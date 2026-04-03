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AAP में बढ़ी दरार! संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा की 'चुप्पी' पर उठाए गंभीर सवाल, कसा तंज

राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के 'हारा नहीं हूं' कमेंट पर सौरभ भारद्वाज बोले- जो डर गया, समझो मर गया.

संजय सिंह ने राघव चड्ढा की 'चुप्पी' पर उठाए गंभीर सवाल
संजय सिंह ने राघव चड्ढा की 'चुप्पी' पर उठाए गंभीर सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 3, 2026 at 3:29 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के भीतर आंतरिक कलह की खबरें एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की कार्यशैली और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी 'खामोशी' को लेकर उन पर सीधा हमला बोला है.

सांसद संजय सिंह खुद को अरविंद केजरीवाल का 'सच्चा सिपाही' बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने केजरीवाल से केवल निडरता, हिम्मत और साहस के साथ लड़ना सीखा है. इसके तुरंत बाद वे राघव चड्ढा के एक हालिया वीडियो का जिक्र करते हुए उन पर सवालों की बौछार कर देते हैं. उनका कहना है कि जहां एक तरफ पार्टी संघर्ष की राह पर है, वहीं राघव चड्ढा कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर गायब दिखाई देते हैं.

संजय सिंह ने राघव चड्ढा की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कई विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर चड्ढा ने हस्ताक्षर नहीं किए. पश्चिम बंगाल में वोटिंग अधिकारों का हनन हो या पंजाब के अधिकारों को केंद्र द्वारा छीना जाना, इन सभी संवेदनशील मसलों पर राघव चड्ढा की चुप्पी को संजय सिंह ने 'अफसोसजनक' बताया.

संजय सिंह ने गुजरात में 'आप' कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट और दिल्ली में चुनाव आयोग के कथित दुरुपयोग पर भी चड्ढा द्वारा कोई ठोस स्टैंड न लेने की बात कही गई. उन्होंने कहा कि "देश राघव से जवाब चाहता है. जब मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और वॉकआउट करने का समय आता है, तब राघव खामोश क्यों रहते हैं?" संजय सिंह का यह सार्वजनिक बयान आप के भीतर शक्ति संतुलन और आपसी तालमेल की कमी की ओर इशारा करता है.

राघव चड्ढा के 'हारा नहीं हूं' पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार

AAP दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'जो डर गया, समझो मर गया.' सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सीईसी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिस पर आपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया. जब भी कोई मुद्दा हो, जिस पर विपक्ष वॉकआउट करता है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं. पिछले कई अरसे से मैंने देखा कि आपने कोई ऐसा मुद्दा सदन में नहीं उठाया, जिसमें आपने सरकार से सवाल किए हों. ऐसे डरकर राजनीति कैसे होगी.''

मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को घेरा

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी के नाम पर लूटा फिर माल के बंटवारे में आपस में लड़ पड़े. कहानी बस इतनी है. जिसके मुंह में जुबान और पीठ में रीढ़ है उनका केजरीवाल के यहां टिकना असंभव. केजरीवाल के साथ केवल रीढ़ विहीन कमीशन खोर भ्रष्टाचारी कीड़े रह सकते हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राघव चड्ढा, जो अक्सर पार्टी का चेहरा बनकर मीडिया में उभरते हैं, अब पार्टी के ही पुराने धड़े के निशाने पर हैं. संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि जनहित और देश से जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने अंत में जय हिंद कहते हुए यह संदेश दिया कि पार्टी के भीतर अब इस जवाबदेही की मांग जोर पकड़ रही है. फिलहाल, इस वीडियो के बाद राघव चड्ढा या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इसने विपक्ष को आप पर निशाना साधने का एक नया मौका जरूर दे दिया है.

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