करने का फैसला किया और अपने प्रेमी को घर बुलाया. फिर प्रेमी की मदद से उसने नींद के दौरान उसका गला घोंट दिया.

महिला का पति शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, जहाँ उसकी दोस्ती महिला के प्रेमी से हुई. दोनों एक साथ काम करते थे. महिला का प्रेमी अक्सर महिला के घर आता-जाता था. इन मुलाकातों के दौरान महिला की उसके साथ रोमांटिक रिश्ते बन गए.

ये भी पढ़ें- नाबालिग लड़की को लेकर 5 महीने से था फरार; इंस्टाग्राम की एक फोटो और गूगल सर्च के जाल में ऐसे फंसा आरोपी

TAGGED:

WIFE BOYFRIEND ARRESTED
EXTRA MARITAL AFFAIR
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
पत्नी ने पति की हत्या की
WOMAN KILLS HUSBAND LOVERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.