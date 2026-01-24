अवैध संबंध में पत्नी ने भाई की मदद से पति को मार डाला
आंध्र प्रदेश में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने भाई की मदद से पति को मौत के घाट उतार दिया.
Published : January 24, 2026 at 1:28 PM IST
पेद्दारवीडू (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश में एक महिला ने अवैध संबंध के चलते अपने भाई की मदद से पति की हत्या कर दी. पति ने महिला के चरित्र को लेकर एतराज जताया था. इस बारे में डीएसपी नागराजू ने बताया कि घटना बुधवार को हुई.
पुलिस के मुताबिक, डोरनाला के एक लॉरी चालक अडापाला लालू श्रीनु (38) की शादी 17 साल पहले सुन्नीपेंटा के झांसी से हुई थी. इनके तीन बच्चे हैं. बताया जाता है कि इस बीच लालू श्रीनू को बुरी आदतें लग गईं और हाल ही में उसे मारिजुआना बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वहीं दो महीने पहले, उसे इस केस के सिलसिले में ओंगोल जेल भेज दिया गया था.
इस दौरान, झांसी का कथित तौर पर जम्मीदोरनाला के एक कार ड्राइवर और उसके भाई के दोस्त सूर्यनारायण के साथ अवैध संबंध बन गया. पुलिस ने बताया कि जब झांसी और उसका भाई जेल में लालू श्रीनू से मिलने गए, तो उन्होंने कथित तौर पर रिहाई के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी थी.
अपनी जान के डर से और रिश्ता जारी रखने की चाहत में, झांसी ने कथित तौर पर अपने पति को खत्म करने का फैसला किया. पुलिस ने बताया कि उसने गुंटूर के चार लोगों के साथ एक सौदा किया था, जिसमें वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उन्हें 2 लाख रुपये देने पर सहमत हुई थी.
वहीं लालू श्रीनु के जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद चीमाकुर्थी और पोडिली में उसकी हत्या की पहली दो कोशिशें नाकाम रहीं. बुधवार को, कार से जाते समय, लालू श्रीनु ने शौच के लिए पेद्दारवीडू में अंकलम्मा मंदिर के पास रुकने को कहा.
इसी दौरान प्लान के मुताबिक सूर्यनारायण और उसके साथी बाइक पर आए और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया. मौके का फायदा उठाकर झांसी और उसके भाई ने कार में लाए चाकू से उस पर वार कर दिया. इससे लालू श्रीनू की मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने कहा कि दूसरे आरोपियों ने झांसी और उसके भाई को सरेंडर करने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि वे जमानत का इंतजाम कर देंगे. इसके बाद, दोनों ने खुद पुलिस को जानकारी दी. डीएसपी नागराजू ने कहा कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन्हें कोर्ट में पेश करने की कोशिश की जा रही है.
