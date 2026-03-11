ETV Bharat / bharat

निवेश-संपत्ति बनाने में पीछे हैं महिलाएं; देश को हो रहा 40 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए आर्थिक गैप क्यों?

साल 2024 में किस सेक्टर के लिए कितना प्रतिशत लोन? : नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं उद्योग के लिए तेजी से कर्ज ले रहीं हैं. साल 2024 में 36% महिलाओं ने संपत्ति के लिए कर्ज लिया, जबकि 26% ने कृषि ऋण लिया. 25% महिलाओं ने कारोबार के लिए कर्ज लिया. वहीं 19% महिलाओं ने व्यावसायिक वाहनों के लिए कर्ज लिया. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) की ओर से मार्च 2024 तक दी गई कुल ऋण गारंटी में से 22% हिस्सा उन व्यवसायों को मिला, जिनकी मालकिन या प्रमोटर महिलाएं थीं.

महिलाएं बहुत कम करती हैं यूपीआई का उपयोग : एलएक्सएमई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4500 लाख से अधिक वयस्क महिलाएं हैं. इसके बावजूद 4 में से लगभग 3 महिलाएं UPI का उपयोग नहीं करती हैं. करीब 40% से अधिक महिला स्वामित्व वाले बैंक खाते निष्क्रिय रहते हैं. संपत्ति बनाने और धन जुटाने में वे काफी पीछे रहती हैं. पिछले 7 वर्षों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) 2017-18 में 23.3% से लगातार बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है. ग्रामीण महिलाओं की इसमें अहम भूमिका है. यानी नौकरियों से लेकर अन्य रोजगारपरक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए 53.13 करोड़ बैंक खातों में से अधिकांश (29.56 करोड़) महिला लाभार्थियों के हैं. यानी बैंकिंग सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी 80% है. फिर भी वे दीर्घकालिक संपत्ति बनाने और स्वतंत्र वित्तीय निर्णय लेने में पुरुषों से पीछे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महिलाएं प्रत्येक पुरुष की 100 रुपये की कमाई की तुलना में केवल 73 रुपये कमाती हैं. परिवार की देखभाल की जिम्मेदारियों और लंबी जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) धन जुटाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है.

महिलाएं घरेलू निवेश के 56% निर्णय खुद ही लेती हैं : मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग और निवेश में भारतीय महिलाएं आगे बढ़ रहीं हैं. अब करीब 56% महिलाएं घरेलू निवेश के निर्णय खुद ही ले रहीं हैं. हालांकि उनके बढ़ते प्रभाव के बावजूद, औपचारिक धन प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है. वहीं एलएक्सएमई की रिपोर्ट के अनुसार अब काफी संख्या में महिला खाताधारक हैं. उनके बैंक में काफी अकाउंट हैं.

जून 2024 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 2017-18 (जुलाई से जून) में 23.3% से बढ़कर 2023-24 (जुलाई से जून) में 41.7% हो गई. अहम बात ये है कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी भी 24.6% से बढ़कर 47.6% तक तेजी से बढ़ी. यानी काफी संख्या में शहरी से लेकर ग्रामीण महिलाएं नौकरी, व्यवसाय या कृषि में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहीं हैं. व्यवसाय ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 के बाद से 14% बढ़ी है.

देश में बढ़ी महिला कर्जदारों की संख्या : नीति आयोग के अनुसार महिलाओं के वित्तीय व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलता है. पर्सनल और प्रोफेशनल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. साल 2019 और 2024 के बीच 22% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) बढ़ी है. वहीं दूसरी ओर महिलाओं का नौकरी आदि के क्षेत्र में भी इजाफा देखने को मिला. महिलाओं की साक्षरता दर में भी सुधार आया है.

हालांकि महिलाएं अनुशासन और रुचि के साथ बचत करती हैं. गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, चिट्स और दूसरी इनफॉर्मल सेविंग (अनौपचारिक बचत) की तरह उनका रुझान ज्यादा रहता है. पेंशन और लंबे समय के निवेश में उनका रुझान कम रहता है.

जेंडर-पे गैप भी बड़ी समस्या : नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और पुरुषों की कमाई (जेंडर-पे गैप) में भी अंतर है. एक्सेंचर की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष अगर किसी नौकरी से 7100 रुपये कमाते हैं तो महिलाएं लगभग 4750 से 5100 रुपये तक ही कमाती हैं. कम कमाई के कारण महिलाओं के निवेश की दर कम हो जाती है. महिलाओं की कमाई के ज्यादातर रुपये घर के खर्च में ही चले जाते हैं. इससे निवेश के लिए उनके पास कम पैसे बचते हैं.

