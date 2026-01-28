ETV Bharat / bharat

फिल्म 'जन नायकन' को रिव्यू कमिटी के पास क्यों भेजा गया? हाई कोर्ट के फैसले की पूरी डिटेल

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को 'जन नायकन' को सेंसर प्रमाणपत्र देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया.

Why was the film 'Jananayagan' referred to the review committee? Details of the High Court verdict
एक्टर विजय की फिल्म जन नायकन (ETV Bharat)
चेन्नई: एक्टर विजय की तमिल फिल्म 'जन नायकन' को मंगलवार को बड़ा झटका देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि सेना और धार्मिक भावनाओं से संबंधित कुछ संदर्भों पर विचार करने की आवश्यकता है.

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि फिल्म 'जन नायकन' को रिव्यू के लिए भेजने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें विदेशी ताकतों की मदद से भारत में धार्मिक टकराव पैदा करने वाले सीन हैं.

फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने एक्टर विजय स्टारर फिल्म 'जन नायकन' के लिए सर्टिफिकेट के लिए 18 दिसंबर, 2025 को सेंसर बोर्ड में अप्लाई किया था. सेंसर बोर्ड ने 19 दिसंबर को आवेदन स्वीकार कर लिया. इसके बाद, 22 दिसंबर को, फिल्म देखने वाली पांच मेंबर वाली कमेटी ने प्रोडक्शन कंपनी को बताया कि U/A 16+ सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ सीन हटाने की जरूरत है.

सिफारिश मानते हुए, प्रोडक्शन कंपनी ने कुछ सीन हटा दिए और 24 दिसंबर को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए फिल्म को फिर से जमा कर दिया. इसके बाद, प्रोडक्शन कंपनी को कथित तौर पर 29 दिसंबर को सेंसर बोर्ड ने बताया कि उन्होंने फिल्म 'जन नायकन' को U/A 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है.

लेकिन, जब फिल्म क्रू ने सर्टिफिकेशन के लिए स्क्रिप्ट अपलोड करने की कोशिश की, तो वे ऐसा नहीं कर पाए. इसके बाद, प्रोडक्शन कंपनी ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सेंसर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा. उसके बाद फिर 5 जनवरी को सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने फिल्म क्रू को बताया कि उन्होंने फिल्म को रिव्यू कमिटी को भेजने का फैसला किया है क्योंकि फिल्म में 'सिक्योरिटी फोर्स का निशान' दिखाया गया है.

इसके बाद, फिल्म क्रू ने 7 जनवरी को हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसमें सेंसर बोर्ड चेयरमैन के उस अचानक फैसले को चैलेंज किया गया जिसमें उन्होंने फिल्म को रिव्यू के लिए भेजा था. जबकि कुछ सीन हटाने के बाद पहले ही UA 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया जा चुका था.

इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस पीटी आशा ने 9 जनवरी को फैसला सुनाया, जिसमें सेंसर बोर्ड चेयरमैन के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि फिल्म 'जन नायकन' को UA 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला करने के बाद दोबारा रिव्यू के लिए भेजा जाना चाहिए.

सेंसर बोर्ड ने तुरंत सिंगल जज के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की. ​​अपील सुनने वाली चीफ जस्टिस की बेंच ने सवाल किया कि किसी भी मामले में विरोधी पक्ष को जवाब देने का मौका दिए बिना फैसला कैसे सुनाया जा सकता है. इसने यह भी पूछा कि सेंसर बोर्ड को बिना काफी समय दिए सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है. जिसका नतीजा यह हुआ कि, सिंगल जज के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई.

इसके बाद, प्रोडक्शन कंपनी ने हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस किया. सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को इस अपील पर सुनवाई करते हुए स्टे ऑर्डर में दखल देने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट को केस में तेजी लाने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 20 जनवरी को सेंसर बोर्ड और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी दोनों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने दलीलें पेश कीं. सभी दलीलें खत्म होने के बाद, जजों ने उसी दिन बिना कोई तारीख बताए फैसला सुरक्षित रख लिया.

इस संदर्भ में, चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अरुल मुरुगन की बेंच ने कल 'जननायगन' फिल्म पर फैसला सुनाया. फैसले में ये खास बातें शामिल थीं:

  • एक सिंगल जज ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता जिसकी याचिका में अनुरोध नहीं किया गया था. सिंगल जज ने कुछ कानूनी तकनीकी बातों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स का मतलब निकालकर आदेश जारी किया.
  • सिंगल जज को सेंसर बोर्ड को अपनी अथॉरिटी समझाने और जवाब देने के लिए काफी समय देना चाहिए था.
  • प्रोडक्शन कंपनी ने कोर्ट में यह साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं किए कि 'जन नायकन' को UA 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया गया था. सेंसर बोर्ड ने साफ किया है कि यह जानकारी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को सिर्फ जानकारी के तौर पर दी गई थी.
  • जांच कमिटी के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर, फिल्म को दोबारा जांच के लिए भेजने का फैसला किया गया.
  • फिल्म में ऐसे सीन हैं जिनमें विदेशी ताकतों की मदद से भारत में बड़े पैमाने पर धार्मिक झगड़े पैदा किए गए हैं. इन सीन से धार्मिक एकता बिगड़ने की संभावना है. इसी तरह के डायलॉग भी हैं.
  • क्योंकि इससे धार्मिक सद्भाव को नुकसान होगा, इसलिए फिल्म को 9 सदस्यों वाली रिव्यू कमिटी के पास भेजने का फैसला किया गया.
  • क्योंकि इसमें आर्म्ड फोर्सेज से जुड़े कई सीन हैं, और शुरुआती जांच कमिटी में इस विषय के जानकार शामिल नहीं थे, इसलिए फिल्म को दोबारा जांच के लिए भेजने का फैसला किया गया.
  • क्योंकि फिल्म को रिलीज से पहले सत्यापित करना जरूरी है, इसलिए फिल्म को दोबारा जांच के लिए भेजना जरूरी हो जाता है.
  • सेंसर बोर्ड के चेयरमैन को जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए था.
  • यह सुझाव दिया गया है कि फिल्म को सेना के प्रतिनिधियों के साथ देखा जाए. क्योंकि यह बहुत जरूरी मामला है, इसलिए सेंसर बोर्ड को भी मौका दिया जाना चाहिए.
  • सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के अधिकार की जांच करना सही नहीं होगा. इसलिए, सिंगल जज का आदेश रद्द किया जाता है.
  • फिल्म क्रू को नई दाखिल करने और राहत मांगने का मौका दिया गया है.
  • सिंगल जज को आदेश दिया गया कि वह सेंसर बोर्ड को उस याचिका का जवाब देने के लिए काफी समय देने के बाद मामले की जल्द सुनवाई करें और उसे खत्म करें.
  • जस्टिस एम एम श्रीवास्तव और जस्टिस अरुल मुरुगन की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सिंगल जज सभी पार्टियों को सुनने के बाद यह तय कर सकते हैं कि फिल्म को रिव्यू के लिए भेजा जाए या नहीं.

संपादक की पसंद

