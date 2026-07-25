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दिव्यांग पति को कंधों पर बैठाकर हरिद्वार पहुंची पत्नी, कांवड़ मेले में दिखी प्रेम और आस्था की अनोखी मिसाल

कांवड़ यात्रा में दिव्यांग पति का सहारा बनी पत्नी, कंधों पर बैठाकर करा रही कांवड़ यात्रा.

Kanwar Yatra 2026
कंधे पर पति को बैठाकर कर रही कांवड़ यात्रा (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 9:50 AM IST

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हरिद्वार (उत्तराखंड): आज के दौर में जहां रिश्तों में दरार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की खबरें अक्सर सुर्खियां बन रहीं हैं, वहीं मोदीनगर से हरिद्वार पहुंचा एक दंपति प्रेम, समर्पण और आस्था की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल छू लिया. अपने दिव्यांग पति सचिन को उसकी धर्मपत्नी आशा अपने कंधों पर बैठाकर करीब 180 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर रही है. ताकि दोनों भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें. दोनों पति पत्नी पिछले साल भी कांवड़ यात्रा करने हरिद्वार आए थे और तब लोगों ने उनके अटूट प्रेम और विश्वास की खूब सराहना की थी.

हरिद्वार में अभी कांवड़ मेला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कई कांवड़िए अभी से ही गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचने लगे हैं. आशा और सचिन की कहानी ऐसी है कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाए. सचिन और आशा उत्तर प्रदेश के मोदीनगर स्थित ग्राम बखरावा के निवासी हैं. आशा ने अपने दिव्यांग पति सचिन को कांधों पर बिठाकर 180 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके कांवड़ यात्रा कराने हरिद्वार पहुंची हैं.

Kanwar Yatra 2026
दिव्यांग पति का सहारा बनी पत्नी (Photo-ETV Bharat)

आशा ने हरिद्वार पहुंच कर पहले हरकी पैड़ी से गंगाजल लिया और फिर कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की. इसके बाद दोनों अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए. सचिन ने बताया कि वो भगवान शिव को बहुत मानते हैं और पहले खुद हर साल हरिद्वार में कांवड़ यात्रा करने आते थे. करीब 12 साल पहले उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी और वो दिव्यांग हो गए.

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कांवड़ में आस्था और प्रेम की है तस्वीर (Photo-ETV Bharat)

सर्जरी के बाद भी वो ठीक नहीं हो सके और चलने फिरने में असमर्थ हो गए. पिछले साल उन्होंने कांवड़ यात्रा करने की इच्छा जाहिर की तो पत्नी आशा ने उनका हौसला नहीं तोड़ा. पति की इच्छा पूरी करने के लिए पत्नी आशा ने उन्हें अपने कंधों पर उठाया और साल 2025 में उन्हें पहली कांवड़ यात्रा कराई. इस बार भी आशा पति को कंधे पर बैठाकर पैदल कांवड़ यात्रा कराने हरिद्वार लाई हैं. उनके साथ उनके दो बच्चे भी हैं, जो माता पिता के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं.

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पति को कंधे पर बिठाकर ला रही कांवड़ (Photo-ETV Bharat)

दोनों ने पहले हरकी पैड़ी से गंगाजल लिया और कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया. उसके बाद दोनों मोदीनगर के लिए रवाना हो गए. आशा ने बताया कि अब तो मोदीनगर में भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी कांवड़ यात्रा पूर्ण करेंगी. आशा का कहना है कि कुछ महिलाओं द्वारा पति की हत्या की खबरों ने समाज को झकझोर कर रख दिया. टीवी और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें से अन्य महिलाओं की भी बदनामी हो रही है.

महिलाओं को अपना पति धर्म निभाना चाहिए. उन्होंने रील बनाने वाली महिलाओं से भी संस्कृति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है. वहीं पति सचिन भी अपनी पत्नी के प्रेम, त्याग और समर्पण से बहुत खुश हैं. उनका कहना है कि पत्नी के होते हुए वो दिव्यांग होने के बावजूद भी वो दिव्यांग नहीं हैं. पत्नी काम भी करती है और घर परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं. उन्हें उम्मीद है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वो एक दिन स्वस्थ हो जाएंगे.

गौरतलब है कि दंपति की यह कांवड़ यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि जीवनसाथी के प्रति अटूट समर्पण, विश्वास और सच्चे प्रेम की कहानी भी है. हर कदम पर पत्नी अपने दिव्यांग पति का सहारा बनकर यह संदेश दे रही है कि सच्चे रिश्ते हालात नहीं, बल्कि हौसले और साथ निभाने के वादे से मजबूत होते हैं. कांवड़ यात्रा में इस दंपति को देखने के लिए राहगीर रुक रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से उनकी यात्रा सफल होने की कामना कर रहे हैं. बता दें कि कांवड़ मेला की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है.

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