पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया खुलासा
फतेहगढ़ 4 नवंबर को खेतों में सुरजीत सिंह नाम के व्यक्ति का शव मिला था. मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं.
Published : November 6, 2025 at 8:29 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब के फतेहगढ़ में तलनिया गांव में 4 नवंबर को खेतों में सुरजीत सिंह नाम के व्यक्ति का शव मिला था. शव मिलने के बाद श्री फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की. इस संबंध में फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी शुभम अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे किए हैं.
मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी समेत चार अन्य लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इसमें मृतक की पत्नी बलवीर कौर और उसके प्रेमी अमरनाथ उर्फ जयमल को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य 2 आरोपियों की तलाश अभी जारी है.
पिछले साल दुबई से लौटे थे सुरजीत सिंह
जानकारी के मुताबिक मृतक सुरजीत सिंह उर्फ सोनी दुबई गए थे. वह पिछले साल ही घर लौटे थे. फिर वह पंजाब आकर मजदूरी करने लगे. जब मृतक सुरजीत सिंह दुबई में थे, तब उनकी पत्नी बलवीर कौर के अमरनाथ उर्फ जयमल के साथ अवैध संबंध थे, जिनके बारे में मृतक सुरजीत सिंह को पता चल गया था. इसको लेकर मृतक का अपनी पत्नी बलवीर कौर और उसके प्रेमी से कई बार झगड़ा हुआ था. इसी दौरान मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुरजीत सिंह की हत्या कर दी." -
खेत में पड़ा मिला शव
एसएसपी एसएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया, "4 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे जब मृतक का भतीजा जसवीर सिंह अपने घर से खेत की ओर गया, तो उसने सिमरनजीत सिंह मान के खेत में लगे पपीते के पेड़ों में खून से लथपथ एक शव पड़ा देखा. यह शव सुरजीत सिंह उर्फ सोनी का था और उसकी धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी. जसवीर सिंह को यकीन था कि उसके चाचा सुरजीत सिंह की हत्या उसकी चाची ने ही की है."
आरोपी का कुबूलनामा
एसएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि बलवीर कौर ने यह सब अपने प्रेमी अमरनाथ उर्फ जयमल के साथ मिलकर किया. अमरनाथ उर्फ जयमल ने स्वीकार किया है कि हत्या उसी ने की है. उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.
उन्होंने बताया कि अब इस मामले में 2 आरोपियों अमरनाथ उर्फ जयमल और बलवीर कौर उर्फ बीरो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मामले में शामिल दो अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है.
यह भी पढ़ें- कूचबिहार में BLA के साथ मारपीट, जूतों की माला पहनाकर घुमाया