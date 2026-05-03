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गुरुग्राम में पत्नी और 4 बच्चों को जहर देकर मारा, आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश, किराए पर रह रहा था यूपी का परिवार

गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में शख्स ने पत्नी और चार बच्चों को ज़हर देकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की.

Family Murder in Gurugram
Family Murder in Gurugram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 7:20 AM IST

3 Min Read
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गुरुग्राम: वजीरपुर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रहने वाले नाजिम नाम के व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया. बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी और चारों बच्चों को जहर दे दिया, जिससे पांचों की मौके पर ही मौत हो गई. एक ही घर से पांच शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के लिए ये घटना किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि परिवार सामान्य जीवन जीता नजर आता था.

आरोपी ने भी की खुदकुशी की कोशिश: वारदात को अंजाम देने के बाद नाजिम ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की. जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है और हालत स्थिर होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी. फिलहाल यही उम्मीद है कि उसके बयान से इस पूरी घटना की असली वजह सामने आ सकेगी.

गुरुग्राम में पत्नी और 4 बच्चों को जहर देकर मारा, आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश (ETV Bharat)

किराए के मकान में रहता था यूपी का परिवार: जानकारी के मुताबिक, आरोपी नाजिम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है और गुरुग्राम में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहा था. वो यहां सैलून चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसकी पत्नी की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है, जबकि बच्चों की उम्र 14, 12, 10 और 8 साल थी. इतने छोटे बच्चों की एक साथ मौत ने लोगों को अंदर तक हिला दिया है. पड़ोसियों के मुताबिक, परिवार सामान्य था और किसी बड़े विवाद की जानकारी पहले सामने नहीं आई थी.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच: गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप के अनुसार "सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर नाजिम ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया. क्या इसके पीछे आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद या कोई अन्य वजह थी, इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है. साथ ही पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े हर पहलू को समझा जा सके."

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