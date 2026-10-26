EXPLAINER: जामिया में 20 साल से क्यों बंद हैं छात्रसंघ चुनाव? 14 दिन का आंदोलन और प्रशासन के फैसले तक की पूरी कहानी
विश्वविद्यालय की तरफ से चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन संविधान को लेकर क्या स्थिति है पढ़ें आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट..
Published : October 26, 2026 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की बहाली की मांग, करीब दो दशक पुराने विवाद को एक बार फिर केंद्र में ले आई है. वर्ष 2005 में हुए आखिरी छात्रसंघ चुनाव, 31 मार्च 2006 को छात्रसंघ भंग किए जाने, अदालत में चली कानूनी लड़ाई और छात्र प्रतिनिधित्व के वैकल्पिक मॉडल के बीच यह सवाल लगातार बना रहा कि विश्वविद्यालय में सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित संगठन कब बहाल होगा. लेकिन अक्टूबर 2026 में यह मांग आंदोलन में बदल गई. पांच छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, प्रशासन के साथ बातचीत और संविधान बनाने के लिए समिति के गठन के बाद 26 अक्टूबर, 2026 को विश्वविद्यालय ने चुनाव कराने की घोषणा की.
विश्वविद्यालय प्रशासन अब छात्रसंघ के संविधान की मंजूरी के 15 दिन बाद कराने की बात कही गई है. हालांकि, संविधान को मंजूरी कब मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 दिसंबर, 2026 तक रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में सवाल है कि क्या जामिया में छात्रसंघ की वापसी का रास्ता वास्तव में साफ हो गया है या अभी कई अहम पड़ाव बाकी हैं. पहले छात्रसंघ अलग था, उस समय कुलपति छात्रसंघ के अध्यक्ष की भूमिका निभाते थे, जबकि छात्रों को सचिव और कोषाध्यक्ष पदों की जिम्मेदारी दी जाती थी.
हारिस उल हक ने बताया कि समय के साथ विश्वविद्यालय की व्यवस्था बदली और छात्रों को चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलने लगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 1981 में छात्रसंघ को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में पहल हुई थी. वर्ष 1978 में उस समय कॉलेज के अध्यक्ष रहे रमेश चंद टोंगर ने छात्रसंघ कार्यालय के लिए जगह हासिल की थी. यह पहल छात्रसंघ की गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अहम थी. साथ ही उन्होंने छात्रसंघ कार्यालय से जुड़ी पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया.
छात्रसंघ की जरूरत क्यों है
छात्रसंघ केवल चुनाव जीतने या पद हासिल करने का माध्यम नहीं है. इसकी एक बड़ी भूमिका विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच संवाद कायम करना भी है. हारिस उल हक ने बताया कि अगर किसी विद्यार्थी को दाखिले, हॉस्टल आवंटन या पढ़ाई से जुड़ी परेशानी होती है, तो निर्वाचित प्रतिनिधि उस समस्या को प्रशासन के सामने उठा सकते हैं. इससे व्यक्तिगत शिकायत को सामूहिक मुद्दे के रूप में रखने और उसके समाधान की मांग करने में मदद मिलती है. छात्रसंघ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के फैसलों पर सवाल पूछने और अपनी राय रखने का मंच भी दे सकता है. साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय होती है, क्योंकि उन्हें अपने कामकाज के बारे में विद्यार्थियों को जवाब देना पड़ता है. छात्रसंघ का काम केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान तलाशना और प्रशासन के साथ बातचीत का रास्ता बनाना भी है.
