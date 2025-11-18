झारखंड विधानसभा भर्ती घोटाला: जांच के लिए CBI की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के 23 सितंबर 2024 के फैसले पर रोक लगा दी थी.
Published : November 18, 2025 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नतियों में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि केंद्रीय एजेंसी 'राजनीतिक लड़ाई' में तंत्र का उपयोग क्यों कर रही है. जस्टिस के विनोद चंद्रन की सदस्यता वाली पीठ प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के 23 सितंबर 2024 के फैसले पर रोक लगा दी थी. साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश भी दिया था. आज हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि वह जांच एजेंसी की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है.
राजनीतिक लड़ाइयों के लिए तंत्र का इस्तेमाल क्यों?
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आप अपनी राजनीतिक लड़ाइयों के लिए इस तंत्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं?... हम आपको कई बार बता चुके हैं.". झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष दलील दी कि यह चौंकाने वाला है कि जब भी कोई मामला आता है, सीबीआई पहले ही उस अदालत में पेश हो जाती है."
पीठ के समक्ष सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रतिवाद किया, "इस मामले में ऐसा नहीं है." उन्होंने अदालत के समक्ष तर्क दिया गया कि सीबीआई तब पेश होती है जब कोई अपराध होता है. हालांकि, पीठ इससे सहमत नहीं हुई.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट झारखंड विधानसभा सचिवालय और अन्य द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी. हालांकि, नवंबर 2024 के बाद इस मामले में कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई.
