सुप्रीम कोर्ट: ससुर की मौत के बाद विधवा हुई हिंदू बहू को उनकी संपत्ति से गुज़ारा भत्ता पाने का हक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 13 जनवरी को यह व्यवस्था दी कि वह बहू, जो अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा हो जाती है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (Hindu Adoptions and Maintenance Act), 1956 के तहत ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है.

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा- "हमारी स्पष्ट राय है कि किसी मृत हिंदू के 'बेटे की कोई भी विधवा' अधिनियम की धारा 21 (vii) के अर्थ में एक 'आश्रित' है और वह अधिनियम की धारा 22 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की पात्र है."

बेंच ने सिविल अपीलों को खारिज करते हुए कहा, "इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 (जो मृतक के बेटे की विधवा है) की याचिका को सुनवाई योग्य मानने और परिवार न्यायालय को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर इस पर विचार करने का निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश में कोई अवैधता नहीं है. इन अपीलों में कोई दम नहीं है और इन्हें खारिज किया जाता है. साथ ही खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है."

बेंच ने कहा कि अधिनियम की धारा 21 केवल एक परिभाषा वाली धारा है, जो मृतक हिंदू के "आश्रितों" को परिभाषित करती है. इसमें स्पष्ट किया गया कि मृतक हिंदू के जिन रिश्तेदारों को आश्रित माना गया है, उनमें "उसके बेटे की कोई भी विधवा" शामिल है. इसका अर्थ यह है कि मृतक हिंदू के बेटे की विधवा एक आश्रित है, चाहे वह किसी भी समय विधवा हुई हो.

शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 21(vii) के तहत प्रयुक्त शब्दावली "उसके बेटे की कोई भी विधवा" स्पष्ट है और इसमें वे सभी विधवा बहुएं शामिल हैं, चाहे उनके पति की मृत्यु ससुर से पहले हुई हो या बाद में.

शीर्ष अदालत ने कहा, "उपरोक्त परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट और संदेहमुक्त है. इसका इसके अलावा कोई और अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि मृतक के बेटे की विधवा एक आश्रित है. इतनी स्पष्ट परिभाषा को देखते हुए, किसी के लिए भी इसका कोई और अर्थ निकालना या जोड़ना संभव नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि इस परिभाषा के दायरे में केवल हिंदू के 'पहले मर चुके' बेटे की विधवा ही आएगी."

बेंच ने कहा कि अधिनियम की धारा 22 'आश्रितों' के भरण-पोषण का प्रावधान करती है और मृतक हिंदू के उन सभी वारिसों पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वे मृतक से विरासत में मिली संपत्ति के जरिए उसके आश्रितों का भरण-पोषण करें.

शीर्ष अदालत ने कहा, "सरल शब्दों में, मृतक हिंदू के सभी वारिसों का यह कर्तव्य है कि वे मृतक की संपत्ति (एस्टेट) से प्राप्त धन के जरिए उसके आश्रितों का भरण-पोषण करें. धारा 22 की उप-धारा (2) आगे यह प्रावधान करती है कि यदि मृतक हिंदू के किसी आश्रित को मृतक की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला है (चाहे वह वसीयत के माध्यम से हो या बिना वसीयत के उत्तराधिकार के माध्यम से), तो ऐसा आश्रित उन लोगों से भरण-पोषण पाने का हकदार होगा जिन्हें वह संपत्ति मिली है. इसलिए, जो कोई भी मृतक हिंदू की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है, वह मृतक के आश्रित का भरण-पोषण करने के दायित्व से बंधा है."