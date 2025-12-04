ETV Bharat / bharat

ठाणे की कातिल हसीना! जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या की, वजह कर देगी हैरान

ठाणे में एक महिला ने तलाक देने से मना करने पर पति की हत्या करवा दी. पुलिस ने आरोपियों को गिरप्तार कर लिया है.

Wife Allegedly Kills Husband With Help of Brother-In-Law in Thane after he refused to divorce her
ठाणे पुलिस ने महिला और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 10:52 PM IST

ठाणे (महाराष्ट्र): एक महिला अपने पति पर तलाक देने का दबाव बना रही थी, जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया था तो महिला ने अपने जीजा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी. आरोपियों ने 17 नवंबर को मुंबई-नासिक हाईवे पर ठाणे के जंगल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने अब इस घटना का खुलासा कर दिया है और मृतक की पत्नी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है.

ठाणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गीते ने बताया कि मृतक पति का नाम तिपन्ना था और वह मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था. जबकि तलाक मांगने वाली पत्नी का नाम हसीना महबूब शेख है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में फैयाज जाकिर हुसैन शेख, सिकंदर बादशाह मुजावर और गुलाम अकबर हैं.

पुलिस के मुताबिक, मुंबई-नासिक हाईवे पर शहापुर शहर के पास चेरपोली गांव के इलाके में एक अधजली और सड़ी हुई लाश मिली थी. ठाणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच की टीम इस अपराध को सुलझाने में कामयाब रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह हत्या पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़े की वजह से की गई थी. पत्नी अपने पति से तलाक मांग रही थी. पुलिस जांच में पता चला कि पति के मना करने पर पत्नी ने ही हत्या की साजिश रची थी.

उन्होंने कहा कि इस मामले में शहापुर पुलिस थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने तिपन्ना की पत्नी हसीना महबूब शेख के साथ फैयाज जाकिर हुसैन शेख (उम्र 35), सिकंदर बादशाह मुजावर (उम्र 35) और गुलाम अकबर इख्तियार मौलवी (उम्र 38) को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक तिपन्ना मूल रूप से कर्नाटक के बेल्लारी जिले का रहने वाला था. आरोपी हसीना कल्याण में रहती है और दोनों शादीशुदा थे. पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़ों के कारण दोनों अलग-अलग रहते थे. हसीना पति से छुटकारा पाने के लिए तिपन्ना से तलाक मांग रही थी. लेकिन, तिपन्ना मना कर रहा था, इसलिए हसीना ने अपने पति की हत्या की साजिश रची. प्लान के मुताबिक, 17 नवंबर को आरोपी रिक्शा ड्राइवर फैयाज, एक अन्य रिक्शा ड्राइवर और एक दोस्त मिलकर तिपन्ना को रिक्शा में बिठाने के बहाने शाहपुर के जंगल वाले इलाके में ले गए. फिर, उन्होंने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के इरादे से उसके शव को जला दिया. इसके बाद, तीनों आरोपी शव को मुंबई-नासिक हाईवे के किनारे जंगल में फेंककर भाग गए.

पुलिस को 25 नवंबर को, चेरपोली गांव के क्षेत्र में मुंबई-नासिक हाईवे पर 30 से 40 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव सड़ी हुई अवस्था में मिला था. इस संबंध में, शहापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई. जिसके आधार पर, शहापुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस 103 (1), 238 के तहत मामला दर्ज किया गया था. घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. इस बीच पुलिस ने कल्याण में रहने वाले तीन लोगों फैयाज जाकिर हुसैन शेख, सिकंदर बादशाह मुजावर और गुलाम अकबर इफ्तिखार को हिरासत में लिया और गहन पूछताछ की.

ठाणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गीते ने बताया कि आरोपी फैयाज शेख ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने अपनी साली हसीना महबूब शेख के कहने पर उसके पति तिपन्ना को जंगल में ले जाकर दो साथियों की मदद से मार डाला था. शाहपुर पुलिस हत्याकांड में आगे की जांच कर रही है.

