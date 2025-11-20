ETV Bharat / bharat

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, पत्नी की आत्महत्या के बाद पति ने बेटे के साथ की खुदकुशी

उदयपुर के ऋषभदेव में पत्नी की आत्महत्या के बाद सदमे में आए पति ने 7 साल के मासूम बेटे के साथ आत्महत्या कर ली.

family killed himself
घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण महिलाएं (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में बुधवार देर शाम एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों, पत्नी (27), पति (30) और उनके सात साल के बेटे की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार पत्नी ने पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद सदमे में आए पति ने अपने 7 साल के मासूम बेटे के साथ आत्महत्या कर ली.

पत्नी के बाद की आत्महत्या: सीओ राजीव राहर के अनुसार मृतकों की पहचान शारदा मीणा, जगदीश मीणा और उनके पुत्र के रूप में हुई है. जगदीश शहर के एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, जबकि शारदा कुछ समय से एक निजी क्लिनिक में नौकरी कर रही थी. बताया जा रहा है कि बुधवार को काम से लौटने पर जगदीश ने घर में पत्नी शारदा को मृत पाया. इसके बाद सदमे में जगदीश ने पहले पत्नी के शव को नीचे उतारा और फिर बेटे के साथ आत्महत्या कर ली. ग्रामीणों की सूचना के बाद सीओ राजीव राहर टीम के मौके पर पहुंचेस और जायाजा लिया.

इसे भी पढ़ें- पति-पत्नी के शव मिले कमरे में, वृद्ध मां रह गई अकेली, मामले की जांच में जुटी पुलिस

मौके से बरामद हुआ सुसाइड नोट: राजीव राहर ने बताया कि मौके से एक नोट बरामद हुआ है जिसमें जगदीश ने लिखा है "मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है. मैं खुद मर रहा हूं. हेमू की मम्मी मेरे से पहले मर गई थी. मेरे मां-बाप को परेशान न करें. यह मरी, इसलिए हम दोनों भी मरे हैं.”

सीओ ने बताया कि शारदा ने आत्महत्या क्यों की, इसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. मामले की गहन जांच की जा रही है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ऋषभदेव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

TAGGED:

FAMILY KILLED HIMSELF IN UDAIPUR
परिवार के तीन लोगों की मौत
पति ने बेटे के साथ की खुदकुशी
दंपती ने बेटे के साथ आत्महत्या की
FAMILY KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मिट्टी की घटती उर्वरा क्षमता किसानों के लिए चिंता, खारे पानी की समस्या से बढ़ी चुनौतियां

अजब संयोग: एक ही दिन बने ऑफिसर, एक ही दिन होगा रिटायरमेंट, 14 वेटेरिनेरियन को भावुक करने वाला पल

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

इस तिथि को मनाई जाएगी विवाह पंचमी 2025, ऐसे करें भगवान राम-सीता की पूजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.