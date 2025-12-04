ETV Bharat / bharat

ठाणे की कातिल हसीना! जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या की, वजह कर देगी हैरान

ठाणे पुलिस ने महिला और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

ठाणे (महाराष्ट्र): एक महिला अपने पति पर तलाक देने का दबाव बना रही थी, जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया था तो महिला ने अपने जीजा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी. आरोपियों ने 17 नवंबर को मुंबई-नासिक हाईवे पर ठाणे के जंगल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने अब इस घटना का खुलासा कर दिया है और मृतक की पत्नी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. ठाणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गीते ने बताया कि मृतक पति का नाम तिपन्ना था और वह मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था. जबकि तलाक मांगने वाली पत्नी का नाम हसीना महबूब शेख है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में फैयाज जाकिर हुसैन शेख, सिकंदर बादशाह मुजावर और गुलाम अकबर हैं. पुलिस के मुताबिक, मुंबई-नासिक हाईवे पर शहापुर शहर के पास चेरपोली गांव के इलाके में एक अधजली और सड़ी हुई लाश मिली थी. ठाणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच की टीम इस अपराध को सुलझाने में कामयाब रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह हत्या पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़े की वजह से की गई थी. पत्नी अपने पति से तलाक मांग रही थी. पुलिस जांच में पता चला कि पति के मना करने पर पत्नी ने ही हत्या की साजिश रची थी. उन्होंने कहा कि इस मामले में शहापुर पुलिस थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने तिपन्ना की पत्नी हसीना महबूब शेख के साथ फैयाज जाकिर हुसैन शेख (उम्र 35), सिकंदर बादशाह मुजावर (उम्र 35) और गुलाम अकबर इख्तियार मौलवी (उम्र 38) को गिरफ्तार किया है.