रिपोर्ट में भारत को 100 में से 28.1 अंक दिए गए हैं. यह भी बताया गया है कि महिलाओं के लिए बैंकिंग, लोन, बीमा, और निवेश जैसी सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं. इसके बावजूद लंबे समय तक पैसा बनाने में उनकी हिस्सेदारी न के बराबर ही है.

कब जारी हुई थी रिपोर्ट, इसमें क्या निकला? : Lxme और EY इंडिया ने 6 मार्च 2026 को एक रिपोर्ट जारी की. 'अनलॉकिंग हर वेल्थ : द अनटैप्ड इकॉनमी रीडिजाइनिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स फॉर विमेन फ्रॉम इंक्लूजन मेट्रिक्स टू ओनरशिप आउटकम्स' के नाम से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबे समय के वित्तीय निवेश में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने पर देश की जीडीपी में 40 लाख करोड़ रुपये जोड़े जा सकते हैं.

पीएलएफएस (Periodic Labour Force Survey) के आंकड़ों के अनुसार महिला रोजगार दर 2017-18 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गई. हालांकि इसके बावजूद देश की जीडीपी में उनका योगदान केवल 18% है. वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देश की सालाना GDP ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान है. यह वित्तीय वर्ष 2024-25 से 7.1% से ज्यादा है.

देश की जीडीपी में महिलाओं का कितना योगदान? : महिलाएं खेतों से लेकर घर और छोटे उद्योगों से लेकर स्टार्टअप तक में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहीं हैं. अलग-अलग क्षेत्रों में क्रिएटर, इनोवेटर और डिसीजन मेकर के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं. देश की आबादी में महिलाओं की लगभग आधी हिस्सेदारी है. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार देश में महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि हुई है. यानी नौकरीपेशा महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है.

अगर महिलाएं सक्रिय भूमिका निभाएं तो देश की जीडीपी (Gross Domestic Product) में करीब 40 लाख करोड़ रुपये का योगदान दे सकती हैं. बुढ़ापे के लिए फंड बनाने में भी महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं. देश में निवेश और संपत्ति बनाने में महिलाओं की स्थिति क्या है?, महिलाएं के पीछे रहने का कारण क्या है?, किस देश की महिलाएं निवेश में आगे हैं?. ईटीवी भारत की इस Explainer में ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे.

हाल ही में वीमेन फाइनेंशियल प्रास्पेरिटी इंडेक्स (WFPI) में बताया गया है कि 89% महिलाओं के पास बैंक में अकाउंट हैं. इसके बावजूद केवल 8.6% महिलाएं निवेश में रुचि दिखाती हैं. वहीं ईवाई इंडिया फिनटेक एलएक्सएमई की रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति निर्माण और निवेश में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण देश की विकास की दर भी प्रभावित हो रही है.

हैदराबाद : बुलंद हौसलों से महिलाएं कई साहसिक फैसले ले रहीं हैं. करियर और जीवनसाथी का चुनाव भी खुद ही करने लगीं हैं. मजबूत इरादों से जमीन से लेकर आसमान तक अपनी बादशाहत कायम कर रहीं हैं. हालांकि अभी भी कई सेक्टर ऐसे हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है. भारतीय महिलाएं निवेश और संपत्ति बनाने में अभी पुरुषों से काफी पीछे हैं.

महिलाओं के सामने आ रही ये परेशानी : एएमएफआई इंडिया डॉट कॉम के अनुसार निवेश और संपत्ति बनाने में महिलाएं कई कारणों से पुरुषों से पीछे हैं. इनमें कर्ज लेने से बचना, बैंकिंग अनुभव खराब होनाा, गारंटर पाने में मुश्किलें आना आदि प्रमुख कारण हैं. पुरुषों के पास स्टेबल सैलरी वाली नौकरियां होने की संभावना ज्यादा होती हैं. जबकि महिलाओं के काम में इनफॉर्मलिटी, रुकावटें और इनकम में उतार-चढ़ाव होता है. ज्यादातर महिलाएं ऐसे सेक्टरों में काम करती हैं जहां कमाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. वे पेंशन, इंश्योरेंस आदि सेक्टरों में कम ही बचत कर पाती हैं.

निवेश और संपत्ति निर्माण में क्यों पीछे हैं महिलाएं? : नीति आयोग, crisil.com, weforum.org और mospi.gov.in की रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 41.7% महिलाएं ही कोई न कोई नौकरी कर रहीं हैं. जबकि पुरुषों का आंकड़ा 78.8% है. इसकी वजह के महिलाओं के पास निवेश और संपत्ति के लिए कम पैसे होते हैं. भारत में महिलाएं आम तौर पर पुरुषों से करीब 5 साल के बाद निवेश करना शुरू करती हैं. आम तौर पर महिला 35 साल की उम्र में अपने पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करती है. जबकि पुरुष 30 साल की उम्र में ऐसा करते हैं.

