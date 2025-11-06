2002 की सूची के आधार पर SIR क्यों किया जा रहा है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने ECI को हलफनामा दाखिल करने को कहा
कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
Published : November 6, 2025 at 7:57 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) प्रक्रिया चल रही है. इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने भारत निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होनी है.
बीजेपी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है. इस प्रक्रिया की शुरुआत से ही कई मौतें भी हुई हैं. सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने इन मौतों के लिए एसआईआर-आतंक को जिम्मेदार ठहराया है.
इस अस्थिर स्थिति में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई. आज हुई सुनवाई में पूछा गया कि 2002 की मतदाता सूची के आधार पर यह सर्वे क्यों किया जा रहा है? इसके जवाब में राष्ट्रीय चुनाव आयोग के वकील ने कहा, "एसआईआर 2002 में किया गया था. परिणामस्वरूप, उस समय पूरी तरह से नई सूची बनाई गई थी. इसीलिए इस मामले में वर्ष 2002 को महत्व दिया गया है."
2025 के आकंड़ों के आधार पर हो एसआईआर
हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. वादी पक्ष के वकील सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने कहा, "आज राज्य सरकार की ओर से समय लिया गया है. वे अगली सुनवाई में उपस्थित होंगे. वे एसआईआर के संबंध में न्यायालय में अपनी राय रखेंगे. हम एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे हैं. 2002 की एसआईआर सूची डेड लिस्ट है. एसआईआर 2025 के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए."
तमिलनाडु सरकार पहले ही SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर चुकी है. इस संबंध में, वादी पक्ष के वकील का कहना है, "2002 की सूची क्यों? 2003 की सूची क्यों नहीं? तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है. हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस समय जहां आवश्यक हो, वहां जाने के बजाय पैदल चल रही हैं. तो, आप समझ सकते हैं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है!"
7 फरवरी को प्रकाशित होगी फाइनल लिस्ट
बता दें कि चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की घोषणा की थी. अगले दिन, 28 तारीख से पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके बाद 4 नवंबर से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है. अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी.
मात्र दो महीने में SIR प्रक्रिया पूरी होने को लेकर राजनीतिक से लेकर आम जनता तक तीखी प्रतिक्रिया हुई। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं. इसके अलावा 2002 की मतदाता सूची में नाम छूट जाने को लेकर भी कई लोगों में संशय है. SIR प्रक्रिया में कौन से दस्तावेज जमा करने हैं. इस पर भी भ्रम की स्थिति है और तरह-तरह की जानकारियां फैल रही हैं.
कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर
इस संदर्भ में 31 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें इस प्रक्रिया में आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है. इसमें एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी शामिल है. यह जनहित याचिका वकील पिंटू करार ने दायर की है.
इसमें कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए, एसआईआर क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है? चुनाव आयोग को न्यायालय में विस्तृत कारण प्रस्तुत करना चाहिए. इसके अलावा इसमें यह भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग 2002 की पूरी मतदाता सूची प्रकाशित करे और एसआईआर की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई जाए.
वादी की ओर से बोलते हुए सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने कहा, "एसआईआर के दौरान बीएलओ को रोजाना धमकाया जा रहा है. कई दुखद घटनाएं घट रही हैं. बिहार के बाद हमारे राज्य में भी एसआईआर हो रही है, लेकिन दोनों राज्यों की स्थिति बिल्कुल अलग है."
चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने आज अदालत को बताया कि बिहार एसआईआर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं. आयोग उनका पालन कर रहा है. वादी चाहें तो उस मामले में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि 2002 के बाद 2025 में फिर से एसआईआर प्रक्रिया आयोजित की जा रही है. नई मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में किसी को कोई समस्या नहीं है.
यह भी पढ़ें- कूचबिहार में BLA के साथ मारपीट, जूतों की माला पहनाकर घुमाया