ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : स्टूडेंट सात साल तक अपना सरनेम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सका? कोर्ट ने सुधारी गलती

स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड में सुधार करने का निर्देश दिया.

Special Mobile Magistrate's Court, Srinagar
श्रीनगर के स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : April 27, 2026 at 2:52 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: श्रीनगर के नौहट्टा का एक नौजवान करीब सात साल तक एक ऐसा नाम रखता था जो उसका अपना नहीं था. स्कूल के रिकॉर्ड और ऑफिशियल सर्टिफिकेट में उसके पिता का सरनेम "मीर" लिखा था जबकि असल में, यह "धोबी" था.

मामले में स्थानीय कोर्ट ने अब गलती ठीक कर दी है, जबकि संबंधित स्कूल ने अपनी गलती मान ली है और कार्रवाई के दौरान माफी भी मांगी है.

शनिवार (25 अप्रैल) को, श्रीनगर के स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (PT&E) की कोर्ट ने, जिसकी अध्यक्षता मसरत जाबिन कर रहे थे, यह डिक्लेरेशन जारी करने का आदेश दिया कि उनके पिता का सही सरनेम "धोबी" है, न कि "मीर", और जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को सभी एकेडमिक रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करने का निर्देश दिया.

अपने 22 पेज के फैसले में, कोर्ट ने केस का फैसला वादी हाशिम गुलजार के पक्ष में सुनाया, जो अभी श्रीनगर में सेल्समैन का काम कर रहे हैं. "...इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वादी ने यह साबित कर दिया है कि उनकी जाति "धोबी" है.

कोर्ट ने कहा, "इसलिए, वादी का केस मंजूर किया जाता है और वादी को मांगी गई डिक्री का हकदार पाया जाता है. इसलिए, केस वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है और यह डिक्री पास की जाती है..."

कोर्ट ने आगे कहा: एक घोषणा पत्र, जिसमें वादी के पिता का सरनेम "मीर" के बजाय "धोबी" घोषित किया गया. राहत के तौर पर, डिफेंडेंट नंबर 1 (चेयरमैन स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू एवं कश्मीर बेमिना, श्रीनगर) और नंबर टू (सेक्रेटरी जम्मू एवं कश्मीर स्कूल एजुकेशन, बेमिना, श्रीनगर) को रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वादी के पिता का सरनेम उनके सभी स्कूल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट में "गुलज़ार अहमद मीर" की जगह "गुलज़ार अहमद धोबी" कर दिया जाए.

ट्रायल के दौरान, जिस स्कूल में यह गड़बड़ी सबसे पहले सामने आई थी, उसने अपनी भूमिका मानी. फैसले में दर्ज है कि इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल, राजौरी कदल के अधिकारियों ने माना कि उनके स्तर पर गलत एंट्री की गई थी. स्कूल ने भी अपने प्रतिनिधि के जरिए इस गलती पर अफसोस जताया. कोर्ट ने कहा कि यह बात वादे के इस दावे का समर्थन करती है कि गलती जानबूझकर नहीं की गई थी.

कोर्ट ने कहा, "शुरुआती एंट्री स्कूल स्तर से हुई लगती है, जब वादी साल 2016 में हाई लैंड इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल पंडन नौहट्टा श्रीनगर से इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी कदल, श्रीनगर में शिफ्ट हुआ और उसके बाद बोर्ड रिकॉर्ड में जारी रहा; इससे साफ पता चलता है कि गलती पूरी तरह से क्लर्क की है और अनजाने में हुई है."

कोर्ट ने आगे कहा, "अगर साफ तौर पर लिपिकीय गलतियों के मामलों में टेक्निकल तरीका अपनाया जाता है, तो इससे अन्याय ठीक होने के बजाय और बढ़ेगा."

शिकायत करने वाले ने कहा कि उसके पहले के सभी स्कूल रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम सही-सही गुलजार अहमद धोबी लिखा था. उसने एक जैसा होने के लिए हाई लैंड हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जहां उसने क्लास 5 तक पढ़ाई की थी.

उन्होंने बाद में जारी किए गए स्कूल आइडेंटिटी कार्ड भी रिकॉर्ड में रखे, जिनमें ऑफिशियल रजिस्टर में गलत एंट्री होने के बाद भी "धोबी" लिखा हुआ था.

कार्रवाई के दौरान, वादी के दावे को सपोर्ट करने के लिए तीन गवाहों से पूछताछ की गई. उन्होंने कन्फर्म किया कि परिवार हमेशा "धोबी" सरनेम इस्तेमाल करता रहा है और वादी के पिता इलाके में इसी नाम से जाने जाते हैं.

