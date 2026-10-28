जामिया में रातभर तोड़फोड़ का आरोप, गेट नंबर 4C उखाड़ा; CCTV कैमरे और कंट्रोल रूम को भी नुकसान
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.
Published : October 28, 2026 at 2:49 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार की रात बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि प्रदर्शनकारी छात्रों और स्थानीय लोगों के समूह ने विश्वविद्यालय के गेट और दीवारों को नुकसान पहुंचाया. गेट नंबर 4C को उखाड़ दिया गया, पत्थरबाजी की गई और CCTV कैमरों, उनके कनेक्शन तथा कंट्रोल रूम को भी क्षतिग्रस्त किया गया. विश्वविद्यालय ने इन घटनाओं पर चिंता जताते हुए छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं.
गेट नंबर 4C को नुकसान, CCTV व्यवस्था भी प्रभावित
विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के बाद प्रॉक्टोरियल टीम और शिक्षक परिसर पहुंचे. वहां उन्होंने विश्वविद्यालय के गेट और दीवारों को क्षतिग्रस्त पाया. प्रशासन का आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने गेट नंबर 4C को उखाड़ दिया और पत्थरबाजी की. इसके अलावा CCTV कंट्रोल रूम, कैमरों और उनकी कनेक्टिविटी को भी नुकसान पहुंचाया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नकाब पहने प्रदर्शनकारियों का एक समूह विश्वविद्यालय के लड़कों के हॉस्टल तक पहुंचा और वहां अन्य छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जुटाने की कोशिश की. प्रशासन ने इन घटनाओं को विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है.
बातचीत के बाद तोड़फोड़ शुरू होने का दावा
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि मंगलवार की शाम को छात्र प्रतिनिधियों और समिति के सदस्यों के साथ शिक्षकों ने बातचीत की थी. प्रशासन ने इसे छात्रों से संवाद करने की सातवीं कोशिश बताया है. प्रशासन का दावा है कि बातचीत के कुछ ही समय बाद परिसर में तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हो गईं. प्रशासन ने आरोप लगाया गया है कि महिला शिक्षकों, हॉस्टल वार्डन और प्रोवोस्ट ने जब महिला प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा.
एक सप्ताह से गेट और दीवारों को नुकसान पहुंचने का आरोप
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान विश्वविद्यालय के गेट और चारदीवारी को नुकसान पहुंचाने तथा उन्हें पार करके परिसर में प्रवेश करने की कई घटनाएं सामने आई थीं. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि मंगलवार की रात हुई तोड़फोड़ का स्तर, गति और व्यापकता पहले की घटनाओं से अधिक थी. प्रशासन ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो, CCTV फुटेज और पोस्ट में लोहे की भारी छड़ों, हथौड़ों तथा अन्य औजारों का प्रयोग किया गया है. विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि 24 अक्टूबर को जारी सूचना के अनुसार परिसर में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं.
Jamia Millia Islamia Press Release Jamia Millia Islamia Subjected to Widespread Vandalism through the Night of October 27 New Delhi, October 28, 2026 Jamia Millia Islamia (JMI) expresses profound shock, dismay, and deep concern over the widespread vandalism, destruction of university property, and serious security breaches reported throughout the night of October 27. On receiving reports of attacks on university walls, the Proctorial team and JMI teachers rushed to the campus to find that groups of protesting students along with locals had vandalized university gates and walls, brought down Gate No. 4 C, pelted stones, damaged CCTV control room, cameras, and disrupted their connections. A group of masked protesters also reportedly reached the university’s Boys’ Hostels in an attempt to mobilize additional support. Videos showing extensive damage to university property, posted by protesting students themselves, have been circulating widely on social media, leaving members of the university community deeply distressed and outraged. Particularly disturbing is the stark contradiction between the protesting students’ engagement in negotiations with committee members and JMI teachers (yesterday evening being the 7th such attempt by the university administration to hold dialogue) and the acts of vandalism that began on campus shortly thereafter. Equally deplorable is the fact that women faculty members, wardens, and provosts were threatened when they attempted to reason with the female protesters. Such conduct is not only unacceptable but also undermines and goes against the very spirit of dialogue and peaceful protest. The incidents of last night follow a week of repeated instances of university gates and boundary walls being scaled, damaged, and broken. However, the magnitude, speed, and intensity of the destruction witnessed on the night of October 27 have raised serious concerns. Videos, CCTV footage, and social media posts indicate that heavy iron rods, hammers, and other tools were used to cause extensive damage to university infrastructure, even as the university has shifted to the online mode as notified on October 24, 2026. Waking up to visuals of the destruction, members of the teaching faculty and non-teaching staff have expressed their utter dismay at the events that unfolded through the night. The reported acts of vandalism have raised grave concerns about the safety and security of students, faculty members, and non-teaching staff. The university’s infrastructure, classrooms, laboratories, and libraries, as well as its security systems, entrances, and exits, are essential to maintaining a safe and secure environment on campus. Any damage to these facilities not only causes significant physical loss with huge financial implications but also compromises the security and well-being of the entire university community. -----— Jamia Millia Islamia (NAAC A++ Grade Central Univ) (@jmiu_official) October 28, 2026
छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर जताई चिंता
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि घटना के बाद शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने परिसर में हुए नुकसान पर चिंता जताई है. प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय की इमारतें, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, प्रवेश और निकास द्वार तथा सुरक्षा व्यवस्था परिसर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. इन सुविधाओं को नुकसान पहुंचने से न केवल आर्थिक क्षति होती है, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है. बता दे कि जामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से विरोध-प्रदर्शन जारी है.
प्रदर्शन के दौरान सुखदेव विहार से ओखला तक के मुख्य मार्ग नहीं होगा बंद
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. ऐसे में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति भी देखी जा रही है तो वही साउथ ईस्ट के डीसीपी के साथ जामिया नगर, ओखला और शाहीन बाग इलाके के रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के लोगों के द्वारा मीटिंग की गई है. इसमें उन्होंने डीसीपी से यह आग्रह किया है कि सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन से लेकर ओखला तक के मुख्य मार्ग को बंद नहीं किया जाए. इस पर इस इलाके में आने जाने वाले लोगों का यात्रा प्रभावित ना हो इसको लेकर उन्होंने साउथ ईस्ट के डीसीपी को लेटर भी दिया है. जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर पहुंचे साउथ ईस्ट के एडिशनल डीसीपी उत्कर्ष ने बताया है कि कल हमने इस जामिया नगर इलाके के RWA के लोगों को बुलाया था. उनके साथ इसी बात को रखा गया कि जैसा कि अभी जामिया मिला इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र यूनियन बनाने की मांग को लेकर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया जा रहा है जो फिलहाल कैंपस के अंदर हो रहा है.
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