जस्टिस सच्चर के कार्यक्रम का क्यों हो रहा है जिक्र
हारिस उल हक ने बताया कि छात्रसंघ की पुरानी भूमिका बताते हुए वर्ष 1996-97 के आसपास हुए एक कार्यक्रम का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर बशीरुद्दीन अहमद के कार्यकाल में छात्रसंघ ने अंसारी ऑडिटोरियम में एक सेमिनार आयोजित किया था. इसमें जस्टिस सच्चर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए थे और टाडा कानून पर चर्चा हुई थी. इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सवाल पूछने और सामाजिक तथा कानूनी मुद्दों पर अपनी राय रखने का अवसर मिला था. छात्रसंघ की भूमिका कैंपस की समस्याओं तक सीमित नहीं रहती. वह विद्यार्थियों को सामाजिक और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का मंच भी दे सकता है. 31 मार्च, 2006 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ को पूरी तरह भंग कर दिया था. इसके बाद से विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए थे.
मार्च 2017 में जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन की तरफ से पारंपरिक छात्र संघ के स्थान पर एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में छात्र परिषद का प्रस्ताव सामने लाया गया था. इस घटनाक्रम से जुड़े मुख्य बिंदु हैं-
प्रस्ताव की प्रकृति: जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ऐसी 'स्टूडेंट काउंसिल' का ढांचा तैयार किया था, जिसमें सीधे तौर पर सभी छात्रों द्वारा चुने जाने वाले पदाधिकारियों के बजाय विभिन्न विभागों के क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल करने की बात कही गई थी. इसके अलावा प्रशासन विभाग-स्तरीय 'सब्जेक्ट एसोसिएशन' मॉडल को भी लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर पेश करता रहा है.
छात्रों का कड़ा विरोध: यूनिवर्सिटी के विभिन्न छात्र संगठनों (जैसे AISA, AISF, CYSS, JSF, MSF, NSUI आदि) और आम छात्रों ने इस प्रस्ताव को 'अलोकतांत्रिक' बताते हुए खारिज कर दिया था. छात्रों का तर्क था कि यह मॉडल छात्रों की वास्तविक आवाज और प्रतिनिधित्व को दबाने का तरीका है.
ऐतिहासिक संदर्भ: जामिया में साल 2006 से ही छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगी हुई है. मार्च 2017 में छात्रों ने इस बात पर भी कड़ा विरोध जताया था कि प्रशासन की तरफ से सालों से हर छात्र से 'यूनियन फीस' तो वसूली जा रही थी, लेकिन चुनाव नहीं कराए जा रहे थे. इस विरोध और विरोध-प्रदर्शनों के बाद, छात्रों के भारी दबाव के चलते तत्कालीन प्रशासन को इस छात्र परिषद के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था.
वर्ष 2012 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तत्कालीन छात्र हमीदुर रहमान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका के जरिए उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की थी.
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याचिका और जामिया में छात्रसंघ चुनाव से जुड़े मुख्य तथ्य
चुनाव पर रोक की पृष्ठभूमि: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आखिरी बार वर्ष 2005 में छात्रसंघ चुनाव हुए थे. उस दौरान परिसर में हुई हिंसक घटनाओं और अकादमिक अनुशासन बिगड़ने का हवाला देते हुए मार्च 2006 में विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ को भंग कर दिया था.
मामले का निपटारा: दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला लंबे समय तक लंबित रहा. आखिरकार 20 दिसंबर, 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया. सुनवाई के दौरान जामिया के वकील ने दलील दी थी कि छात्रसंघ काफी पहले ही भंग हो चुका है, इसलिए चुनाव कराने का सवाल ही नहीं उठता. इसके बाद अदालत ने इस पर कोई नया निर्देश या पाबंदी जारी किए बिना याचिका को बंद कर दिया.
ताजा घटनाक्रम (अक्टूबर 2026): करीब दो दशकों से चुनाव न होने के कारण अक्टूबर 2026 में जामिया के छात्रों ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर आंदोलन और भूख हड़ताल शुरू की. छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जामिया प्रशासन ने आखिरकार छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए सहमति दे दी है. इसके लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो छात्रसंघ का नया संविधान और नियमों का मसौदा तैयार कर रही है, जिससे जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सके.
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