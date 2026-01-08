ETV Bharat / bharat

मेडिकल कॉलेज के स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनाए गए, CM उमर का वैष्णो देवी विवि के चांसलर से सवाल

श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे जम्मू के स्टूडेंट्स को नुकसान होगा.

why standards of medical college was not maintained, CM Omar asks Vaishno Devi university chancellor
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 4:57 PM IST

जम्मू: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने आवश्यक स्टैंडर्ड बनाए न रखने की वजह से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) की मान्यता रद्द कर दी है. इस पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी (SMVDU) के चांसलर से जवाब मांगा है कि स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनाए गए.

गुरुवार सुबह जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "सबसे पहले उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किसने किया था और उसे पास किसने किया था. ये लोग जश्न मना रहे हैं लेकिन आपको ऊपर से नीचे तक के ऑफिस वालों से पूछना चाहिए कि अगर मेडिकल कॉलेज बना था, तो स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं बनाए गए."

उन्होंने पूछा, "यूनिवर्सिटी को कौन हेड कर रहा है और चांसलर कौन है. आपको उनसे वैसे ही पूछना चाहिए जैसे आप मुझसे बात करते हैं. अगर स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा नहीं गया, तो कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी."

6 जनवरी की शाम को, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने संस्थान का औचक निरीक्षण करने और मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ियां मिलने के बाद SMVDIME को दिया गया अनुमति पत्र वापस ले लिया. बोर्ड ने 50 छात्रों के मौजूदा बैच को जम्मू-कश्मीर के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने का आदेश दिया है.

इन स्टूडेंट्स को समायोजित करने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और मैंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा है कि इन 50 स्टूडेंट्स को उनके घरों के पास के मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें बनाकर एडजस्ट किया जाए. लेकिन सवाल इन 50 स्टूडेंट्स का नहीं है कि हम किसे समायोजित करेंगे, बल्कि उन छात्रों के भविष्य का है जिन्हें इस कॉलेज से फायदा होता. आज 50 सीटें थीं लेकिन आने वाले वर्षों में यह बढ़कर 400 हो जातीं. अगर इस बार कुछ 40 स्टूडेंट्स मुस्लिम होते, तो हमेशा चांस था कि भविष्य में 400 स्टूडेंट्स में से लगभग 250 छात्र जम्मू से होते. इन स्टूडेंट्स के भविष्य के नुकसान के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए."

