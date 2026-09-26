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क्यों बढ़ रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामले? 10 साल में दोगुने छात्रों ने जान दी; IIT में 5 साल में 45 आत्महत्याएं, हैदराबाद टॉप पर

10 साल में दोगुने छात्रों ने जान दी, IIT में 5 साल में 45 आत्महत्याएं. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद(EB Prime Team): Student Suicide Cases India: देश के छात्रों में आत्महत्या करने पर बढ़ती प्रवृत्ति अब डराने लगी है. इनसे IIT जैसे प्रख्यात संस्थान भी अछूते नहीं हैं. हाल ही में IIT बॉम्बे (मुंबई) के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. जिसने एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ऐसी घटनाएं हो रही हैं. इसी सवाल की तलाश में जो आंकड़े सामने आए वाकई वे चौंकाने वाले हैं. बीते 5 साल में देश की सभी 23 IIT में 45 आत्महत्या के मामले सामने आए. ये आंकड़ा, दिसंबर 2025 में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दिए गए. इसके अनुसार, IIT हैदराबाद में सबसे ज्यादा सुसाइड के केस 7 सामने आए. वहीं, छात्रों के आत्महत्या करने के नेशनल आंकड़ों की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया' (ADSI) रिपोर्ट के अनुसार, 2004 से 2024 तक स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में दोगुनी से अधिक बढ़ोतरी हुई है. जहां वर्ष 2004 में यह संख्या 5,610 थी, वहीं वर्ष 2024 में यह 14,488 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. इनमें करीब 55% लड़के और 45% लड़कियां थीं. छात्रों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? आईए इसकी वजहों को विस्तार से समझते हैं. देश में साल दर साल बढ़ रहे छात्र आत्महत्या के मामले. (Photo Credit; ETV Bharat) हर साल औसतन 1.5 लाख लोग करते आत्महत्या: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में कुल 1,70,746 (1.70 लाख) लोगों ने आत्महत्या की. यह संख्या वर्ष 2023 की तुलना में करीब 0.4% कम है. 2023 में 1,71,418 (1.71 लाख) आत्महत्या के मामले सामने आए थे. जो औसतन हर साल 1.5 लाख से अधिक होता है. आबादी के अनुपात में बात करें तो आत्महत्या की राष्ट्रीय दर प्रति एक लाख लोगों पर 12.2 दर्ज की गई है. हर साल 13000 छात्र करते आत्महत्या: आत्महत्या करने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा दैनिक वेतनभोगी मजदूरों का है, जो कुल मामलों का लगभग 31% (करीब 52,000 मौतें) हैं. दूसरा सबसे बड़ा वर्ग घरेलू महिलाओं का है, जो कुल मामलों का लगभग 14% से 15% है. इसके बाद छात्र आते हैं. पढ़ाई और परीक्षाओं के तनाव के कारण देश में हर साल 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या करते हैं. वर्ष 2023 में यह संख्या 13,892 थी. कृषि संकट और कर्ज के कारण करीब 10,546 लोगों ने अपनी जान दी. हर दिन औसतन 40 छात्र करते सुसाइड: NCRB के ADSI आंकड़ों के अनुसार, 2004 से 2024 के बीच में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में दोगुनी से अधिक बढ़ोतरी हुई है. जहां वर्ष 2004 में यह संख्या 5,610 थी, वहीं वर्ष 2024 में यह बढ़कर 14,488 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. वर्ष 2014 से 2024 के बीच के 11 वर्षों में ही देश में कुल 1,23,918 (1.23 लाख) छात्रों ने आत्महत्या की. 2014-2024 के बीच के 10 वर्षों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में करीब 80% की वृद्धि देखने को मिली है, जो देश की आत्महत्या दर (Suicide Rate) की वृद्धि से कहीं अधिक तेज है. 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में हर दिन औसतन 40 छात्र आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड: NCRB Data के अनुसार, आत्महत्या के कुल मामलों का लगभग 50% हिस्सा केवल पांच राज्यों से आता है. इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आते हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का नंबर आता है. कुल छात्र आत्महत्याओं में से 21% से अधिक मामलों का सीधा कारण परीक्षा में असफलता (Failure in Examination) और शैक्षणिक तनाव रहा है. इसके अलावा पारिवारिक दबाव, भविष्य की चिंता और डिप्रेशन बड़े कारण पाए गए हैं.