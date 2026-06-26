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Explained - 'पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण तो है, पर फुलप्रूफ नहीं', ये है असली वजह

नई दिल्ली : पासपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान से तूफान मच गया है. विपक्षी पार्टियां सरकार पर बरस पड़ी हैं. उनका कहना है कि अगर पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो फिर किस दस्तावेज पर सरकार भरोसा करेगी ?

दरअसल, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान ने कि भारतीय पासपोर्ट को मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में, कानूनी और राजनीतिक हलकों में व्यापक बहस छेड़ दी है. विवाद बढ़ते ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया कानूनी रुख नहीं है.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भारतीय कानून के तहत भारतीय पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है, भले ही यह आमतौर पर आवेदक के दस्तावेजों के व्यापक सत्यापन के बाद ही जारी किया जाता है.

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना और विदेशी सरकारों के लिए धारक की राष्ट्रीयता को प्रमाणित करना है. हालांकि पासपोर्ट कई एजेंसियों द्वारा जांच के बाद जारी किए जाते हैं, लेकिन कानूनी रूप से इन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र के बजाय यात्रा दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

इन बयानों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कई भारतीय नियमित रूप से पासपोर्ट को पहचान के सबसे विश्वसनीय रूपों में से एक के रूप में उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सवाल उठाया कि सरकारी पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण कैसे नहीं हो सकता, जबकि इसे प्राप्त करने में पुलिस सत्यापन और दस्तावेज जांच शामिल होती है. सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि यह कानूनी स्थिति दशकों से चली आ रही है और इसे न तो हाल ही में लागू किया गया है और न ही पिछले 12 वर्षों में इसमें कोई बदलाव किया गया है.

पासपोर्ट अधिनियम और सिटिजनशिप अधिनियम में अंतर

पासपोर्ट अधिनियम, 1967

केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है या करवा सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि सरकार की यह राय हो कि जनहित में ऐसा करना जरूरी है.

इसका मतलब यह है कि यह कानून भारत से बाहर जाने और यात्रा करने के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने और उन्हें रेगुलेट करने के लिए है.

यह भारतीय नागरिकता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण नहीं है.

नागरिकता अधिनियम 1955

यह कानून भारत के संविधान (अनुच्छेद 5-11) के आधार पर यह तय करता है कि भारत का नागरिक कौन बन सकता है और उसकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है.

नागरिकता प्राप्त करने के तरीके - इसके तहत कोई व्यक्ति जन्म, वंश, पंजीकरण, नेचरलाइजेशन या किसी अन्य क्षेत्र के भारत में विलय से नागरिकता प्राप्त कर सकता है.

भारतीय कानून के अनुसार, भारत में केवल सिंगल सिटिजनशिप की अनुमति है. कोई भी भारतीय नागरिक एक साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट या नागरिकता नहीं रख सकता. विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद, नागरिकता (संशोधन) नियमों के तहत भारतीय पासपोर्ट को तुरंत सरेंडर करना अनिवार्य है.

नागरिकता पूरी तरह से भारत के संविधान और नागरिकता कानून पर निर्भर करती है.

पासपोर्ट से नागरिकता नहीं मिलती है. और न ही यह वह कानूनी दस्तावेज है जो अदालत में नागरिकता पर सवाल उठने पर उसे पक्का तौर पर तय करता है. कई लोकतांत्रिक देशों की तरह, भारत में भी नागरिकता कानून और पासपोर्ट कानून के बीच फर्क किया जाता है. धोखाधड़ी, माता-पिता के बारे में विवाद या गैर-कानूनी तरीके से नागरिकता हासिल करने जैसे दुर्लभ मामलों में, नागरिकता को 'नागरिकता अधिनियम' के प्रावधानों और सहायक सबूतों के जरिए साबित करना पड़ सकता है. इसीलिए कानून की नजर में पासपोर्ट को हर स्थिति में पक्का सबूत नहीं माना जाता है. निरुपमा मेनन राव, पूर्व राजनयिक

क्या कहते हैं कानून के जानकार

"भारत में नागरिकता मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 और जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र के विलय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित की जाती है. पासपोर्ट इस बात का पुख्ता सबूत हो सकता है कि दस्तावेज जारी करते समय अधिकारियों ने व्यक्ति के नागरिकता के दावे को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में यदि कोई प्रश्न उठता है तो यह कानूनी रूप से निर्णायक नहीं है.” सत्य प्रकाश सिंह, कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ

सिंह ने यह भी बताया कि भारतीय न्यायालयों ने वर्षों से यह माना है कि पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज साक्ष्य के रूप में तो मान्य हो सकते हैं, लेकिन वे अकेले नागरिकता संबंधी विवादों का निपटारा नहीं करते. उन्होंने कहा, "न्यायालय इसके बजाय दस्तावेजी साक्ष्यों की समग्रता और नागरिकता कानून के लागू प्रावधानों की जांच करते हैं.”

दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट सहित न्यायिक टिप्पणियों का भी हवाला दिया है, जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं कि अकेले पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता.

पूर्व राजनयिकों का कहना है कि यह भ्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट की दोहरी भूमिका के कारण उत्पन्न होता है. नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बातचीत में पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी ने कहा, "विदेशों में, पासपोर्ट को विदेशी सरकारों द्वारा इस बात के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है कि जारीकर्ता देश धारक को यात्रा और कांसुलर सुरक्षा के लिए अपना नागरिक मानता है." हालांकि, त्रिपाठी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक संप्रभु राज्य को अपने घरेलू कानूनों के तहत नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार है.

"पासपोर्ट मुख्य रूप से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यात्रा दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, न कि जारीकर्ता देश के भीतर नागरिकता संबंधी हर विवाद को सुलझाने वाले एक स्वतंत्र कानूनी प्रमाण पत्र के रूप में."- जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक

त्रिपाठी के अनुसार, कई देशों में नागरिकता निर्धारण के लिए अलग-अलग कानूनी ढांचे हैं, जिसका अर्थ है कि पासपोर्ट अक्सर एक प्रशासनिक निर्णय को दर्शाता है, न कि एक अपरिवर्तनीय कानूनी निर्णय को.