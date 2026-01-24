ETV Bharat / bharat

अवैध संबंध में पत्नी ने भाई की मदद से पति को मार डाला

पेद्दारवीडू (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश में एक महिला ने अवैध संबंध के चलते अपने भाई की मदद से पति की हत्या कर दी. पति ने महिला के चरित्र को लेकर एतराज जताया था. इस बारे में डीएसपी नागराजू ने बताया कि घटना बुधवार को हुई.

पुलिस के मुताबिक, डोरनाला के एक लॉरी चालक अडापाला लालू श्रीनु (38) की शादी 17 साल पहले सुन्नीपेंटा के झांसी से हुई थी. इनके तीन बच्चे हैं. बताया जाता है कि इस बीच लालू श्रीनू को बुरी आदतें लग गईं और हाल ही में उसे मारिजुआना बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वहीं दो महीने पहले, उसे इस केस के सिलसिले में ओंगोल जेल भेज दिया गया था.

इस दौरान, झांसी का कथित तौर पर जम्मीदोरनाला के एक कार ड्राइवर और उसके भाई के दोस्त सूर्यनारायण के साथ अवैध संबंध बन गया. पुलिस ने बताया कि जब झांसी और उसका भाई जेल में लालू श्रीनू से मिलने गए, तो उन्होंने कथित तौर पर रिहाई के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी थी.

अपनी जान के डर से और रिश्ता जारी रखने की चाहत में, झांसी ने कथित तौर पर अपने पति को खत्म करने का फैसला किया. पुलिस ने बताया कि उसने गुंटूर के चार लोगों के साथ एक सौदा किया था, जिसमें वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उन्हें 2 लाख रुपये देने पर सहमत हुई थी.