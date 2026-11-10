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'अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वह मुख्यमंत्री भी बन सकता है'... UP चुनाव को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. ( ETV Bharat )

मुंबई: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा सियासी बयान देकर हलचल तेज कर दी है. मुंबई में मंगलवार 10 नवंबर को एक प्रेस कांफ्रेंस में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर बात करते हुए ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पुरजोर वकालत की. इसके साथ ही उन्होंने औरंगजेब विवाद पर भी अपनी राय रखी.

'अब्दुल' को लेकर ओवैसी का तीखा सियासी वार