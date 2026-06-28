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महाराष्ट्र: सांगली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की

सांगली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की ( ETV Bharat )

सांगली : महाराष्ट्र के सांगली में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का सनसनी खेज मामला सामने आया है. हालांकि इस मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया और महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार सांगली में एक 28 साल का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता था. परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं. उस शख्स ने लव मैरिज की थी. उस शख्स की पत्नी और उसके प्रेमी ने उनके घर पर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी. विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में 25 जून, 2026 को 'एक्सीडेंटल डेथ' का एक मामला दर्ज किया गया. घटना वाले दिन महिला ने प्रेमी के साथ पति को इलाज के लिए सांगली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था. आरोपी महिला ने शुरू में पुलिस को एक मनगढ़ंत कहानी से गुमराह किया. महिला ने अस्पताल में दावा किया था कि किसी ने उन पर हमला किया था, वह सोने के लिए घर लौटे थे और बाद में उन्हें होश नहीं रहा और नींद में ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने बताया कि इलाज शुरू होने से पहले ही आनंद की मौत हो चुकी थी. हालांकि सरकारी अस्पताल से मिली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी गर्दन पर खरोंच के निशान मिले, जिससे पता चला कि मौत गला घोंटने से हुई थी.