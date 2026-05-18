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'तुम इतने दिनों से फरार क्यों थे', पुलिस ने बंडी भागीरथ का बयान दर्ज करते हुए उससे पूछताछ की

हैदराबाद: तेलंगाना में पेटबशीराबाद पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का कथित यौन उत्पीड़न मामले में शनिवार रात बंडी भगीरथ से पूछताछ की. इस केस के संबंध में उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि, पेटबशीराबाद पुलिस ने बंडी भगीरथ के खिलाफ दर्ज POCSO केस में सबूत इकट्ठा करने पर अपना फोकस किया है. शनिवार रात आरोपी को गिरफ्तार करने और पेटबशीराबाद स्टेशन लाने के बाद, उन्होंने उससे करीब दो घंटे तक पूछताछ की. पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और उसे रिमांड रिपोर्ट में शामिल किया.

खबर है कि उनकी मुख्य पूछताछ इस बात पर केंद्रित थी कि उसके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद वह क्यों फरार हो गया था. इस दौरान, यह समझा जाता है कि भगीरथ ने अपने पास मौजूद कुछ सबूत जमा किए और कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है. वहीं, लड़की की मां की शिकायत और उसके दर्ज बयान के आधार पर, पुलिस ने भगीरथ से खास सवाल पूछे और उसके जवाब लिए.

आखिर में, उन्होंने भगीरथ की दी गई जानकारी को पीड़िता के बयान से क्रॉस-वेरिफाई किया. इसके बाद, भगीरथ को एक जज के सामने पेश किया गया और चेरलापल्ली जेल में ट्रांसफर कर दिया गया. यह तय करने के बाद कि उन्हें पूरी पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी चाहिए, पुलिस अब इसके लिए कोर्ट में एक अर्जी दायर करने की तैयारी कर रही है.