यह पांच साल का अंतर किसी की पूरी जिंदगी में कंपाउंडिंग के असर को बहुत कम कर देता है. महिलाओं की शुरुआती निवेश की रकम भी काफी कम होती है. महिलाएं करीब 6500 रुपये निवेश करती हैं. जबि पुरुषों में यह औसत करीब 12 हजार रहता है. डेटा बताता है कि Lxme प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली 59% महिलाओं ने अपने पहले निवेश से पहले एक महीने का वक्त उसकी जानकारी में लगाया. मतलब पुरुषों के मुकाबले उन्होंने फैसले लेने में ज्यादा वक्त लिए.

इनवेस्टमेंट-वेल्थ क्रिएशन में किस देश की महिलाएं सबसे आगे? : साल 2025 में 21 अगस्त को फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर रैंकिंग सूची में अमेरिका की 95080 करोड़ की संपत्तियों वाली 124 महिलाओं को स्थान मिला. इस देश की महिलाएं निवेश और संपत्ति निर्माण में सबसे आगे हैं. इस लिस्ट में जर्मनी ( संकुक्त संपत्ति 19110 करोड़) की 48, चीन (15120 करोड़) की 47, इटली (6940 करोड़) की 22, भारत (9790 करोड़) की 18 महिलाओं को स्थान मिला था. इस रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में जर्मनी दूसरे, चीन तीसरे, इटली चौथे और भारत पांचवें स्थान पर है.

मार्सेलस इनवेस्टमेंट मैनेजर्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाएं देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक ताकत के तौर पर उभर रहीं हैं. हालांकि पुरुषों को पीछे करने में काफी लंबा वक्त लगने की उम्मीद है.

देश के अलग-अलग राज्यों में कर्जदार महिलाओं का प्रतिशत. (Graphics Credit; ETV Bharat)

पुरुषों के बराबर पहुंचने में महिलाओं को लगेंगे 135 साल : नीति आयोग, crisil.com, weforum.org और mospi.gov.in की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक असमानता को भी महिलाओं के संपत्ति बनाने और निवेश में पीछे रहने का बड़ा कारण माना जा सकता है. साल 2024 से दुनिया भर में महिला-पुरुषों की आर्थिक बराबरी का औसत 0.5% तक बढ़ा. इसके बावजूद ज्यादातर महिलाओं के पास निवेश के लिए जरूरी आधार ही नहीं है. आर्थिक आधार पर महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में 135 साल लग जाएंगे.

भारत में महिलाओं को टेक (Tech) और फाइनेंस (Finance) जैसे उच्च-वेतन वाले क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर पहुंचने में पुरुषों के मुकाबले कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है. नीति आयोग (2025) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में महिलाओं की ओर से लिए गए लोन में से 36% लोन गोल्ड लोन थे. ये साल 2019 से 19% से ज्यादा है. महिलाएं लोन लेते समय गोल्ड को ही आधार बनाती हैं. WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया भर में 28.8% महिलाएं ही लीडरशिप पोस्ट पर हैं. भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में तो यह और भी कम है. इससे उनकी कमाई ज्यादा नहीं हो पाती है.

भारतीय महिलाओं के पास फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट में एक जैसी रकम नहीं रहती है. उन्हें महंगाई का ज्यादा खतरा रहता है. जेंडर वेल्थ गैप दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा है. पुरुष लगातार इसमें महिलाओं से आगे हैं. रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनियाभर में रिटायरमेंट के बाद महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 74% धन जमा होने की उम्मीद होती है. भारत में यह गैप और भी ज्यादा है. यहां पुरुषों की तुलना में उनके पास रिटायरमेंट के बाद 40% ही जमा पूंजी होती है.

किन सेक्टरों में ज्यादा निवेश कर रहीं भारतीय महिलाएं? : AMFI 2025 रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच साल से भारत में महिलाएं तेजी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहीं हैं. इसमें राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी यूनिक इन्वेस्टर्स के मामले में 25.1% जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (खुदरा) 33.2% है. मार्च 2024 में विमेंस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) का कुल 30.5% से ज्यादा था. महिलाएं अनुशासित निवेश के तौर पर एसआईपी को तेजी से अपना रहीं हैं.

एंजेल वन के डेटा के अनुसार मार्च 2025 तक 5.34 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड निवेशकों में महिलाओं की संख्या 25.7-26% थी. कॉइनस्विच सर्वे के अनुसार 85% भारतीय महिलाएं क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहती हैं, 62% महिलाओं ने कहा कि अगले 6–12 महीनों में उनकी ओर से क्रिप्टो में निवेश की ज्यादा संभावना है.

