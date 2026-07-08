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दुबई से लौटे पति की हत्या, पहले छत से धक्का दिया, नहीं मरा तो इंजेक्शन लगाकर मार डाला

निजामाबाद पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला, उसके बॉयफ्रेंड अनिल और मृतक के दोस्त वेंकटसाई ने हत्या की बात कबूल कर ली है.

wife kills husband by injecting toilet cleaner in Nizamabad of Telangana
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
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निजामाबाद (तेलंगाना): निजामाबाद जिले के मोपल मंडल में एक महिला ने कथित तौर पर टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन लगाकर अपने पति की हत्या की. पति को मारने के लिए महिला ने अपने बॉयफ्रेंड और पति के दोस्त का सहारा लिया. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

बताया गया है कि मोपल मंडल के रहने वाले प्रशांत की शादी 10 साल पहले संध्या से हुई थी. उनकी एक बेटी और एक बेटा है. प्रशांत को लगा कि अगर वह गांव में रहा तो जो कमाई होगी उससे अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल होगा, इसलिए वह दो साल पहले नौकरी की तलाश में दुबई चला गया. उस समय उसकी पत्नी संध्या का निजामाबाद के रहने वाले अनिल के साथ अवैध संबंध था. वह अपने पति के दोस्त वेंकटसाई के भी करीब थी. इस समय संध्या को लगा कि उसका पति दुबई से लौट रहा है और पता नहीं वह वापस जाएगा या नहीं. संध्या और अनिल को डर था कि अगर वह यहां रुका तो उनकी काली करतूतों का पता चल जाएगा. इसीलिए उन्होंने प्रशांत के घर लौटने के साथ ही उसे मारने का प्लान बनाया.

पुलिस के मुताबिक, संध्या ने अपने बॉयफ्रेंड अनिल के साथ मिलकर अपने पति को मारने के लिए वेंकटसाई की मदद ली. क्योंकि उसे पहले नर्स के तौर पर काम करने का अनुभव था, इसलिए उन्होंने शुरू में उसके प्रशांत को जहर का इंजेक्शन देकर मारने का सोचा. खुलासा होने के डर से उसने प्लान बदल दिया. आरोपियों ने प्रशांत को बहुत ज्यादा शराब पिलाने के बाद छत से धक्का देने का प्लान बनाया.

पुलिस ने बताया कि प्रशांत के दुबई से घर लौटने के ठीक दो दिन बाद, उसने और वेंकटसाई ने छत पर शराब पी. इस दौरान उन्होंने प्रशांत को छत से धक्का दे दिया. इसके बाद आरोपों ने फोन पर बात की कि उसने प्रशांत को गिरा दिया, जो नशे में था. लेकिन वह बच गया और उसे मामूली चोटें आईं, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. वहां से उसे घर लाया गया.

पुलिस के मुताबिक अस्पताल से घर आने के बाद संध्या ने अपने पति की नसों में टॉयलेट क्लीनर इंजेक्ट किया और उसे मार डाला. उसने सबको यकीन दिलाया कि वह छत से गिरने की वजह से मर गया.

लेकिन प्रशांत की मां को इस पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच के दौरान हत्या का खुलासा हो गया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही प्रशांत की हत्या की है.

निजामाबाद दक्षिण के सर्किल इंस्पेक्टर (CI) सुरेश कुमार ने बताया, "शुरू में लगा कि पति शराब पीकर छत से गिर गया है. हालांकि, उसे मामूली चोटें आईं और वह बच गया. मृतक की पत्नी को पहले नर्स के तौर पर काम करने का अनुभव था. इसलिए वह उसे इंजेक्शन देकर मारना चाहती थी. बाद में सुबह उसने उसे बेहोशी की दवा दी. उसने उसे टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन भी लगाया. इस वजह से उसकी मौत हो गई. जांच में जब ये बातें सामने आईं, तो हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया."

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WIFE KILLS HUSBAND

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