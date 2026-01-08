ETV Bharat / bharat

मेडिकल कॉलेज के स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनाए गए, CM उमर का वैष्णो देवी विवि के चांसलर से सवाल

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( File/ ANI )

जम्मू: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने आवश्यक स्टैंडर्ड बनाए न रखने की वजह से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) की मान्यता रद्द कर दी है. इस पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी (SMVDU) के चांसलर से जवाब मांगा है कि स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनाए गए. गुरुवार सुबह जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "सबसे पहले उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किसने किया था और उसे पास किसने किया था. ये लोग जश्न मना रहे हैं लेकिन आपको ऊपर से नीचे तक के ऑफिस वालों से पूछना चाहिए कि अगर मेडिकल कॉलेज बना था, तो स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं बनाए गए." उन्होंने पूछा, "यूनिवर्सिटी को कौन हेड कर रहा है और चांसलर कौन है. आपको उनसे वैसे ही पूछना चाहिए जैसे आप मुझसे बात करते हैं. अगर स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा नहीं गया, तो कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी."