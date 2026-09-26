क्यों बढ़ रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामले? 10 साल में दोगुने छात्रों ने जान दी; IIT में 5 साल में 45 आत्महत्याएं, हैदराबाद टॉप पर
IIT Suicide Cases: 45 आत्महत्याओं में से 28 छात्र एससी, एसटी और ओबीसी से थे. यानी कुल मामलों में से 62% आरक्षित वर्ग से थे.
Published : September 26, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद(EB Prime Team): Student Suicide Cases India: देश के छात्रों में आत्महत्या करने पर बढ़ती प्रवृत्ति अब डराने लगी है. इनसे IIT जैसे प्रख्यात संस्थान भी अछूते नहीं हैं. हाल ही में IIT बॉम्बे (मुंबई) के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. जिसने एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ऐसी घटनाएं हो रही हैं.
इसी सवाल की तलाश में जो आंकड़े सामने आए वाकई वे चौंकाने वाले हैं. बीते 5 साल में देश की सभी 23 IIT में 45 आत्महत्या के मामले सामने आए. ये आंकड़ा, दिसंबर 2025 में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दिए गए. इसके अनुसार, IIT हैदराबाद में सबसे ज्यादा सुसाइड के केस 7 सामने आए.
वहीं, छात्रों के आत्महत्या करने के नेशनल आंकड़ों की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया' (ADSI) रिपोर्ट के अनुसार, 2004 से 2024 तक स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में दोगुनी से अधिक बढ़ोतरी हुई है.
जहां वर्ष 2004 में यह संख्या 5,610 थी, वहीं वर्ष 2024 में यह 14,488 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. इनमें करीब 55% लड़के और 45% लड़कियां थीं. छात्रों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? आईए इसकी वजहों को विस्तार से समझते हैं.
हर साल औसतन 1.5 लाख लोग करते आत्महत्या: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में कुल 1,70,746 (1.70 लाख) लोगों ने आत्महत्या की. यह संख्या वर्ष 2023 की तुलना में करीब 0.4% कम है. 2023 में 1,71,418 (1.71 लाख) आत्महत्या के मामले सामने आए थे. जो औसतन हर साल 1.5 लाख से अधिक होता है. आबादी के अनुपात में बात करें तो आत्महत्या की राष्ट्रीय दर प्रति एक लाख लोगों पर 12.2 दर्ज की गई है.
हर साल 13000 छात्र करते आत्महत्या: आत्महत्या करने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा दैनिक वेतनभोगी मजदूरों का है, जो कुल मामलों का लगभग 31% (करीब 52,000 मौतें) हैं. दूसरा सबसे बड़ा वर्ग घरेलू महिलाओं का है, जो कुल मामलों का लगभग 14% से 15% है. इसके बाद छात्र आते हैं. पढ़ाई और परीक्षाओं के तनाव के कारण देश में हर साल 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या करते हैं. वर्ष 2023 में यह संख्या 13,892 थी. कृषि संकट और कर्ज के कारण करीब 10,546 लोगों ने अपनी जान दी.
हर दिन औसतन 40 छात्र करते सुसाइड: NCRB के ADSI आंकड़ों के अनुसार, 2004 से 2024 के बीच में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में दोगुनी से अधिक बढ़ोतरी हुई है. जहां वर्ष 2004 में यह संख्या 5,610 थी, वहीं वर्ष 2024 में यह बढ़कर 14,488 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. वर्ष 2014 से 2024 के बीच के 11 वर्षों में ही देश में कुल 1,23,918 (1.23 लाख) छात्रों ने आत्महत्या की.
2014-2024 के बीच के 10 वर्षों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में करीब 80% की वृद्धि देखने को मिली है, जो देश की आत्महत्या दर (Suicide Rate) की वृद्धि से कहीं अधिक तेज है. 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में हर दिन औसतन 40 छात्र आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं.
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड: NCRB Data के अनुसार, आत्महत्या के कुल मामलों का लगभग 50% हिस्सा केवल पांच राज्यों से आता है. इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आते हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का नंबर आता है. कुल छात्र आत्महत्याओं में से 21% से अधिक मामलों का सीधा कारण परीक्षा में असफलता (Failure in Examination) और शैक्षणिक तनाव रहा है. इसके अलावा पारिवारिक दबाव, भविष्य की चिंता और डिप्रेशन बड़े कारण पाए गए हैं.
आत्महत्या करने में पुरुषों का % ज्यादा: NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है. कुल आत्महत्या के मामलों में लगभग 72.8% पुरुष और 27.2% महिलाएं होती हैं. विवाहित पुरुषों और कमाने वाले सदस्यों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है. इसमें भी युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है. कुल आत्महत्या के मामलों में का 66% हिस्सा 18 से 45 वर्ष के युवाओं और वयस्कों का है.
देश की 23 IIT में 45 सुसाइड, 62% आरक्षित वर्ग के छात्र: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के 23 आईआईटी संस्थानों में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच कुल 45 छात्रों ने आत्महत्या की है. इसके अलावा, इसी अवधि में 8 अन्य अस्वाभाविक मौतें भी रिकॉर्ड की गईं, जिससे कुल संख्या 53 हो जाती है. इसमें 28 से अधिक छात्र एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) समुदायों यानी आरक्षित वर्ग से थे.
इसके अतिरिक्त 16 छात्र सामान्य वर्ग से और 1 छात्र ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी से था. वहीं, आईआईटी के पूर्व छात्रों के समूह और आरटीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 2006 से सितंबर 2026 तक, 20 साल में आईआईटी परिसरों में लगभग 171 से 173 छात्रों की आत्महत्या या अस्वाभाविक मौतें हुई हैं. इनमें से लगभग 70% मामले पिछले एक दशक में सामने आए हैं.
