भीनमाल के दासपा में पत्नी और दो बच्चों की गला काटकर हत्या, आरोपी पति ने खुद पुलिस को दी सूचना

मौके पर मौजूद ग्रामीण व परिजन ( ETV Bharat Jalore )