देश में पुरुषों और महिलाओं की कितनी है संख्या? : देश में पिछली बार जनगणना साल 2011 में हुई थी. इसके बाद से साल 2026 में होने जा रही है. भारत सरकार के स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत की आबादी 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है. इसमें महिलाओं की भागीदारी 48.8% होगी. बच्चे पैदा करने की क्षमता में कमी के कारण 15 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या कम रहने का अनुमान है. वहीं 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी काफी बढ़ने की उम्मीद है.

आजादी के बाद के वर्षों में इतनी बढ़ी आबादी. (Graphics Credit; ETV Bharat)

देश में कितनी संख्या में महिला-पुरुष नौकरी में हैं? : mospi.gov.in के जनवरी 2026 के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ग्रामीण श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) जून 2025 में 53.3% था. इसके 5 महीने के बाद दिसंबर में यह 56.7% तक पहुंचा. इसके बाद जनवरी 2026 में जनवरी में यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 56.2% रह गया. ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले पुरुष 75.7% जबकि महिलाओं की संख्या 38.0% थी. वहीं शहर में इसी महीने के दौरान 70.5% पुरुष कामकाजी थे. जबकि 46.8% महिलाएं काम कर रहीं थीं.

भारत में महिला-पुरुषों की आर्थिक हालत कैसी? : hurunindia.com की रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति बनाने में भारत दुनिया की सबसे असमान अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. देश की आबादी के सबसे अमीर 10% लोगों में ज्यादातर पुरुष हैं. संपत्ति की में उनकी हिस्सेदारी 65% है. वहीं टॉप 1% लोगों के पास अकेले ही 40% संपत्ति है. वहीं बॉटम लेवल पर देश के आधे पुरुष और आधी महिलाएं कुल नेशनल इनकम का केवल 15% हिस्सा रखते हैं. भारत के 308 अरबपतियों में से 93% पुरुष है. जबकि इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 7% है.

पुरुष और महिलाएं कितने घंटे करते हैं काम? : hurunindia.com के अनुसार दुनिया भर की महिलाएं हर सप्ताह करीब 53 घंटे काम करती हैं. इनमें घर के कार्य भी शामिल हैं. वहीं पुरुष हर सप्ताह 43 घंटे काम करते हैं. जब केवल कार्यालय या बाहर के काम (Paid Work) को गिना जाता है तो महिलाओं का वेतन पुरुषों से 39% कम है. वहीं जब घर के अवैतनिक काम (जैसे खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल) को भी काम के घंटे में जोड़ा जाता है तो महिलाओं की वास्तविक आय पुरुषों की तुलना में 68% कम हो जाती है.

दुनिया भर में औरतों की मेहनत से होने वाली इनकम का हिस्सा 1990 में 27.8% से थोड़ा बढ़कर 2025 में 28.2% होने का अनुमान जताया गया था. इन आंकड़ों से जाहिर है कि लैंगिक समानता का सपना अभी बहुत दूर है. पैसे जमा करने में मर्दों की वित्तीय हालत स्थिर बनी रहती है जबकि महिलाओं को इसमें रुकावट का सामना करना पड़ता है. हालांकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. इस ग्रोथ का फायदा केवल 1% लोगों को मिलता है. इसके कारण महिलाएं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में निचले पायदान के 50% के हिस्से में हैं.

रोशनी नादर इस साल की टॉप 10 लिस्ट में शामिल : लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिलियनेयर हब बन गया है, हालांकि टॉप पर जेंडर गैप अभी भी काफी है. 2025–2026 के रिपोर्टिंग साइकिल में अल्ट्रा-रिच कैटेगरी (निवेश के लिए संपत्ति का ज्यादा होना) में महिलाओं का प्रदर्शन बढ़ रहा है लेकिन अभी भी कम ही है. साल 2026 में हाल ही में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नादर मल्होत्रा को टॉप 3 में स्थान मिला. 2.84 करोड़ की दौलत के साथ वह टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली महिला बनीं.

म्यूचुअल फंड में राज्यवार महिलाओं की भागीदारी : forbes.com के अनुसार म्यूचुअल फंड में मिजोरम की महिलाओं की भागीदारी 44.1%, नागालैंड की महिलाओं की 39.1%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 38.6%, सिक्किम की (37.9%), गोवा की (37.2%), नई दिल्ली की 36.8%, मेघालय की 36.5%, महाराष्ट्र की 35.4%, गुजरात की 34.7%, चंडीगढ़ की 34.7%, मध्य प्रदेश की (33.8%), अरुणाचल प्रदेश की (33.7%), जबकि पश्चिम बंगाल की महिलाओं की भागीदारी 33.3% है.