IIT हैदराबाद में सबसे ज्यादा 7 आत्महत्याएं: केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Education Ministry) की ओर से 8 दिसंबर 2025 को संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 से 2024-25 की 5 साल की अवधि में देश के 23 आईआईटी संस्थानों में कुल 45 छात्रों ने आत्महत्या की है. इनमें सबसे ज्यादा 7 केस IIT हैदराबाद (IIT Hyderabad) में आए. इसके बाद IIT खड़गपुर, दिल्ली और कानपुर में 6-6 मामले दर्ज किए गए.
IIT मद्रास में 5 और वाराणसी में 4 मामले रिकॉर्ड हुए. इसके अलावा शेष मामले अन्य आईआईटी संस्थानों जैसे IIT बॉम्बे, गुवाहाटी, रुड़की में दर्ज किए गए. वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक मामले आए. इस साल 16 छात्रों ने आत्महत्या की, जबकि इसके पिछले वर्ष (2022-23) यह संख्या 6 थी. वर्ष 2024-25 में आत्महत्या के 13 मामले दर्ज किए गए.
छात्रों में आत्महत्या करने की वजह क्या: संसद (लोकसभा) में पेश की गई केद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गठित नेशनल टास्क फोर्स (National Task Force) की जांच के अनुसार, आईआईटी (IIT) संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई गंभीर संरचनात्मक, मानसिक और सामाजिक कारणों का एक मिक्चर सामने आया है.
- 'रैंक' का तनाव और पहचान का संकट: आईआईटी में पहुंचने वाले ज्यादातर छात्र अपने स्कूल या कोचिंग सेंटरों के टॉपर होते हैं. कैंपस में जब ये दूसरे टॉपर्स से मिलते हैं तो रिलेटिव ग्रेडिंग (Relative Grading) के कारण कई छात्र खुद को औसत या पीछे पाते हैं. इसे वे अपनी पहचान का मिटना मान लेते हैं. इसके साथ ही लगातार होने वाले मूल्यांकन, परीक्षाओं का बोझ और कुछ विषयों में फेल होना छात्रों को तनाव में डाल देता है.
- जातिगत भेदभाव: हालिया रिपोर्ट में सामने आया कि आत्महत्या करने वाले 62% से अधिक छात्र SC, ST और OBC समुदायों से थे. इन आरक्षित वर्गों या ग्रामीण व गैर-अंग्रेजी पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को कैंपस में तंज और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे वे खुद को वहां अनफिट महसूस करने लगते हैं. हाल ही में हुए कुछ मामलों जैसे [IIT बॉम्बे की घटना में परिजनों ने जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.
- प्लेसमेंट की टेंशन: आईआईटी को एक बेहतरीन पैकेज वाली नौकरी की गारंटी माना जाता है. लेकिन, वैश्विक मंदी और प्लेसमेंट के बदलते दौर में जब छात्रों को मनमुताबिक नौकरी नहीं मिलती, तो वे भविष्य को लेकर गहरे चिंता में डूब जाते हैं.
- पारिवार की उम्मीदों का बोझ: कई छात्र बेहद सामान्य परिवारों से आते हैं, जिनके माता-पिता ने कोचिंग और पढ़ाई के लिए भारी कर्ज लिया होता है या जमीन बेची होती है. छात्रों को लगता है कि अगर वे असफल हुए, तो वे अपने परिवार के साथ विश्वासघात करेंगे. इस डर से वे अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं.
- कैंपस सपोर्ट सिस्टम में कमियां: संस्थानों में काउंसलर नियुक्त होते हैं, लेकिन नेशनल टास्क फोर्स के अनुसार कई संस्थानों में पर्याप्त या प्रशिक्षित मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं. जो छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझकर उनकी गोपनीयता बनाए रख सकें. इसके अलावा, प्रोफेसर्स और छात्रों के बीच एक बड़ी दूरी होती है, जिससे छात्र अपनी व्यक्तिगत या शैक्षणिक समस्याएं खुलकर नहीं बता पाते.
सुसाइड केस में 47% छात्राएं: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ओर से जारी सामान्य छात्र आत्महत्याओं के आंकड़ों के अनुसार, कुल छात्र आत्महत्याओं में अमूमन लड़कों का अनुपात 53% से 55% और लड़कियों का अनुपात 45% से 47% के आसपास रहता है. लेकिन, विशेष रूप से IIT परिसरों के इन 45 मामलों में महिला और पुरुष छात्रों का अलग-अलग आंकड़ा रिपोर्ट में शामिल नहीं है.
IIT बॉम्बे में 20 साल में 14 छात्रों ने की आत्महत्या: IIT बॉम्बे में पिछले 20 साल में कुल 14 छात्रों ने आत्महत्या की. हाल 2023 और 2026 में ज्यादा मामले आए. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 में आईआईटी बॉम्बे में 3 छात्रों की सुसाइड किया. इसमें हालिया मामला 18 सितंबर 2026 का है, जब एनर्जी साइंस के सेकेंड ईयर के छात्र साहिल वाकोड़े ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली. इसके अलावा इसी साल फरवरी में नमन अग्रवाल और जुलाई में रोहिल सांगवान नामक छात्रों के मामले भी सामने आए.
हेल्पलाइन से ले सकते हैं मदद: किसी भी समस्या का समाधान या विकल्प आत्महत्या नहीं है. अगर आप या आपका कोई जानने वाला कोई भी व्यक्ति तनाव, डिप्रेशन या किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, तो 24x7 सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर 044-24640050 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी डॉक्टर या काउंसलर से मदद ले सकते हैं.
Conclusion: