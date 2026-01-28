ETV Bharat / bharat

फिल्म 'जन नायकन' को रिव्यू कमिटी के पास क्यों भेजा गया? हाई कोर्ट के फैसले की पूरी डिटेल

चेन्नई: एक्टर विजय की तमिल फिल्म 'जन नायकन' को मंगलवार को बड़ा झटका देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि सेना और धार्मिक भावनाओं से संबंधित कुछ संदर्भों पर विचार करने की आवश्यकता है.

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि फिल्म 'जन नायकन' को रिव्यू के लिए भेजने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें विदेशी ताकतों की मदद से भारत में धार्मिक टकराव पैदा करने वाले सीन हैं.

फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने एक्टर विजय स्टारर फिल्म 'जन नायकन' के लिए सर्टिफिकेट के लिए 18 दिसंबर, 2025 को सेंसर बोर्ड में अप्लाई किया था. सेंसर बोर्ड ने 19 दिसंबर को आवेदन स्वीकार कर लिया. इसके बाद, 22 दिसंबर को, फिल्म देखने वाली पांच मेंबर वाली कमेटी ने प्रोडक्शन कंपनी को बताया कि U/A 16+ सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ सीन हटाने की जरूरत है.

सिफारिश मानते हुए, प्रोडक्शन कंपनी ने कुछ सीन हटा दिए और 24 दिसंबर को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए फिल्म को फिर से जमा कर दिया. इसके बाद, प्रोडक्शन कंपनी को कथित तौर पर 29 दिसंबर को सेंसर बोर्ड ने बताया कि उन्होंने फिल्म 'जन नायकन' को U/A 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है.

लेकिन, जब फिल्म क्रू ने सर्टिफिकेशन के लिए स्क्रिप्ट अपलोड करने की कोशिश की, तो वे ऐसा नहीं कर पाए. इसके बाद, प्रोडक्शन कंपनी ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सेंसर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा. उसके बाद फिर 5 जनवरी को सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने फिल्म क्रू को बताया कि उन्होंने फिल्म को रिव्यू कमिटी को भेजने का फैसला किया है क्योंकि फिल्म में 'सिक्योरिटी फोर्स का निशान' दिखाया गया है.

इसके बाद, फिल्म क्रू ने 7 जनवरी को हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसमें सेंसर बोर्ड चेयरमैन के उस अचानक फैसले को चैलेंज किया गया जिसमें उन्होंने फिल्म को रिव्यू के लिए भेजा था. जबकि कुछ सीन हटाने के बाद पहले ही UA 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला किया जा चुका था.