पहले खुद वादी हाशिम गुलजार थे, जिन्होंने बताया कि 2019 में यह गलती पहली बार उनके ध्यान में कैसे आई और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए. उन्होंने अपने पहले के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स भी रिकॉर्ड में रखे, जिनमें उनके पिता का सरनेम "धोबी" था.

दूसरे गवाह ने डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड को सपोर्ट किया और कन्फर्म किया कि परिवार ने हमेशा सरनेम के तौर पर "धोबी" का इस्तेमाल किया है.

तीसरे गवाह, जो इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिनिधि थे, ने भी माना कि "मीर" की गलत एंट्री स्कूल स्तर पर की गई थी. जज ने अफसोस जताते हुए पाया कि गवाहों की गवाही एक जैसी थी और क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान तीनों ही अपनी बात पर अड़े रहे.

बोर्ड अधिकारियों समेत बचाव पक्ष ने प्रक्रियात्मक आधार पर इस अपील का विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि स्कूल रिकॉर्ड में करेक्शन नियमों के तहत होते हैं और उन्हें एक तय समय के अंदर करवाना चाहिए. यह भी कहा गया कि वादी ने खुद बाद में "मीर" सरनेम वाला फॉर्म भरा था, और इसलिए वह देर से सुधार की मांग नहीं कर सकता था. हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को मानने लायक नहीं पाया.

फैसले में कहा गया है, "रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि वादी ने जानबूझकर 'मीर' सरनेम अपनाया था." कोर्ट ने कहा कि जब कोई असली गलती साबित हो जाती है, तो प्रक्रियात्मक नियम असल न्याय की अवहेलना नहीं कर सकते.

इसमें कहा गया, "एजुकेशनल अथॉरिटीज सुधार के मामलों में सख़्त या बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीका नहीं अपना सकतीं. इसके अलावा, यह भी कहा गया कि जहां सही दावे साबित होते हैं, वहां प्रक्रियात्मक पाबंदियों को असल न्याय के लिए मानना ​​चाहिए."

देरी की दलील को खारिज करते हुए, कोर्ट ने रिकॉर्ड में रखे गए हालात पर ध्यान दिया, जिसमें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगी रोक और कोविड-19 महामारी शामिल हैं. कोर्ट ने माना कि इन वजहों से औपचारिक सुधार में देरी हुई.

कोर्ट ने कहा, "अधिकारियों की गलती के लिए वादी को सजा नहीं दी जा सकती. जो सुधार मांगा गया है, वह पहचान बदलना नहीं है, बल्कि मौजूदा गलती को ठीक करना है...और अगर दावा सही है तो बाद में भी निजी जानकारी में सुधार की इजाजत है."

कोर्ट का एक खास नतीजा यह था कि इस मामले में पहचान बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि यह दावा किसी गलत मकसद से किया गया था.

फैसले में कहा गया है, "कानून में बदलाव और सुधार के बीच का अंतर अच्छी तरह से पहचाना गया है. यहां पहले से मौजूद सच्चाई के आधार पर सुधार की मांग की गई है, न कि गलत मकसद के लिए बदलाव की."

फैसले में सही व्यक्तिगत अभिलेख के महत्व पर जोर देते हुए, इस मुद्दे को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत पहचान के अधिकार से जोड़ा गया.

कोर्ट ने जिज्ञा यादव बनाम सीबीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, "...पर्सनल रिकॉर्ड में सुधार का अधिकार, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से पहचान के अधिकार का एक हिस्सा है." इसमें यह भी कहा गया कि नियमों से न्याय मिलना चाहिए, न कि उसे हराना चाहिए.

कोर्ट ने कहा, "...प्रक्रियात्मक जरूरतें असल न्याय की अवहेलना नहीं कर सकतीं...प्रक्रियात्मक पाबंदियों को असल न्याय के आगे झुकना चाहिए, जहां असली दावे साबित होते हैं...बोर्ड रेगुलेशन के तहत प्रक्रियात्मक पाबंदियां असल अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकतीं और स्कूल रिकॉर्ड में असली गलतियों को भरोसेमंद सबूतों के सपोर्ट में ठीक किया जाना चाहिए...पाबंदी की प्रक्रियात्मक प्रकृति है और यह संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकती."

ये भी पढ़ें- बिहार का वो अजीबोगरीब केस जहां 'रिश्वत के नोट' चूहे खा गए! सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी को दी जमानत

TAGGED:

COURT OF SPECIAL MOBILE MAGISTRATE
JAMMU AND KASHMIR
STUDENT COULD NOT USE HIS SURNAME
जम्मू कश्मीर
SRINAGAR COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.