भीनमाल के दासपा में पत्नी और दो बच्चों की गला काटकर हत्या, आरोपी पति ने खुद पुलिस को दी सूचना
आरोपी के चार संतान हैं. वारदात के समय एक बेटा दादाजी के पास था, जबकि दूसरा दक्षिण भारत में काम करता है. वे बच गए
Published : February 19, 2026 at 3:44 PM IST
जालोर: जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. भीनमाल थाना क्षेत्र के दासपा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. वारदात बुधवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. आरोपी ने घटना के बाद खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे हत्या की सूचना मिली. आरोपी मंगलाराम (40) पुत्र पदमाराम पुरोहित ने अपनी पत्नी दाड़मी देवी (39) और दो बच्चों नीकू (10) व हितेश (7) की निर्ममता से हत्या कर दी.
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तीनों के शव घर में चारपाई पर पड़े मिले. हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि खून के छींटे दीवारों तक जा पहुंचे थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है, हालांकि हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा.
उन्होंने बताया कि आरोपी खेती का काम करता था और उसकी शादी करीब 20 साल पहले हुई थी. उसके तीन बेटे और एक बेटी हैं. बड़ा बेटा गोपाल (18) दक्षिण भारत में काम करता है, जबकि एक अन्य बेटा मुकेश (14) घटना की रात अपने दादा के साथ दूसरे घर में सो रहा था, जिससे उसकी जान बच गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है.