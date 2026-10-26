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EXPLAINER: जामिया में 20 साल से क्यों बंद हैं छात्रसंघ चुनाव? 14 दिन का आंदोलन और प्रशासन के फैसले तक की पूरी कहानी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की बहाली की मांग, करीब दो दशक पुराने विवाद को एक बार फिर केंद्र में ले आई है. वर्ष 2005 में हुए आखिरी छात्रसंघ चुनाव, 31 मार्च 2006 को छात्रसंघ भंग किए जाने, अदालत में चली कानूनी लड़ाई और छात्र प्रतिनिधित्व के वैकल्पिक मॉडल के बीच यह सवाल लगातार बना रहा कि विश्वविद्यालय में सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित संगठन कब बहाल होगा. लेकिन अक्टूबर 2026 में यह मांग आंदोलन में बदल गई. पांच छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, प्रशासन के साथ बातचीत और संविधान बनाने के लिए समिति के गठन के बाद 26 अक्टूबर, 2026 को विश्वविद्यालय ने चुनाव कराने की घोषणा की.

विश्वविद्यालय प्रशासन अब छात्रसंघ के संविधान की मंजूरी के 15 दिन बाद कराने की बात कही गई है. हालांकि, संविधान को मंजूरी कब मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 दिसंबर, 2026 तक रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में सवाल है कि क्या जामिया में छात्रसंघ की वापसी का रास्ता वास्तव में साफ हो गया है या अभी कई अहम पड़ाव बाकी हैं. पहले छात्रसंघ अलग था, उस समय कुलपति छात्रसंघ के अध्यक्ष की भूमिका निभाते थे, जबकि छात्रों को सचिव और कोषाध्यक्ष पदों की जिम्मेदारी दी जाती थी.